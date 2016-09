Nur für Schulkinder steigen die Regelsätze 2017 substantiell an. Familien im Hartz-IV-Bezug werden dennoch weiter auf Essenangebote wie das der »Arche« im Berliner Stadtteil Hellersdorf angewiesen sein Foto: Gero Breloer/dpa - Bildfunk

Steigende Lebenshaltungskosten? Um diese zu kompensieren, sollen Einkommensarme, die auf staatliche Grundsicherung angewiesen sind, den Gürtel immer enger schnallen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sagt es nicht direkt. Doch die geplante Minierhöhung der Regelsätze um null (Kleinkinder) bis fünf Euro (Alleinstehende) – eine Ausnahme bilden Schulkinder von sechs bis 13 Jahren, deren Monatssätze von 270 auf 291 Euro steigen sollen – spricht eine deutliche Sprache. Von transparenter Berechnung hält das Ministerium nichts. Auch die von Sozialverbänden schon länger beklagte wachsende Zahl an Stromsperren ignoriert es. Auf Anfrage von junge Welt reagierte das BMAS ausweichend. Gegenüber einer Bürgerin (Antwort liegt jW vor) jonglierte es mit realitätsfernen Zahlen.

Es geht um die jährliche »Anpassung« des Regelbedarfsermittlungsgesetzes (RBEG). Die darin festgelegten Sätze beziffern das Existenzminimum für Menschen, die auf Hartz IV, Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung angewiesen sind. Asylsuchende erhalten, je nach Familienstand und Alter, 20 bis 50 ­Euro weniger (214 bis 354 Euro). Sie sollen aufgrund »mangelnder Aufenthaltsverfestigung« auf einige Bedarfe verzichten, obwohl das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 2012 geurteilt hatte, das Minimum sei für alle hier Lebenden gleich festzulegen.

Die Stromrechnung müssen Betroffene aus der Leistung bestreiten. Diese enthält dafür einen Doppelposten: Energie und Wohnungsinstandhaltung. 8,36 Prozent ist für beides angedacht. Für einen Alleinstehenden sind das derzeit 33,77 Euro, ab 2017 gibt es 34,19 Euro für beides. Wird es teurer, muss der Rest oder das Geld für eine Renovierung von anderen Positionen abgezweigt werden. Hier stehen zum Beispiel zur Wahl: Nahrung und Getränke (143 Euro), Mobilität (25 Euro), Telefon/Internet (36 Euro) oder Bildung (1,55 Euro – Kinder unter sechs erhalten 90 Cent).

Den steigenden Preisen wird das kaum gerecht. Im Dezember 2015 übermittelte die Bundesregierung der Grünen-Fraktion eine Tabelle, wonach die Stromkosten von 2006 bis 2015 um 54 Prozent in die Höhe schnellten. Der Regelsatz, und damit der Anteil für Energie, stieg in dieser Zeit jedoch nur um 15,6 Prozent. 2017 soll es knapp 18,6 Prozent mehr geben als 2005. Das Ministerium verwies gegenüber jW auf die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe von 2013 und die »Fortschreibung« nach einem »Mischindex« aus Lohn-und Preisentwicklung. Stichhaltige Zahlen nannte es nicht. Ebenso wenig erklärte es, welcher Teil der vorgesehenen 34,19 Euro nun für Strom und welcher für Instandhaltung gedacht sei. Gegenüber der Bürgerin fabulierte es sogar Wohltaten herbei. So hätten Bedürftige 2011 einen kräftigen Zuschlag von 7,8 Prozent für teureren Strom erhalten. Damals waren die Regelsätze für Alleinstehende um fünf auf 364 Euro erhöht worden – eine Steigerung um 1,4 Prozent.

In seinen Antworten lobte sich das BMAS, alle Vorgaben aus Karlsruhe zu erfüllen. Darauf deutet wenig hin. Das BVerfG hatte 2014 geurteilt, der Gesetzgeber habe zeitnah auf die Entwicklung der Preise für bedarfsrelevante Güter zu reagieren. Besonders seien »die Preise für Haushaltsstrom zu berücksichtigen«, um eine »existenzgefährdende Unterdeckung« zu vermeiden. Auch zu einer transparenten Berechnung forderte das BVerfG in diesem Urteil auf. Anders das BMAS: Nichts werde offengelegt, bevor das Kabinett den Gesetzentwurf nicht verabschiedet habe, stellte es gegenüber jW klar. So schwieg es nicht nur zu den Stromkosten, sondern auch zur geplanten Nullrunde für unter Sechsjährige.

Die von Sozialverbänden und Linke-Politikern beklagte »Kleinrechnerei« will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) bei Asylbewerbern auf die Spitze treiben. Erst im März wurden ihre Bezüge um rund zehn Euro gesenkt. Ab Januar sollen sie dann nur noch 332 statt 354 Euro bekommen. Eine solche Information verschickte SPD-Vizefraktionschefin Carola Reimann Zeitungsberichten vom 6. September zufolge an Abgeordnete ihrer Partei (siehe jW vom 10./11.9.2016).