»Mit Ihnen freuen sich heute viele Menschen in Deutschland«, gratulierte Bundespräsident Gauck dieser Dame am Sonntag Foto: USA Today Sports / Reuters

»Vielleicht beim nächsten Mal«, hatte die Tschechin Karolina Pliskova vor gut drei Wochen nach dem Finale in Cincinnati ihrer unterlegenen Gegnerin Angelique Kerber noch mit auf den Weg gegeben. Wer hätte gedacht, dass es bereits im Finale der US Open zur Revanche kommen würde?

Nun, Kerber war an Nummer zwei gesetzt. Ihr erster Auftritt in einem Endspiel der US Open entsprach insofern den Erwartungen. Ihr Turnierauftakt gegen Polona Hercog, die bei 6:0, 1:0 verletzungsbedingt aufgab und vermutlich nur angereist war, um das für eine Spielerin ihrer Weltranglistenposition (120) nicht unerhebliche Erst­rundenpreisgeld abzugreifen, stellte die Weichen. Ohne Satzverlust zog Kerber ins Finale ein.

Zu diesem Zeitpunkt stand sie bereits als neue Weltranglistenerste fest. Dafür gesorgt hatte Pliskova mit einem überraschenden 6:2, 7:6-Halbfinalerfolg gegen Serena Williams. Deren Trainer sprach unmittelbar nach dem Match von einer Knieverletzung. Im Vorfeld des Turniers war noch von einer Schulterverletzung die Rede gewesen. Williams ähnelt in dieser Hinsicht einem Rafael Nadal. Sie hat wohl noch nie ein Match unverletzt verloren.

Pliskova wiederum schlug im Turnierverlauf – auf den Spuren von Kim Clijsters und Justine Henin – beide Williams-Schwestern. Nie zuvor hatte sie bei einem Major auch nur die vierte Runde erreicht (eine ausgesprochen unglückliche Bilanz für eine Top-Ten-Spielerin, Negativrekord). Ihr erstes Major-Finale begann die Tschechin entsprechend nervös mit einem Doppelfehler und einem verschlagenen leichten Volley. Symptomatisch, denn Kerber gewinnt, indem sie wie derzeit keine andere Spielerin dafür sorgt, dass ihre Gegnerin verliert. Sie verkörpert perfektioniertes Antitennis.

Dennoch schien sich Pliskovas konsequente Offensive (sie gewann 28 von 38 Netzpunkten) auf Dauer durchzusetzen wie schon im Finale von Cincinnati. Im dritten Satz führte Pliskova 3:1 und gab das Match hauptsächlich durch eine Reihe unnötiger Rückhandfehler aus der Hand. Die beste Aufschlägerin der Saison beendete das Finale so nervös, wie sie es begonnen hatte.

Am Ende hieß es 6:3, 4:6, 6:4 für das verdächtig nimmermüde Gerenne und Gehacke der neuen Nummer eins. Im New Yorker war zum Turnierauftakt ein Artikel erschienen, der die »mysteriöse Transformation der Angelique Kerber« ansprach. Das war als Kompliment für Kerbers unkonventionelle (grottenhässliche) Schlagtechnik gemeint. »Mysteriös« trifft es aber in vielerlei Hinsicht. Kerbers Siegeszug ist von auffälligen statistischen Anomalien gekennzeichnet.

Sie hat in ihrer Karriere bisher, einschließlich dieser US Open, zehn Titel gewonnen. Sieben davon in den letzten zwei Jahren! Vor ihrem Sieg bei den Australian Open Anfang dieses Jahres war darunter keiner der höchsten Kategorie. Bis vor kurzem war Kerber eher darauf spezialisiert, Turniere der »zweiten Reihe« jeweils am Anfang und Ende eines Saisonabschnitts gleichsam abzustauben – 2015 Charleston, Stuttgart, Birmingham und Stanford.

Kerber spielt praktisch pausenlos. Im vergangenen Jahr insgesamt 25 Turniere, in diesem Jahr bisher 18 – zuletzt Halbfinale Montreal, Olympiafinale, Finale Cincinnati, Sieg bei den US Open: 22 Matches in anderthalb Monaten. Sie ermüdet scheinbar nie, obwohl ihr Stil mehr auf Ausdauer als auf technischer Überlegenheit beruht und damit sehr konditionsaufwendig ist.

Sie ist die erste Spielerin seit Martina Hingis 1997, die innerhalb derselben Saison beide Hartplatz-Majors – Australian Open und US Open – gewinnen konnte. Und nie zuvor ist eine Spielerin erst im Alter von 28 erstmalig Nummer eins der Welt geworden. Vergleichbares hat es bisher nur einmal bei den Männern gegeben. Thomas Muster wurde mit 28 im Februar 1996 nach einer suspekten Rekordsiegesserie auf Sand plötzlich Nummer eins.

Die Apokalypse hat stattgefunden, Tennisfans.