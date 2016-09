Konservative Herrenriege: Alain Juppe, Nicolas Sarkozy und Fraçois Fillon (von links nach rechts) am 5. September in La Baule Foto: REUTERS/Stephane Mahe

»Eine Bande alter Männer«, »nur Typen mit Krawatte«, »die bekannten Gesichter«: Was auf Pariser Internetportalen in der vergangenen Woche wie die Beschreibung von Führungskräften eines mäßig erfolgreichen Fußballklubs klang, bezog sich in Wirklichkeit auf die am Freitag nach dem Ende der Bewerbungsfrist zum Appell angetretenen elf Präsidentschaftskandidaten der französischen Rechten. Geliefert hatte die zitierten Halbsätze demnach – freilich hinter vorgehaltener Hand und ohne die Nennung seines Namens – ein »Hierarch« aus den Büros der Partei »Les Républicains« (LR). In deren Hauptquartier mitten im sündhaft teuren 15. Pariser Bezirk sitzen offenbar auch Leute, die – im Unterschied zu den meisten LR-Repräsentanten – Frauen den Weg zu politischer Macht öffnen wollen.

Ihr Wunsch hatte sich am Abend zuvor erfüllt. Im Fernsehen und auf ihrer Internet-Seite gab die 43 Jahre junge Pariserin Nathalie Kosciusko-Morizet am Donnerstag bekannt, dass sie die Kriterien erfüllt habe, die sie zur Teilnahme an den für Ende November angesetzten parteiinternen Vorwahlen, den »Primaires« zur Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten für den Mai 2017, berechtigen. Dazu gehörte unter anderem die schriftlich nachzuweisende »Patenschaft« von mindestens 2.500 Parteimitgliedern sowie die Unterstützung von 20 Parlamentariern aus Nationalversammlung und Senat. Hürden, die von Spitzenkräften wie dem früheren Staatsoberhaupt und LR-Chef Nicolas Sarkozy (61) sowie dessen Außenminister, dem Bürgermeister von Bordeaux Alain Juppé (71), oder auch Ministerpräsidenten François Fillon (62) spielend genommen wurden.

NKM, wie sich Kosciusko-Morizet der Einfachheit halber gerne nennen lässt, wird in der Partei seit jeher mit Misstrauen beobachtet. Ihr Urgroßvater André Morizet gilt als einer der Gründer der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF), ihr Großvater Jacques Kosciusko-Morizet war Botschafter Frankreichs in den USA und enger Vertrauter des Sozialisten Léon Blum. Keine guten Referenzen in einer Partei, die im wesentlichen von strengen Katholiken, Neoliberalen und opportunistischen Machtpolitikern mit Hang zur Gesetzlosigkeit beherrscht wird. Die Chancen der einzigen weiblichen Kandidatin, sich am 20. November im ersten Wahlgang für die Stichwahl am 27. November zu qualifizieren, werden daher als gering eingeschätzt. Das Rennen werden wohl der zur Zeit führende Juppé, Sarkozy und eventuell dessen früherer Agrarminister Bruno Le Maire, der mit 47 Jahren jüngste männliche Bewerber, unter sich ausmachen.

Über den Weg zu einem Wahlsieg der »Republikaner« streiten die Protagonisten seit Monaten mit harten Bandagen. Fillon, den die Auguren derzeit weit abgeschlagen sehen, blieb bisher gleichwohl der einzige, der sich über innerparteiliche Tabus hinwegsetzte und seinen Widerwillen gegen Sarkozys Kandidatur mit deutlichen Worten äußerte: »Es bringt nichts, von Autorität zu quatschen, wenn man selbst nicht unangreifbar ist (…). Wer könnte sich auch nur einen Moment lang vorstellen, dass gegen den General de Gaulle ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wäre?« Dass sein in diverse Korruptionsaffären verstrickter Chef nur antritt, um mit der dem Staatspräsidenten gewährten Immunität der Justiz zu entkommen, steht für Fillon außer Frage.

Für die rechtskonservativen »Republikaner« ist der immer häufiger mit Parolen der extremen Rechten austeilende Sarkozy längst zu einer Belastung geworden. Dass er die Verfassung im Rahmen des von den regierenden Sozialisten verhängten Ausnahmezustands mit Regierungsanweisungen aushebeln will, hat er bereits mehrfach erklärt. Des Terrorismus verdächtigten (französischen!) Muslimen die Nationalität zu entziehen oder sie, falls das nicht geht, in »Umerziehungszentren« zu sperren, sind nur erste »Ideen« des Kandidaten. Ein Glück für die LR, dass wenigstens Sarkozys frühere Vertraute, die Europaabgeordnete Nadine Morano, nicht genügend Paten für ihre angestrebte Bewerbung fand. Die blonde Walküre der Partei hält Frankreich für »ein jüdisch-christliches Land der weißen Rasse«.