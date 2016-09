Ausverkauf in Israel

Fördertürme vor der israelisch-palästinensischen Küste im Mittelmeer Foto: Amir Cohen/Reuters

Im kommenden November wird Israel 24 Lizenzen zur Erdgasförderung in Küstengebieten an internationale Konzerne versteigern. Am 31. August reiste Israels Energieminister Juval Steinitz nach Singapur, um Firmen davon zu überzeugen, in israelische Gasvorkommen zu investieren. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verfolgt die Strategie, mit geringen Steuern auf Gasexporte internationale Investoren zu ködern – hohe Gewinnmargen sind garantiert.

Am 28. November vergangenen Jahres demonstrierten in Israel Tausende gegen den Ausverkauf. Sie forderten Transparenz und eine angemessene Besteuerung der vorgesehenen Gasförderung, um sicherzustellen, dass die Einnahmen der Bevölkerung zugute kommen. Doch die Regierung hält die Besteuerung auf einem Minimum, öffnet damit die Tür für internationale Unternehmen, um soviel Gas wie möglich zu exportieren.

Israels oberster Gerichtshof hatte im März dieses Jahres ein Abkommen zwischen der israelischen Regierung und einem US-amerikanisch-israelischen Konsortium wegen einer »inakzeptablen« sogenannten Stabilitätsklausel für ungültig erklärt. Netanjahu hatte die Entscheidung als »ernsthafte Bedrohung für die Entwicklung von Israels Gasreserven« kritisiert. Die Richter hatten bemängelt, dass in dem Abkommen eine Änderung der Vereinbarung für ein Jahrzehnt lang ausgeschlossen worden war – zehn Jahre lang hätte das Abkommen nicht geändert werden dürfen. Das Gericht sah darin die Bildung eines Monopols, welches sich über einen unverhältnismäßig langen Zeitraum der parlamentarischen Kontrolle entzogen hätte. Netanjahu hatte im Vorfeld keinen Zweifel an der Durchsetzung des Gasdeals aufkommen lassen: »Wenn ich etwas haben will, dann bekomme ich es auch«, erklärte er im September 2015 in der Knesset. Aus Protest legte zwei Monate später der zur ultraorthodoxen Schas-Partei gehörende Wirtschaftsminister Arje Deri sein Amt nieder.

Erdgas ist in den vergangenen zehn Jahren zu einer wichtigen Ressource geworden. Es wird als weniger umweltschädlich angesehen als Erdöl oder Kohle, weshalb es auch als »Brückentechnologie« hin zu erneuerbaren Energien betrachtet wird. Neue Forschungs- und Bohrtechnologien haben zu einer Welle von Entdeckungen natürlicher Gasressourcen auf der ganzen Welt geführt – und zu einem Absturz der Energiepreise. Zum Jahresende 2015 kostete eine Million British thermal units (MBTU) an der weltgrößten Warenterminbörse New York Mercantile Exchange (NYMEX) 2,35 US-Dollar und damit 1,90 Dollar weniger als zwei Jahre zuvor.

Bereits im Jahr 2000 hatte der Konzern »British Gas« das Feld »Gaza Marine« vor der Küste des Gazastreifens entdeckt. Jedoch untersagte die israelische Regierung der Firma die Nutzungsrechte. Im Februar 2009 wurden weitere Erdgasvorkommen vor der Küste entdeckt – wenige Wochen nachdem die israelische Armee in der »Operation gegossenes Blei« in den Gazastreifen einmarschiert war, der 1.400 Palästinenser und elf Israelis zum Opfer fielen. In den vier Gasfeldern »Leviathan«, »Tamar«, »Karisch« und »Tanin« lagern größere Vorkommen als im Gaza-Marine-Feld. Sie liegen in den israelischen Hoheitsgewässern, um einen kleinen Teil der Vorkommen gibt es jedoch einen Grenzkonflikt mit dem Libanon. Die in Texas ansässige Firma »Noble Energy« hat vom israelischen Staat den Zuschlag erhalten. Zu den Besitzern zählt George Papadoupolous, außenpolitischer Berater von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump.

Viele Ökonomen in Israel warnen vor dem Ausverkauf der Ressourcen. Sie argumentieren, der Rohstoff sollte für die heimische Industrie genutzt werden. Doch Netanjahu ist fest entschlossen, soviel Gas wie möglich an das Ausland zu verkaufen. Netanjahu hatte sogar »British Gas« gebeten zurückzukommen und das palästinensische Gaza-Marine-Feld auszubeuten. Die Regierung hatte Pläne veröffentlicht, das Gas an Ägypten zu verkaufen. Doch im September 2015 entdeckte Kairo ein eigenes 100 Quadratkilometer großes Gasfeld im Mittelmeer. Das Land wandelte sich plötzlich vom Gasimporteur zum -exporteur und durchkreuzte damit die Pläne der israelischen Regierung.

Warum hat sich Netanjahu in seine Strategie verbissen? Weil Israels Exporte sinken. Das Handelsdefizit hat sich seit Jahresbeginn verdreifacht. Gleichzeitig wird die internationale Kampagne »Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen« gegen Produkte aus von Israel illegal annektierten Gebieten populärer und von immer mehr Menschen unterstützt. Netanjahu erklärte im Juli: »Die Boykottbewegung wurde besiegt.« Kann er aber keine Devisenzuflüsse in die heimische Wirtschaft vorweisen, bleibt seine Ankündigung ein leeres Versprechen.