Umbau der Republik

Im Falle eines Unglückes, das einen in Bayern ereilen könnte, sollte in Zukunft gut abgewogen werden, ob der Anruf beim Rettungsdienst die richtige Entscheidung ist. Denn es herrscht Krieg – Krieg gegen den Terror. Am Freitag ordnete der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) an, dass die Krankenwagen im Freistaat in Zukunft mit »militärischer Ausrüstung« auszustatten seien. Dazu gehören Tourniquets, die zum Abbinden verletzter Körperteile dienen. Grund dafür sei die Gefahr eines »Zweitschlages«, der »keine Zeit für Stabilisierungsversuche« von Verletzten lasse, wusste der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der in Bayern tätigen Notärzte (AGBN). Mit dem Abschnüren von Extremitäten werde das Prinzip »Leben vor Gliedmaßen« umgesetzt.

Nun fordert solch ein Krieg von allen Opfer, und der Verlust eines Beines oder Armes ist so gesehen, obschon medizinisch eventuell ganz und gar unnötig, nur ein bescheidener Beitrag zur Gesund­erhaltung des deutschen Volkskörpers. Seit die Wiesn zum Amselfeld mutiert sind, auf denen den Horden des Sultans Einhalt geboten werden soll, ist in Bayern nichts mehr wie vorher. Denn nach dem Willen der CSU soll der Krieg gegen den Terror ein totaler sein.

Das umfasst die Heimatfront: Statt eines Einwanderungsgesetzes fordert die Regionalpartei ein »Einwanderungsbegrenzungsgesetz«. »Leitkultur ist das Gegenteil von Multikulti«, tönt es von der CSU-Vorstandklausur. Ein Entwurf für ein »Integrationsgesetz« definiert alle, die nach 1955 eingewandert sind, als »besonders integrationsbedürftig«, Staatsbürgerschaft hin oder her. Und um klar zu machen, aus welcher Traditionslinie sich dieses Rechtsverständnis speist, soll die Regelung auch für – hier geborene, im Besitz eines deutschen Passes befindliche – Kinder und Kindeskinder von Einwanderern gelten. Dieses Rassegesetz aus dem Jahr 2016 atmet den Nürnberger Geist von 1936.

Bayerns SPD geißelt die Forderungen der Christsozialen als »Katalog der Unmenschlichkeit«, der »bei der AfD abgekupfert« worden sei. Das ist Unfug. Es hat ja auch nicht erst Compact oder Politically Incorrect gebraucht, um zum Halali auf Minderheiten zu blasen. Ebenso, wie die neuen Formate der Menschenverachtung auf jahrzehntelanger Vorarbeit von Springers heißen Blättern aufbauen, ist die AfD nur eine Art bundesweiter Klon der bayerischen Bewegungspartei.

Die CSU agiert zweigleisig. In der regierenden Koalition gibt sie, als Partei des Apparates und der Repressionsorgane, den Scharfmacher, deren Forderungen auch dann, wenn sie nur abgeschwächt realisiert werden, die gesamte Republik nach rechts verschieben. Im Falle eines Scheiterns der CDU aber wird diese CSU als Teil eines Bürgerblocks Gewehr bei Fuss stehen. Der Wettbewerb um die nächste Hauptstadt der Bewegung ist eröffnet. Münchens Chancen stehen schon wieder nicht schlecht.