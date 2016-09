Mehr als 100 Besucher waren am Donnerstag abend in die jW-Ladengalerie gekommen. Präsentiert wurde das Buch »Nach Goldschätzen graben, Regenwürmer finden«, in dem sich 22 Autorinnen und Autoren mit linker Regierungsbeteiligung in Vergangenheit und Gegenwart befassen. Dem diskussionsfreudigen Publikum, das u. a. nach Mecklenburg-Vorpommern und dem Wahlkampf in Berlin fragte, stellten sich auf dem Podium Mitherausgeberin Lucy Redler sowie die Autoren Ekkehard Lieberam (am Stehpult) und Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei Die Linke. (jW)