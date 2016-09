Weiter wie gehabt

»Wir stehen für Regierungsbeteiligung zur Verfügung«: Helmut Holter nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen zu den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag Foto: Ulrich Perrey/dpa - Bildfunk

Trotz der herben Wahlschlappe, die die Linkspartei am vergangenen Sonntag bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern eingefahren hat, wollen Partei und Fraktion erst einmal weitermachen wie bisher. Während es im politischen Alltagsgeschäft üblich ist, dass vormalige Spitzenkandidaten nach einer heftigen Niederlage die Konsequenzen ziehen und ihre Ämter zur Verfügung stellen, gilt das für den Linke-Spitzenmann Helmut Holter nicht. Und das obwohl die Die Linke keines ihrer Wahlziele erreicht hat, sondern am Sonntag ihr bisher schlechtestes Ergebnis einfuhr. Satte 5,2 Prozent der Stimmen hat Die Linke verloren und nur noch magere 13,2 Prozentpunkte auf sich vereinen können. Holter soll die neue Landtagsfraktion erst einmal kommissarisch weiter anführen. Dies hat die nunmehr auf nur noch elf Abgeordnete geschrumpfte Fraktion am Mittwoch beschlossen. »Die Mitglieder der neuen Fraktion haben sich darauf verständigt, dass der jetzige Fraktionsvorstand die Geschäfte bis zur Neuwahl des Gremiums weiterführt. Der Zeitpunkt dafür ist noch offen«, heißt es auf der Internetseite der Fraktion. Die formale Konstituierung des Gremiums soll am 20. September stattfinden.

Zerwürfnisse

Obwohl Die Linke in allen ostdeutschen Bundesländern zunehmend an Unterstützung verliert und als Teil des politischen Establishments wahrgenommen wird, drängt es die Führung in Mecklenburg-Vorpommern weiter in die Regierung. Bereits am Montag abend hatte die Partei Landeschefin Heidrun Bluhm, Helmut Holter und den Hagenower Bürgermeister Thomas Möller benannt, um Sondierungsgespräche mit der SPD zu führen. Die Sozialdemokraten werden voraussichtlich – entweder weiter mit der CDU oder eben mit der Linkspartei – den Ministerpräsidenten in Person von Erwin Sellering (SPD) stellen.

Das Lager der sogenannten Reformer in der Linken scheint zunehmend untereinander zerstritten zu sein. Offensichtlich fürchtet Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linksfraktion im Bundestag, der seinen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern hat und seit jeher als einer der engagiertesten Befürworter von Regierungsbeteiligungen gilt, mit in den Abwärtssog seiner »reformorientierten« Genossen gezogen zu werden. Erste Hinweise auf sich abzeichnende Zerwürfnisse zwischen Holter und Bartsch hatte es bereits am Wahlabend gegeben. Während Holter nicht schnell genug betonen konnte, selbstverständlich auch in eine Regierung einzusteigen zu wollen und behauptet hatte, dass seine Partei auch die Heimat der Menschen sei, die der »politischen Mitte« zuzurechnen seien, äußerte sich Bartsch in Sachen Mitregieren deutlich distanzierter. Andere »Reformer« wie Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn sprachen sich gar offen gegen eine Regierungsbeteiligung aus (jW berichtete).

In einer ersten Wahlanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), die von Horst Kahrs verfasst wurde und jW vorliegt, kommt dieser zu dem Schluss, dass Mecklenburg-Vorpommerns Linke erneut »zu den großen Verlierern des Wahlabends« zähle. »Das Ergebnis war mit Abstand des schlechteste bei Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern«, bilanziert die Stiftung. Offensichtlich sei die Partei »nicht mehr die erste Adresse für Proteststimmen wie bei den Bundestagswahlen 2005 und 2009«, heißt es in der Analyse weiter. Rund 18.000 Stimmen hat Die Linke an die AfD verloren. Während laut Infratest dimap 34 Prozent der Arbeiter AfD wählten, votierten nur neun Prozent für die demokratischen Sozialisten.

»Mutige« Agenda

Verwundern kann das nicht. Bereits 2008 hatte der Linke-Dauerspitzenkandidat Holter auf die Frage, ob an der sogenannten »Agenda 2010« der von 1998 bis 2005 regierenden »rot-grünen« Bundesregierung alles schlecht gewesen sei, geantwortet: »Nein. Gerhard Schröder hatte den Mut, Reformen einzuleiten und den Reformstau aufzulösen.« Im letzten Jahr geißelte Holter in der Rostocker Ostsee-Zeitung den Mindestlohn als »Bürokratiemonster«. Er warnte vor »überbordender Bürokratie bei der Erfassung von Arbeitszeit«, obwohl die Erfassung der Arbeitszeit in jedem durchschnittlichen Unternehmen alltäglich ist.

Vor Diskussionen dürften auch die Gewerkschaften stehen. So veröffentlichte der DGB-Bundesvorstand am Mittwoch im Internet eine Analyse zum Wahlverhalten von Gewerkschaftern in Mecklenburg-Vorpommern. Das Ergebnis ist erschreckend: »Knapp 21 Prozent der Wähler gaben der rechtspopulistischen Partei ihre Stimme, ebensogroß war der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder, die für die AfD votierten«, heißt es seitens des Gewerkschaftsbundes.