»Das war deine beste Rolle!« rief Rainer Simon diesem Schauspieler am Montag unwidersprochen zu Foto: DEFA-Stiftung.de/arsenal-Berlin

Ein einziges Mal ging der Goldene Bär der Berlinale an eine DEFA-Produktion. Rainer Simon nahm ihn 1985 für seinen subtilen Antikriegsfilm »Die Frau und der Fremde« entgegen, der nach einer Vorlage von Leonhard Frank entstanden war. Dieses Werk sei oft genug wiederaufgeführt worden, befand Simon, als man ihn fragte, welche Filme er sich für die Präsentation einer umfassenden Monographie zu seinem Œuvre wünsche, die soeben in der Schriftenreihe der DEFA-Stiftung erschienen ist. Auch »Jadup und Boel«, sein letzter Gegenwartsfilm von 1981, der erst 1988 uraufgeführt wurde, wird immer mal wieder öffentlich diskutiert. Und so fiel die Wahl auf »Till Eulenspiegel« von 1975. Nach mehreren Kinder- und Jugendfilmen des Regisseurs war das sein erster für ein erwachsenes Publikum.

Zur Buchvorstellung kam dann nicht nur die verdienstvolle Schnittmeisterin dieses eher essayistischen Episodenfilms, Helga Gentz, am Montag abend ins Berliner Kino Arsenal, sondern auch Hauptdarsteller Winfried Glatzeder. »Das war deine beste Rolle!« rief Rainer Simon dem Star unwidersprochen zu und berichtete im Gespräch mit dem Herausgeber des neuen Bandes, Michael Grisko, von Aufführungen des Films in Mexiko, wo es angesichts eines damaligen Papstbesuchs Szenenapplaus für die antiklerikalen Passagen gab. Bei anderer Gelegenheit in Washington hätten die Zuschauer den Film atemlos verfolgt und sich danach bei ihm erkundigt, ob er denn keine Angst hatte, selbst gehenkt zu werden.

Tatsächlich war das Filmprojekt nicht einfach durchzusetzen. Christa und Gerhard Wolf hatten zunächst einen Zweiteiler nach dem Volksbuch verfasst. Für die Verfilmung hatte die DEFA nicht genügend Kapazitäten, und so machte Simon daraus durch Kürzungen einen Einteiler. Bei der Abnahme des Films im Studio waren die Kollegen angesichts zahlreicher Anspielungen auf die DDR-Gesellschaft in zwei Parteien gespalten. Es gab vehemente Befürworter und verärgerte Ablehnung. Die versteckte Kritik wurde durchaus erkannt.

Der neue Sammelband widmet fast jedem Spielfilm von Simon ein eigenes Kapitel. Über den »Eulenspiegel« schreibt der Flensburger Hochschulprofessor Günter Helmes. Mit seinem gedanken- und assoziationsreichen Text und ellenlangen Fußnoten erweist er sich als ganz dem Wissenschaftsbetrieb zugehörig, was der Lesbarkeit des Textes nicht gerade entgegenkommt. Wenn er den punktuellen Einsatz der Filmmusik von Friedrich Goldmann analysiert, heißt es beispielsweise: »In solchen Momenten gibt sich der Film ganz unumwunden als Artefakt bzw. als (theoriegeleitete) Interpretation eines (fiktiven) Geschehens etc. zu erkennen, ›warnt‹ also ausdrücklich davor, als (Reproduktion von) Wirklichkeit bzw. als objektivistische Indifferenz missverstanden zu werden.« Einer der nachvollziehbareren Sätze des Aufsatzes.

Sehr richtig bemerkte Michael Grisko bei der Buchvorstellung, dass in Simons Filmen über die Musik eine zweite ästhetische Ebene zu entdecken sei. Und im Aufsatz zu »Der Fall Ö.«, dem zweiten Film dieses Montagabends (Simons letztem DEFA-Film von 1991), wird Roland Dressels Kameraarbeit mit den Worten hervorgehoben: »Kamera ist wie Musik.« Weiter heißt es da: »Dazu tritt die Wirkung der Musik von Friedrich Schenker, die nur an den Punkten eingesetzt wird, wo es um die Griechen geht. Sie ist total aufstörend, weist uns in sanft-greller Form auf das eigentliche Unrecht hin.« Das schrieb Erika Richter, Filmwissenschaftlerin und ehemalige DEFA-Dramaturgin, verständlicher Sprache mächtig.

Für »Der Fall Ö.« hatten Ulrich Plenzdorf und Simon eine Vorlage von Franz Fühmann bearbeitet, die 1974 schon einmal von Kurt Jung-Alsen für das Fernsehen adaptiert worden war: Im von deutschen Truppen besetzten Griechenland geht ein kunstsinniger Hauptmann 1944 seiner Liebhaberei nach und lässt mit Soldaten und Einheimischen Sophokles’ »Ödipus« für einen Schmalfilm nachstellen. Was Simon an diesem Stoff interessierte, war der Zwiespalt zwischen der konkreten und der historischen Situation, in dem sich diese Deutschen befinden; die seelische Deformation, der sie unterliegen. Er hat den Film vor ein paar Monaten erstmals in Griechenland einem positiv überraschten Publikum vorgestellt. »Eine zentrale Frage, welche der Film aufwirft, ist die nach der Verantwortung jedes einzelnen im Laufe der Geschichte, sie ist zeitlos aktuell, besonders dramatisch stellt sie sich in Kriegs- und Krisenzeiten«, sagte der Regisseur, der sich immer auf die Seite der Unterdrückten gestellt hat. Zweifellos ist dieser Film nach Fühmann ein unterschätztes Meisterwerk, das wiederentdeckt werden sollte. Ein Lapsus, der wohl niemandem auffiel, unterlief Erika Richter in ihrem Beitrag übrigens doch. Sie unterstellt Franz Fühmann, dass er sich zu Simons Verfilmung nicht positioniert habe, aber bei einem 1990 entstandenen Film kann man das dem 1984 verstorbenen Autor nicht anlasten.

Für seinen DEFA-Film »Die Besteigung des Chimborazo« von 1989 traf Rainer Simon an Originalschauplätzen von der »Zivilisation« abgetrennte Völker, für die er sich fortan persönlich, aber auch mit Filmen engagierte. »Ich habe damit etwas gefunden, was Sinn macht, was in der heutigen Gesellschaft kaum möglich ist. Es reagieren Geld, Gier und Neid. Ich musste mich nicht auf Fernsehproduktionen einlassen – daran wäre ich zugrunde gegangen« sagte Simon im Arsenal. Es juckt den 75jährigen, heute noch einmal einen Film zu einer alle Bevölkerungsgruppen betreffenden Thematik zu machen. »Wie wir mit Flüchtlingen umgehen – dazu hätte ich viel zu sagen!«