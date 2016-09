Banditenhauptstadt Odessa

Mit ihnen zieht die neue Zeit: Repräsentanten des durchaus als banditenhaft zu bezeichnenden »Imperiums« aus den »Star Wars«-Filmen errichten ihrem Anführer Darth Vader ein Denkmal in Odessa (23. Oktober 2015) Foto: EPA/SERGEY GUMENYUK/dpa - Bildfunk

Zu sowjetischen Zeiten galt Odessa als die Hauptstadt der kleinen, harmlosen Gaunereien im Sinne der Helden der Schelmenromane von Ilja Ilf und Jewgenij Petrow (»Zwölf Stühle«) und als Heimat eines spezifischen »Odessaer Humors«. Heute vergeht den Odessiten das Lachen. Denn was in der Millionenstadt am Schwarzen Meer alltäglich abgeht, erinnert eher an die wilden neunziger Jahre, als die Verteilung des sowjetischen Volkseigentums auch in der Ukraine oft »ausgeschossen« wurde.

So wurde in der Nacht zum Mittwoch das Fünfsternehotel »Premier Villa« in der malerischen Innenstadt von einem Rollkommando von Bewaffneten überfallen. Die Angreifer schossen um sich, nahmen mehrere Hotelbedienstete als Geiseln und verbarrikadierten sich im Inneren. Drei Personen wurden im Zuge der Auseinandersetzungen verletzt. Zwar konnte die Polizei die Geiselnahme nach einer guten Stunde beenden, 23 Angreifer festnehmen und ein umfangreiches Waffenarsenal beschlagnahmen; doch den etwa 30 Gästen des vor allem von ausländischen Geschäftsleuten genutzten Hotels blieb ein lebhafter Eindruck vom Investitionsklima in der Ukraine. Wie sich nach dem Zwischenfall herausstellte, konnten sich zwei Eigentümer des Objekts nicht auf dessen Aufteilung einigen; so heuerte jeder von ihnen eine Wachschutzfirma an, um die jeweils eigenen Ansprüche handgreiflich durchzusetzen.

Manchmal sind in solche Auseinandersetzungen auch staatliche Dienststellen verwickelt. So versuchten kurz nach dem obigen Zwischenfall Männer in Kampfanzügen, im Auftrag des ukrainischen Justizministeriums ein Sanatorium am Stadtrand von Odessa zu stürmen. Die Belegschaft verbarrikadierte sich im Innern, während die Eindringlinge mit Trennschleifern und Brecheisen versuchten, ins Innere zu gelangen. Die Polizei hielt sich heraus. Auch hier steht im Hintergrund ein einstweilen unentschiedener Prozess, dessen Ergebnis das Ministerium offenbar zu beeinflussen suchte. Denn das zu sowjetischer Zeit erbaute Sanatorium steht an einer für Baulöwen attraktiven Stelle.

Rabiat geht es im Gebiet Odessa nicht nur in der Hauptstadt zu, wo die Staatsanwaltschaft für die ersten acht Monate dieses Jahres über ein rapides Anwachsen der Gewaltkriminalität zu berichten hatte. So stieg die Zahl der Morde um das Doppelte auf 383 (d.h. etwa drei Morde pro zwei Tage), die der Vergewaltigungen um den Faktor 2,5 und die der Raubüberfälle auf das Dreifache gegenüber dem auch nicht besonders friedlichen Jahr 2015.

Anfang des Monats gab es im Dorf Piroschnaja im Umland eine Massenschlägerei zwischen 120 Bauern und Mitarbeitern einer Wachschutzfirma aus Dnepropetrowsk. Letztere versuchten mit Gewalt und Schüssen, die Bauern daran zu hindern, auf 500 Hektar Land, das sie bebaut hatten, Sonnenblumen zu ernten. Ein Geschäftsmann, der die Wachleute engagiert hatte, behauptet, Eigentümer des Landes zu sein, die Bauern bestreiten dies. Im Ergebnis zwangen die Bauern die »Gorillas« zum Rückzug. Auch hier blieb die Polizei weitgehend untätig und beschränkte sich darauf, nachträglich Protokolle zu schreiben.

Das ist vom Standpunkt des kleinen Polizeibeamten verständlich, denn die politische Lage in Odessa wird immer unübersichtlicher, und man weiß nie, mit wem man sich anlegt, wenn man seinen Amtspflichten nachgeht. Im Sommer gab es in Odessa mehrere Wochen lang vor dem Rathaus einen »Anti-Truchanow-Maidan« mit der Forderung, der letztes Jahr von einer breiten Mehrheit gewählte Bürgermeister solle zurücktreten. Gennadi Truchanow gilt dem prowestlichen Flügel der städtischen Öffentlichkeit als korrupt und russenfreundlich; die »Demokraten« haben sich mit seinem Wahlsieg nie abgefunden. Interessanterweise waren es aber Leute vom dem Kiewer Maidan-Lager zuzuordnenden »Rechten Sektor«, die diese Demonstranten Anfang des Monats vom Platz prügelten.

Manche ukrainischen Medien sehen hinter dem wachsenden Chaos in Odessa die lange Hand Kiews: Der als Gouverneur von Odessa tätige georgische Expräsident Michael Saakaschwili solle als Kandidat für höhere politische Ämter diskreditiert werden. Saakaschwili kritisiert große Teile der Kiewer Führung als korrupt; mit Innenminister Arsen Awakow warf sich der Georgier vor einiger Zeit im Fernsehen Wassergläser an den Kopf. Nur der Abbruch der Sendung verhinderte damals, dass beide Politiker vor laufender Kamera aufeinander losgingen.