Will es noch einmal wissen: Frankreichs Staatspräsident François Hollande bei der Ankündigung seiner Kandidatur in Paris am Donnerstag Foto: Christophe Ena/AP Photos

François Hollande als Beschützer der Nation, als Verteidiger der Demokratie und der »Idee Frankreichs«: Der amtierende französische Staatschef hat am Donnerstag in einer für seine Verhältnisse furiosen Rede alle Zweifel an seiner Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im Mai kommenden Jahres beseitigt. Der die Regierung tragende Parti Socialiste (PS), der sich für Vorwahlen zur Bestimmung seines Kandidaten im Dezember entschieden hat, wird an einer abermaligen Bewerbung Hollandes, der in allen aktuellen landesweiten Umfragen weit hinter den Kandidaten der Rechten rangiert, nicht vorbeikommen.

Hollande präsentierte sich vor Parteimitgliedern und PS-Anhängern in der Pariser »Salle Wagram« als Beschützer der Franzosen vor Terrorismus und als Hüter der Demokratie. Den Schwerpunkt seines einstündigen Diskurses hatte er auf die Auseinandersetzung Frankreichs, mit dem »Terrorismus« gesetzt. Kernsatz seiner Ausführungen: »Die Demokratie ist stärker als die Barbarei«. Der islamistische Terror habe sich nicht nur gegen seine eigene Religion gewendet, sondern habe »die Demokratie als Ziel – also Freiheit, Kultur, Toleranz und die Gleichheit von Frauen und Männern«.

Der Staatspräsident ernannte sich gleichzeitig zum Hüter der französischen Verfassung und des Rechtsstaates. Es werde, solange er Präsident des Landes sei, keine »sich an den Umständen orientierende Gesetzgebung geben«, wie sie Rechtskonservative und extreme Rechte verlangten. »Wir handeln in voller Übereinstimmung mit der Verfassung«, betonte Hollande und kritisierte – ohne seinen Widersacher Nicolas Sarkozy beim Namen zu nennen – jene, »die diesen Rechtsstaat, ja sogar die Konstitution in Frage stellen wollen«.

Während der vergangenen 15 Monate, nach den Attentaten im Januar und im November, hatte Hollandes sozial­demokratische Regierungsmehrheit drei neue »Antiterror-Gesetze« und ein Geheimdienstgesetz verabschiedet. Seither exekutierte die Ordnungsmacht ohne richterliche Anweisung Tausende – meist nächtliche – Hausdurchsuchungen, wies Hausarreste an und vollzog einige hundert vorläufige Festnahmen. Den im November verhängten Ausnahmezustand will Hollande beibehalten, »solange die Bedrohung besteht«. Also auf ewig?