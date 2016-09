Bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Rio de Janeiro am Mittwoch abend (Ortszeit) haben die Athleten von Belarus mit einem Protest gegen den Komplettausschluss Russlands von den Spielen für Aufsehen gesorgt. Sie trugen beim Einmarsch demonstrativ eine russische Flagge ins Stadion Maracanã (Foto). Brasiliens Putschpräsident Michel Temer wurde vom Publikum so laut ausgepfiffen, dass seine Eröffnungsformel kaum zu verstehen war. Immer wieder waren »Fora Temer« (dt. »Temer raus«)-Rufe zu hören. Erst ein Feuerwerk konnte sie leidlich übertönen. (sid/jW)