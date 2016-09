Das 371. Infanteriebataillon der Bundeswehr beim Fotoshooting in Marienberg, 10. März 2015. Das Bataillon ist Bestandteil der NATO-Response-Force Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Am vergangenen Mittwoch standen im Bundestag nacheinander die ersten Lesungen der Haushaltspläne 2017 für Auswärtiges, Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit (EZ) an. Während dem Auswärtigen Amt Kürzungen von knapp 206 Millionen Euro ins Haus stehen, soll der Verteidigungsetat im nächsten Jahr um 2,3 Milliarden Euro auf insgesamt 36,61 Milliarden erhöht werden. Diese Erhöhung entspricht der Hälfte dessen, was dem Bundesaußenministerium insgesamt für zivile Außenpolitik zur Verfügung steht. Der Etat für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird de facto um 270 Millionen Euro aufgestockt. Über die Sonderinitiative »Fluchtursachen bekämpfen« wird Entwicklungszusammenarbeit, wie es im Koalitionsvertrag heißt, zum Bestandteil einer »effektiven Außen- und Sicherheitspolitik«.

»Allen Unkenrufen zum Trotz« feierte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gemeinsam mit der Koalition aus Union und SPD die größte Erhöhung des Wehretats seit 25 Jahren als »gute Nachricht für die Bundeswehr«. Zielgerichtet plant die Bundesregierung, die Ausgaben für Verteidigung bis 2020 um 10,2 Milliarden Euro zu steigern. So nähert sie sich der NATO-Vorgabe kontinuierlich an, die Militärausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes verlangt. Schließlich sei der deutsche Beitrag laut Vorwort des Haushaltsentwurfs bei der NATO fest eingeplant, die BRD sei dem Militärbündnis gegenüber politisch verbindliche Verpflichtungen eingegangen. Dem Verteidigungsministerium zufolge ergibt sich die Etaterhöhung aus Deutschlands aktiver Rolle bei der Wahrung der internationalen Sicherheit. Als größte Gefahr wird neben unkontrollierter Migration, unsicheren Handelswegen sowie »russischer Aggression« der weltweite islamistische Terrorismus ausgemacht. An 14 internationalen Militäreinsätzen ist die Bundeswehr beteiligt, offiziell zur Stabilisierung der staatlichen Ordnung und Friedenskonsolidierung.

Inge Höger, Bundestagsabgeordnete der Linken und Obfrau im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, erklärte dazu am Donnerstag gegenüber jW: »Das Argument des Menschenrechtsschutzes wird stets missbraucht zur Begründung neuer und alter Kriegseinsätze, die tatsächlich der Kontrolle von Handelswegen, der Rohstoffversorgung und Flüchtlingsabwehr dienen. Sichtbares Ergebnis ist die Flucht und Vertreibung von Millionen Menschen aus zerstörten und abhängigen Staaten. Dass jetzt der mit dem Kriegsetat verglichen sowieso minimale Posten für humanitäre Hilfe im neuen Haushalt um 3,5 Millionen Euro gekürzt werden soll, verdeutlicht das einmal mehr.«

Zusätzlich zur Kürzung der Mittel für humanitäre Hilfsmaßnahmen ist – trotz weltweit steigender Konflikte und Flüchtlingszahlen – eine Senkung der Mittel für Krisenprävention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung um 8,5 Millionen auf insgesamt 240 Millionen Euro vorgesehen. Erhöhungen finden sich im Rahmen der EZ bei der Sonderinitiative »Fluchtursachen bekämpfen, Flüchtlinge reintegrieren«. Sichtbar wird eine fortschreitende Vermischung ziviler und militärischer außenpolitischer Maßnahmen. Die Mittel der EZ werden zunehmend auch zur Flüchtlingsabwehr oder Polizeiausbildung indirekt zweckentfremdet und für eine stark militärisch ausgerichtete Außenpolitik eingesetzt. Diese Militarisierung zivilen Engagements verdeutlicht die steigende Aggressivität der deutschen Außenpolitik.