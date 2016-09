Deutsche Ärzte hingen der Naziideologie von der Verbesserungsfähigkeit des »deutschen Volkes« durch »Rassenhygiene« an und setzten sie in die Tat um. Die systematische Tötung »unwerten Lebens« wurde bis zum ­Untergang des »Dritten Reichs« praktiziert. Personal der Tötungsanstalt Hadamar, in der im Rahmen der »Aktion T4« etwa 14.500 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen ermordet wurden Foto: picture alliance/Leemage

»Man kann heute sagen, dass bei keinem anderen akademischen Beruf die nationalsozialistische Propaganda solche Erfolge erzielt hat wie gerade bei den Ärzten.« Dies schrieb im November 1932 der Berliner Arzt und sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Julius Moses, der 1942 im KZ Theresienstadt ermordet wurde. Seine Kollegen folgten aber nicht nur der Ideologie, viele von ihnen wurden zu Mittätern – bei Zwangssterilisierungen, »NS-Euthanasie« und Menschenversuchen in Konzentrationslagern und Heilstätten. Sie haben damit den hippokratischen Eid gebrochen, der sie verpflichtet, Kranke zu heilen und Patienten nicht zu schaden.

Nicht nur Feigheit und Opportunismus trieben die Ärzte an, sondern auch Überzeugungen, die sie schon vor 1933 ausgebildet hatten. 45 Prozent der Mediziner gehörten am Ende der Naziherrschaft der NSDAP an. Unter den Lehrern, die viel stärker unter einem Bekenntniszwang standen, waren es »nur« 23 Prozent. Jeder vierte männliche Arzt war in der SA, 7,3 Prozent der Mediziner organisierten sich in der SS. Warum die Nazipropaganda gerade in dieser Berufsgruppe derartig wirkte, ist bis heute nicht völlig klar. Jedoch zeichnen sich einige Ursachen ab. Die wirtschaftlichen Krisen in der Zeit der Weimarer Republik und damit verbundene Abstiegsängste betrafen große Teile des Mittelstandes. Auch die Ärzte mussten sich in der industrialisierten Gesellschaft neu orientieren und speziellen Herausforderungen in der Folge Bismarckscher Sozialpolitik stellen.

Abstiegsängste und Privilegienkampf

Ende des 19. Jahrhunderts wurden unter dem Druck der revolutionären Arbeiterbewegung und zugleich zu ihrer Befriedung Arbeiterschutzgesetze verabschiedet. Die Sozialreformen führten unter anderem zur Gründung von Krankenkassen. Diese brachten den Industriearbeitern mehr Sicherheit im Fall von Krankheit und Invalidität. Die per Gesetz von 1883 eingeführte freie ärztliche Behandlung stand für große Teile der Bevölkerung offen. Dabei trat ein Gesundheitsbegriff im Sinne von Arbeitsfähigkeit in den Vordergrund, aus dem sich eine neue Machtposition der Mediziner zwischen Kapital und Proletariat ergab. Den Ärzten erschloss sich eine sehr große neue Klientel. Ihr Stand kommerzialisierte sich. Wohltätige Gratisleistungen für Arme und Kranke, wie zuvor mitunter üblich, verschwanden.

Die beinahe stürmische industrielle Entwicklung in Deutschland ließ auch die Bevölkerung rasch anwachsen. Mit ihr stieg auch die Zahl der Ärzte erheblich. 1890 kamen auf 49,2 Millionen Einwohner 18.846 Mediziner, 1910 auf 64,5 Millionen 32.449. Mit dem Kaiserreich verschwanden dann 1918 auch die früheren Leib-, Hof- und Hausärzte fast gänzlich, eine kassenärztliche Betätigung war das Ziel der jungen Mediziner. Was Marx und Engels schon Jahrzehnte vorher im Manifest der Kommuni­stischen Partei beschrieben hatten, vollendete sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts: »Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligenscheins entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt.«

1914 zählten die Krankenkassen über 16 Millionen Mitglieder, ihre Aufwendungen stiegen kontinuierlich. Anfang der 30er Jahre waren bereits 70 Prozent der Bevölkerung Mitglieder in einer der Kassen. Mit diesen führten die Ärzte immer wieder Auseinandersetzungen um die Vergütung ihrer Leistungen. Letztlich konnten die Mediziner aber ihre Etablierung als anerkannte Experten mit dem Definitionsmonopol für Krankheit und Gesundheit – und damit auch für die Arbeitsfähigkeit – erringen.

Die bislang oft zerstrittenen ärztlichen Standesorganisationen mussten sich in wirtschaftlichem Interesse neu formieren. Das gelang schließlich dem 1900 gegründeten »Schutzverband der Ärzte Deutschlands zur Wahrung ihrer Standesinteressen«. Er vertrat 1911 schon 76 Prozent aller Zivilärzte. 1913 wurde zwischen dem Verband (seit 1924 nach seinem Gründer Hartmannbund genannt) und den Kassenverbänden im Berliner Vertrag der Rahmen für alle weiteren Einzelverträge festgelegt. Geregelt wurden auch die Neuzulassungen über eine Verhältniszahl – es sollte mindestens einen Arzt auf 1.350 Versicherte geben.

Die Reserven der Krankenversicherungen waren nach dem Ersten Weltkrieg geschmolzen. Sie versuchten, ihre Ausgaben über Selbstbeteiligung der Patienten und über Kürzungen zu stabilisieren. Die Zahl der Ärzte stieg weiter – 1913 waren 34.000 Mediziner approbiert, 1932 schon 52.000, von denen vier Fünftel frei praktizierten und auf eine Kassenzulassung angewiesen waren.

1923 lief der Berliner Vertrag aus, die Verhandlungen über ihn waren ergebnislos geblieben. Nunmehr wollte die Regierung – das Kabinett Stresemann – in den Konflikt eingreifen und verlieh dem Vertrag per Notverordnung gesetzlichen Charakter. Dagegen protestierten die Ärzte zum Jahreswechsel mit einem etwa vierwöchigen Streik. Sie behandelten Kassenpatienten nur noch gegen direkte Bezahlung – und trafen damit vor allem die Ärmsten: Arbeitslose, Arbeiter sowie Kriegswitwen und ihre Kinder. Hilfe für diese Gruppe kam nun von Medizinern, die sich in der »Sozialhygiene« engagierten und oft sozialdemokratisch oder kommunistisch organisiert waren. Sie behandelten Mittellose in Ambulatorien und Gesundheitshäusern, die von den Kassen in Großstädten eingerichtet worden waren. Dort gab es dann auch festangestellte Ärztinnen und Ärzte. Besonders unter ihren ständisch organisierten Kollegen im Hartmannbund lösten diese »sozialistischen Umtriebe« großen Ärger aus. Gerade in dieser Organisation näherte man sich früh den gesundheitspolitischen Leitlinien der ­NSDAP und später des 1929 gegründeten Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes (NSDÄB) an, die eine Verbesserung der ökonomischen Lage der Ärzteschaft versprachen.

Im Jahre 1931 hatten sich – nicht zuletzt durch Notverordnungen der Regierung – die ärztlichen Einkommen um mindestens 30 Prozent verringert. Immer mehr Neuzulassungen verschärften das Problem. Die 1931 und 1932 gegründeten Kassenärztlichen Vereinigungen sollten für die Mediziner nun ein Gegengewicht zur Macht der Krankenversicherungen bilden.

Für die Ärzte kam zu den Einkommensverringerungen die Furcht vor dem Verlust des bisherigen gesellschaftlichen Status hinzu; es drohte womöglich der Abstieg auf Angestelltenniveau. Unter dem Strich radikalisierte sich die mehrheitlich konservative Berufsgruppe weiter nach rechts. Das demokratisch-parlamentarische System der Weimarer Republik schien ihnen für Deutschlands Schwäche nach dem Ersten Weltkrieg mitverantwortlich. De facto positionierte sich fast die gesamte Ärzteschaft gegen die sozialmedizinischen Ideen der Krankenkassen. Der erste Vorsitzender des NSDÄB, der Münchner Arzt Gerhard Wagner, war zugleich Mitglied im Hartmannbund. Der SS-Mann und bayrische Arzt Hans Deuschl forderte schon 1931: »Wir wollen das System stürzen« – und zwar als Delegierter auf der Hartmannbund-Hauptversammlung. Deuschl, damals Geschäftsführer des NSDÄB, Günstling des »Reichsführers SS« Heinrich Himmler, machte ab 1935/36 als Gründer der »Führerschule der Deutschen Ärzteschaft« im mecklenburgischen Alt Rehse Karriere. Hier wurden Mediziner, die durch NSDAP-Mitgliedschaft schon als systemtreu galten, ideologisch geschult. Sie sollten zu einer verschworenen Gemeinschaft werden.

Anhänger der »Rassehygiene«

Nicht nur Abstiegsängste und relative ökonomische Not bewegten die Ärzte. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden öffentliche Debatten über die ethischen und wissenschaftlichen Grundlagen ärztlichen Handelns geführt. Waren Mediziner in erster Linie Naturwissenschaftler? Welche Rolle spielten soziale Faktoren? Die Entwicklung der Wissenschaften führte auch zur Ausbildung neuer Ideologeme. Rassentheorien, Sozialdarwinismus und Genetik schienen eine entsprechende gesellschaftliche Veränderung vorwegzunehmen.

Eine grundsätzliche Kritik an den Krankenversicherungen etwa berief sich auf den Sozialdarwinismus. Durch umfassende Kassentätigkeit erfolge eine »Kontraselektion«: ein Vorgang, der »natürlicher Auslese« entgegenwirke, schwache und kranke Individuen künstlich am Leben erhielte. Erwin Liek nannte in seinem Mitte der 20er Jahre erschienenen Buch »Der Arzt und seine Sendung« als Nachteil der Krankenversicherungen, dass sie die köperliche und seelische Verweichlichung begünstigten. Zwei Drittel der Behandlungen seien überflüssig, die Ärzte tendierten zu »flüchtiger Ramscharbeit«. Liek überhöhte in arg verzerrender Weise seinen Berufsstand, genoss damit in den entsprechenden Interessenvertretungsorganen allerdings Anerkennung.

Die Eugenik kam im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Europa und den USA auf. Sie ging von der nicht selten rassistischen Annahme aus, dass durch eine aktive selektive Fortpflanzung die evolutionäre Entwicklung des Menschen bzw. ganzer Völker möglich sei. Nur eine aktive Bevölkerungspolitik – etwa durch Sterilisation, Eheverbote und -förderung – könne die Degeneration von Gesellschaften aufhalten. Nicht nur die Krankenkassen speziell, sondern auch Urbanisierung und Industrialisierung trügen dazu bei, dass sich Kranke und sozial Schwache verbreiteten. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Ansicht populär, dass die Besten ihr Leben auf dem Schlachtfeld gelassen und die Schwachen überlebt hätten.

Schon früh tauchte im Zusammenhang mit dem »Überleben der Stärksten« die Forderung nach einem »humanen Tod« für die Schwächsten auf. Adolf Lothar Jost eröffnete die Debatte mit seiner Streitschrift »Das Recht auf den Tod« aus dem Jahr 1895. Jost argumentierte, dass auch unheilbar Geisteskranke ein solches Recht haben sollten. Ihr Leben sei nutzlos und qualvoll, zugleich konsumierten sie »eine beträchtliche Menge materieller Werte«. Diese Nützlichkeitserwägungen thematisierten NS-Rassenhygieniker gerne in ihren Propagandamaterialien, die massenhaft Verbreitung fanden. Später wurde damit der Mord an Kranken und Behinderten legitimiert. Bis heute scheint dieses Motiv in den Debatten um Sterbehilfe auf, wenn sich Menschen zu der Aussage gedrängt sehen, dass sie niemandem zur Last fallen wollen.

Ein viel rezipiertes Standardwerk war die Schrift »Freigabe der Vernichtung unlebenswerten Lebens«, das der Neuropathologe Alfred Hoche und der Strafrechtler Karl Binding 1920 veröffentlichten. Hier wurden »Ballastexistenzen« definiert, darunter solche, die keine Gefühle hätten und keinen Willen bilden könnten. Ihre Beseitigung sei nicht nur erlaubt, sondern sogar ein nützlicher Akt, der das Erbgut der Nation verbessern könne.

Ein weiterer Wegbereiter der Eugenik war der Mediziner Alfred Grotjahn, der 1926 für die »planmäßige Ausmerzung durch Verwahrung und Zwangsunfruchtbarmachung« erblich Belasteter plädierte. Er schätzte den Anteil von »Kranken, Hässlichen und Minderwertigen« an der Bevölkerung auf ein Drittel. Zwangssterilisiert werden sollten demnach Schwachsinnige, Epileptiker, Alkoholiker und Krüppel. Ein weiterer Vorschlag war die »Dauerasylierung« von einem Prozent der Bevölkerung. Grotjahn, SPD-Mitglied und Anfang der 20er Jahre Reichstagsabgeordneter, galt als einer der radikalsten Eugeniker der Weimarer Republik.

So ist es nicht überraschend, dass die Thematik auch in der ärztlichen Standespresse dieser Jahre breit diskutiert wurde, darunter Fragen der »operativen Unfruchtbarmachung der Blödsinnigen, Geisteskranken, Epileptiker«. Verbrechern könne »ein Teil ihrer Strafe erlassen werden (...) wenn sie sich freiwillig einer sterilisierenden Operation unterzogen haben«. Auch die »Freigabe der Vernichtung solchen lebensunwerten Lebens« wurde schon erwähnt. Insgesamt verschob sich im Rahmen dieser Debatten die Grundeinstellung der Ärzte. Schließlich forderten einige ihrer Vertreter »Selektion und Ausmerze«. Die individualethische Bindung und Orientierung der Medizin wurde aufgegeben, das nicht Therapierbare sollte ausgelöscht werden.

Auf dem Nürnberger Parteitag der NSDAP 1929 griff auch Hitler entsprechende Ideen auf: »Würde Deutschland jährlich eine Million Kinder bekommen und 700.000 bis 800.000 der Schwächsten beseitigen, dann würde am Ende das Ergebnis vielleicht sogar eine Kräftesteigerung sein.«

Auch international war die »genetische Verbesserung der Weltbevölkerung« durchaus ein Thema. Wie das am besten geschehen könne, darüber diskutierten Wissenschaftler zum Beispiel im August 1939 auf dem 7. Internationalen Genetikerkongress im schottischen Edinburgh. Der Anspruch war allerdings ein Ansatz, der von der Chancengleichheit aller Menschen ausgehen sollte. Die Vorstellung von einer »Menschenzüchtung« war hier weder mit staatlichem Zwang verbunden noch wurde zwischen minder- und hochwertigen Gruppen unterschieden. Die deutschen Psychiater und Ärzte verloren den Kontakt zur internationalen eugenischen Bewegung, die sich ihrerseits von der NS-Euthanasie distanzierte. In der Edinburgh-Charta wurde gegen die »unwissenschaftliche Doktrin, dass gute und schlechte Gene das Monopol bestimmter Völker und Personen« seien, protestiert.

Gerade in Deutschland aber wurde die Diskussion radikaler, Eugenik in Rassenhygiene umdefiniert. Demnach war die deutsche Bevölkerung zu bewahren und zu verbessern, die Begründung erfolgte auch mit Hilfe der Behauptung angeblich geschichtstragender »germanisch-nordischer Rasseelemente«, wobei der Antisemitismus eine tragende Rolle spielte.

Von der Ideologie zur Praxis

Die Nazifizierung der Ärzteschaft beschleunigte sich nach der »Machtergreifung« Hitlers. Waren 1933 etwa 2.000 Ärzte in der NSDAP, verzehnfachte sich ihre Zahl innerhalb von zwei Jahren, 1938 waren es bereits 30.000. Im Oktober 1933 gehörten weitere 11.000 Ärzte dem NSDÄB an, 1942 zählte dieser etwa 46.000 Mitglieder.

Einhellig begrüßten führende Standespolitiker die »Reichsregierung der nationalen Erhebung« und stellten sich »freudigst in den Dienst dieser großen vaterländischen Aufgabe«. Alfons Stauder, Chef des Hartmannbundes und zugleich Präsident Deutscher Ärztetage, vollzog die Übergabe mit wehenden Fahnen. Er überließ schon Ende März 1933 freudig die Führung der ärztlichen Spitzenverbände Gerhard Wagner, dem Vorsitzenden des NS-Ärztebundes. Diese Kapitulation ermöglichte Stauder und anderen Standespolitikern die weitere Karriere, teils ungebrochen über 1945 hinaus.

Mit dem »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« vom 7. April 1933 und einer analogen »Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen« standen die Instrumente zur Verfügung, um jüdische und kommunistische Kollegen aus dem Beruf zu drängen. Der Hartmannbund führte das Berufsverbot unmittelbar aus und schickte den 32.000 Kassenärzten einen Katalog mit Fragen, die kurzfristig beantwortet werden mussten. Etwa zeitgleich brachte der NSDÄB seine Grundeinstellung gegenüber den insgesamt etwa 8.000 jüdischen Ärzten deutlich zum Ausdruck: »Kein Beruf ist so verjudet wie der ärztliche«. Zum 1. September 1933 folgte dann zusätzlich eine Erstattungssperre für die privaten Krankenkassen. In der Folge fehlten bis Ende 1933 etwa 2.800 oder acht Prozent aller Kassenärzte. Im Holocaust kam ein Viertel aller jüdischen Ärzte Deutschlands ums Leben, zehn Prozent nahmen sich das Leben.

Schritt für Schritt, Maßnahme für Maßnahme wurde die Bindung an das neue Regime fester. Mit der Verordnung vom 2. August 1933 wurde die streng nach dem Führerprinzip verfasste Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands (KVD) alleiniger Träger der Beziehungen zwischen Kassenärzten und Krankenkassen, was das Ende einzelvertraglicher Beziehungen bedeutete. Das zentrale Versorgungsmonopol war erreicht.

Das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« trat 1934 in Kraft. Beschlossen war damit die Zwangssterilisierung von Menschen mit »Schwachsinn«, Schizophrenie, Fallsucht, erblicher Blindheit und Taubheit, Missbildungen oder schwerem Alkoholismus. Hinzu kamen als Psychopathen, Straffällige und Sittlichkeitsverbrecher Stigmatisierte – diese wurden kastriert. Das gleiche Schicksal erlitten auch Sinti und Roma, denen eine pathologische Kriminalität unterstellt wurde. Ihrer Anzeigepflicht folgten die Mediziner in hunderttausenden Fällen. Durchgeführt wurden die Eingriffe nach Entscheidungen sogenannter Erbgesundheitsgerichte – von normalen Ärzten in normalen Krankenhäusern. Manche Schätzungen der Opferzahlen gehen von bis zu einer halben Million Betroffenen aus. An den Folgen des Eingriffs starben ein bis zwei Prozent der Frauen.

Ab Anfang 1940 fanden die ersten Massentötungen im Rahmen der NS-Euthanasie statt. Wie schon zuvor angekündigt, wurde im Kriegsfall – mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939, und auf diesen Tag rückdatiert – die Kompetenz der Ärzte so erweitert, dass durch sie »nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Bewertung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann«. Dieses Vorgehen blieb bis zum Ende des deutschen Faschismus ohne gesetzliche Grundlage. Um die Ermordung der Patienten von psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalten geheimzuhalten, wurden sie vor ihrem Tod teils mehrfach verlegt – am Ende in sechs Vernichtungsanstalten, fünf in Deutschland, eine weitere in Österreich. In Pirna-Sonnenstein etwa wurden binnen 14 Monaten ab Juni 1940 allein 13.720 vor allem psychisch kranke oder geistig behinderte Menschen ermordet. Die »geheime Reichssache« wurde jedoch trotz der versuchten Tarnung publik. Im August 1941 verurteilte Bischof von Galen in Münster die NS-Euthanasie öffentlich in mehreren Predigten. Mit »Rücksicht auf Kriegsumstände« und im Interesse der innenpolitischen Ruhe wurde die Aktion jäh unterbrochen. Das betraf jedoch nur die Deportation von Geisteskranken in die Gaskammern der sechs genannten Standorte. In ihrer zweiten Phase, der »wilden Euthanasie«, brachten Ärzte in den meisten deutschen Heilanstalten Patienten um – durch Betäubungsmittel oder Nahrungsentzug.

Menschenversuche gab es in vielen kleineren Versuchsgruppen in den Konzentrationslagern, die Auswertung erfolgte meist an nahegelegenen Krankenhäusern oder Forschungsinstituten. 1942 unternahm Karl Gebhard, Leiter der Heilanstalten Hohenlychen im Norden Brandenburgs, klinische Versuche an Frauen aus dem KZ Ravensbrück. Dafür wurden 36 Gefangenen Bakterien, teilweise mit Holz- und Glaspartikeln, in den Oberschenkel eingesetzt. Nach dem Tod von drei Frauen kam man zu dem Schluss, dass Sulfonamide nicht geeignet sind, Wundbrand zu verhindern. Durchgeführt wurden diese Experimente, weil SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich nach einem Attentat in Prag an einer Wundinfektion starb – und weil man außerdem den vielen Verwundeten an der Front bei der gleichen Diagnose nicht helfen konnte. Es gab Unterkühlungs- und Unterdruckversuche, grauenvolle Experimente, bei denen Menschen verdursteten oder ohne Narkose operiert wurden. Dabei waren mindestens 3.000 Todesopfer zu beklagen.

Verzögert, verdrängt, verhindert

Im Nürnberger Ärzteprozess 1946/1947 wurden sieben Angeklagte zum Tode, fünf zu lebenslänglicher Haft und vier zur Haftstrafen zwischen zehn und zwanzig Jahren verurteilt. 1956 waren alle Freiheitsstrafen wieder aufgehoben. In beiden deutschen Staaten wurde die Chance zur Aufarbeitung der Verbrechen nach dem Nürnberger Ärzteprozess vertan.

Natürlich waren an 400.000 durchgeführten Zwangssterilisationen und 250.000 Ermordeten im Rahmen der »NS-Euthanasie« viel mehr Mediziner beteiligt. In der späteren Strafverfolgung durch westdeutsche Gerichte kam es laut dem Medizinhistoriker Gerhard Baader nur zu »lächerlichen Urteilen«. Prozesse in der BRD in den 60er und 70er Jahren endeten mit Freisprüchen auf Grund von fehlendem »Bewusstsein der Rechtswidrigkeit« der Taten oder wegen »Verhandlungsunfähigkeit«.

Die Aufarbeitung der Verbrechen an Kranken und Behinderten sowie der gnadenlosen Menschenversuche verlief nur schleppend. Die verschiedenen ärztlichen Fachgruppen ließen sich viel Zeit damit. Manche der beteiligten Ärzte führten ihre Praxen noch viele Jahrzehnte weiter oder setzten ihre akademischen Karrieren fort. Die Leichenteile der Opfer wurden vielerorts für die Wissenschaft weiter verwendet.

Der jüngste Knochenfund in diesem Sommer in Berlin, in der Nähe eines früheren Medizininstitutes aus der Nazizeit, könnte einen weiteren Beweis für die damaligen Verbrechen liefern. Bis jetzt gehen die an der Untersuchung beteiligten Forscher davon aus, dass zumindest ein Teil aus Skelettsammlungen stammt. Vermutet wird ein Zusammenhang mit dem Gebäude des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institutes für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Untersucht wurden hier auch Leichenteile, die der KZ-Arzt Josef Mengele aus dem Vernichtungslager Auschwitz nach Berlin schickte. Eine wissenschaftliche Bewertung des aktuellen Fundes wird frühestens Ende des Jahres möglich sein.

Die NS-Ärzte handelten nicht allein – Verwaltungsbeamte organisierten, Krankenpfleger und -schwestern wirkten mit, SS-Leute aus allen möglichen Berufen halfen bei Morden und Menschenversuchen. Angehörige waren überfordert und wollten nicht hinsehen, was mit ihren Kindern, Geschwistern oder Eltern geschah. Vereinzelter Widerspruch konnte Leben retten. Die Frage, warum die Ärzte so willfährig ihr Berufsethos aufgaben, sich das Töten in höherem Auftrag erlaubten und darin so effektiv wurden, muss weiter erforscht werden. An allen möglichen Orten – den Heilanstalten, Kliniken und Universitäten.

Rainer Stommer leitet die Erinnerungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte Alt Rehse bei Neubrandenburg, wo zwischen 1935 und 1942 Tausende Naziärzte ideologisch geschult wurden. Er meint, dass zum besseren Verständnis eine Kollektivbiographie dieser Generation von Ärzten gebraucht wird. Dabei könnten auch Familienarchive und Erinnerungen der Kinder und Enkel helfen.

Das Wissen über die Verbrechen der Ärzte und deren Ursachen wird aber auch gebraucht, wenn es heute in medizinethischen Diskussionen – etwa zur geforderten Forschung an Menschen mit Demenz – erneut um Grenzüberschreitungen geht.

