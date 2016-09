Sohn Kee-Chung (l.) hatte sich die Kräfte am besten eingeteilt (r. Ernie Harper) Foto: wikimedia.org/Commons/public domain

Am 26. Juli 1936 empfing der Führer Adolf Hitler in Bayreuth (...) eine von General Franco aus Tetuan abgesandte Delegation«, schreibt der Chronist der »Legion Condor«, Werner Beumelburg, in seinem 1939 erschienenen Buch »Kampf um Spanien«. Francos »dringendem Ersuchen«, »das Deutsche Reich möge ihm eine Anzahl von Transportflugzeugen zur Verfügung stellen«, sei »unverzüglich zu entsprechen«, entschied Hitler an diesem Julitag in Bayreuth. »Gleichzeitig wurde eine merkwürdige ›Reisegesellschaft Union‹ ins Leben gerufen, die sich unter der Führung des Majors Alexander von Scheele alsbald in Döberitz zu versammeln begann« und dort am 31. Juli verabschiedet wurde. »Die Augen der Freiwilligen leuchteten. Sie waren von seltsamen Gefühlen beherrscht, als sie nachmittags in ihren neuen Zivilkleidern mit Autobussen durch Berlin fuhren und sich auf dem Lehrter Bahnhof versammelten, wo ein Schild ›Reisegesellschaft Union‹ sie am Zug zusammenrief. Ihr gutgelaunter und in fremden Kriegen reich bewanderter Major von der Scheele brachte sie in Hamburg auf den Dampfer ›Usaramo‹. (...) Das Schiff war bis zum Rand der Ladeluke mit Flugzeugen, Bomben, Flakgeschützen und allem Zubehör beladen. In der Nacht zum 1. August ging die ›Usaramo‹ in See.«

Es war die Nacht vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Berlin, und so konnte man ziemlich sicher sein, dass der Aufbruch nicht auffallen würde, zumal man die »Reisegesellschaft Union« in den Bussen transportiert hatte, in denen zuvor Olympiateilnehmer vom Lehrter Bahnhof nach Döberitz gefahren worden waren. Nachdem die »Reisegesellschaft« ausgestiegen war, nahmen die Busse neue Olympiagäste auf. Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass auf dem Lehrter Bahnhof die meisten Olympiagäste ankamen, weil hier die Züge aus Hamburg endeten, und viele Mannschaften auf dem Seeweg nach Deutschland reisten.

Als die ersten Olympiasieger bejubelt wurden, dampfte die »Usaramo« also durch die Biskaya. Und als man in Berlin noch das Spektakel um den großen Frieden aufführte, wurden in Spanien die ersten Flugzeugteile entladen.

Besondere Beachtung fand bei den Spielen in Berlin der Marathonlauf. Zwar war der 21jährige Koreaner Sohn Kee-Chung, der unter dem Namen Kitei Son für Japan startete, mit Weltbestzeit angereist, doch die Goldene schien für den argentinischen Olympiasieger von 1932, Juan Carlos Zabala, reserviert. Der Millionärssohn hatte sich monatelang in Berlin vorbereitet und kannte den Kurs wie seine Westentasche. Am 9. August schien er kurzen Prozess zu machen, und beherrschte das Rennen vom Start weg fast 28 Kilometer lang. Doch er hatte sich überschätzt. Plötzlich zogen Kitei Son und der britische Altmeister Ernie Harper an Zabala vorbei, der bald darauf ausstieg. Son hatte sich die Kräfte am besten eingeteilt, verabschiedete sich mit einer Tempoverschärfung auf den letzten zehn Kilometern vom Briten, und hatte sogar noch die Kraft zu einem phantastischen Endspurt.

Mit 2:29:19,2 Stunden blieb Kitei Son als erster Olympiasieger unterhalb von zweieinhalb Stunden. Und als einer der am meisten bejubelten Goldmedaillengewinner von 1936 machte er nie ein Hehl daraus, dass er für seine koreanische Heimat gesiegt hatte. Bei der Siegerehrung senkte er demonstrativ das Haupt, als die Flagge Japans, das Korea seit 1910 besetzt hielt, am Mast emporstieg. Erst 1986 änderte das IOC die Siegerlisten von Berlin, in denen seitdem Sohn Kee-Chung als Gewinner des Marathonlaufes vermerkt ist – und dazu die Nation für die er zwar nicht starten durfte, wohl aber lief: Korea.

Welche Rolle die Legion Condor von diesem Sommer an in Spanien spielte, war 1945 vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal von »Reichsmarschall« Göring zu erfahren: »Ich sandte (...) eine Reihe von Erprobungskommandos meiner Jäger, Bomber und Flakgeschütze hinunter und hatte auf diese Weise Gelegenheit, im scharfen Schuss zu erproben, ob das Material zweckentsprechend entwickelt wurde.« Der Mann entging seiner Hinrichtung nach diesem Prozess bekanntlich, weil man ihm eine Giftpille in die Zelle schmuggelte.

Die Legion Condor testete jedoch nicht nur Gerät für den bevorstehenden Krieg. Der Überfall der Fliegerstaffel der Legion am 26. April 1937 auf das baskische Städtchen Guernica war der erste flächendeckende Luftangriff der Militärgeschichte gegen die Zivilbevölkerung. Der Angriff kostete nach Angaben der damaligen baskischen Regierung 1.654 Menschen das Leben.

Pablo Picasso malte daraufhin sein weltberühmtes Antikriegsgemälde »Guernica«. Nach dem Krieg blieben zahllose Aufforderungen Spaniens, die deutsche Bundesregierung möge sich für den Mord an den spanischen Zivilisten entschuldigen, unerhört. Erst als der 60. Jahrestag der Bombardierung Guernicas heranrückte, formulierte Bundespräsident Roman Herzog 1997 ein Grußwort an die Bevölkerung von Guernica, in dem er sich »zu deutscher Schuld an der Zerstörung im Jahr 1937« bekannte und die Opfer und deren Nachkommen um Versöhnung bat. Der Deutsche Bundestag begrüßte die Erklärung und schloss »sich der Entschuldigung an. Sie ist ein Bekenntnis, auf das die Bevölkerung von Guernica seit der Zerstörung der Stadt durch deutsche Flieger der Legion Condor am 26. April 1937 wartete«, hieß es in einer Mitteilung des Parlaments. Das Wort »Entschuldigung« war in Herzogs Erklärung nirgends zu finden, und statt zum 60. Jahrestag des Massakers selbst nach Guernica zu reisen, schickte der Bundespräsident den Botschafter.

Eine Kopie von Picassos Gemälde hängt heute im Tagungssaal der UN in New York.