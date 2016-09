Petro Poroschenko profitiert vom Aufbau der ukrainischen Kriegsmarine. Hier bei einer Vorstellung von neuer Armeeausrüstung in Kiew (14. Oktober 2015) Foto: Gleb Garanich / Reuters

Dieser Text könnte losgehen wie ein »Asterix«-Heft: Die ganze Ukraine steckt in der Krise. Die ganze Ukraine? Nein! Ein mutiger Unternehmer zeigt seinen Landsleuten, wie man auch in diesen Zeiten gutes Geld verdienen kann.

Der Mann heißt Petro Poroschenko und ist 2014 zum Präsidenten gewählt worden. Im Wahlkampf hatte er noch angekündigt, seine Geschäftsbeteiligungen abzustoßen – bis auf den Fernsehsender 5. Kanal. Daraus ist nichts geworden. Angeblich deshalb, weil ihm niemand auf dem Markt für seine Firmen einen angemessenen Preis habe zahlen wollen. Das kann freilich nicht so ganz stimmen. Denn wie der britische Investorennewsletter Bne intellinews vor einigen Tagen meldete, ist Poroschenkos persönliches Vermögen 2015 auf 858 Millionen US-Dollar gestiegen. Mehr noch: Der amtierende Präsident sei, so schreibt der Dienst unter Berufung auf das in Sarajevo ansässige »Organized Crime and Corruption Reporting Project«, der einzige unter den ukrainischen Oligarchen gewesen, der selbst im Krisenjahr 2015, in dem das ukrainische Sozialprodukt um 15 Prozent zurückging, sein persönliches Vermögen habe vermehren können.

Mehr als nur Schokolade

Das liegt weniger an dem international bekannten Herzstück von Poroschenkos Unternehmensnetz, dem Süßwarenkonzern Roshen. Dessen Gewinn ging 2015 gegenüber 2014 um ein Drittel zurück, betrug aber immer noch 500 Millionen US-Dollar. Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten hatte Poroschenko im August 2014 Roshen und andere Unternehmensbeteiligungen an eine Offshore-Holding namens Prime Asset Partners Ltd. übertragen, registriert auf den Britischen Jungferninseln. Das hätte im Falle eines Verkaufs den erheblichen Vorteil geboten, dass Poroschenko den Erlös nicht in der Ukraine hätte versteuern müssen. Entsprechend hat er sein Eigentum an der Karibik-Holding auch in keiner seiner alljährlich vorgeschriebenen Vermögensdeklarationen angegeben. Zwischenzeitlich lief die Entwicklung ohnehin in eine andere Richtung: Offiziell gehört Roshen derzeit einem »Blind Trust« in der Schweiz, und Poroschenko behauptet, mit den laufenden Geschäften nichts mehr zu tun zu haben. Das mag sogar stimmen, als Präsident hat er genug anderes zu tun – aber Begünstigter ist er nach wie vor.

Beschäftigt ist Poroschenko insbesondere damit, gemeinsam mit seinen alten Geschäftspartnern Igor Kononenko und Oleg Gladkowski ein zweites Standbein seines Unternehmensimperiums aufzubauen. Es konzentriert sich um die in Kiew beheimatete Holdinggesellschaft »Prime Assets Capital«. Über diese und direkt kontrolliert Poroschenko 60 Prozent der Kiewer »International Investment Bank« (IIB). Den Rest der Bankanteile halten Kononenko und Gladkowski, der Privatbanker Poroschenkos, Konstantin Woruschilin, und der Chef des Poroschenko gehörenden Automobilwerks »Bogdan« in Tscherkassy.

Poroschenko hat seine Geschäftspartner auch in einflussreiche politische Ämter gehievt. Kononenko ist Erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender des »Blocks Petro Poroschenko« im ukrainischen Parlament, und er wurde im Frühjahr vom scheidenden Wirtschaftsminister Aivaras Abromavicius namentlich als jemand erwähnt, der jede effiziente Korruptionsbekämpfung in der Ukraine sabotiere. Gladkowski amtiert als stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrats der Ukraine, und Woruschilin wurde im Juni zum Chef der staatlichen Einlagensicherungsbehörde ernannt, hat also die Hand am Drücker, wenn es ukrainische Banken zu »retten« oder fallenzulassen gilt.

Kriegsprofiteur

Die IIB wiederum hat 2015 eine atemberaubende Entwicklung genommen. Gegen den Trend nahm ihre Bilanzsumme um 85 Prozent gegenüber 2014 zu. Im April dieses Jahres hat die Poroschenko-Bank eine Erhöhung ihres Eigenkapitals um 18 Prozent verkündet. Nach Angaben in ihrem Geschäftsbericht zählen mehrere von Poroschenko in länger zurückliegenden Jahren – 2005 und 2012 – auf den Jungferninseln und auf Zypern registrierte Holdinggesellschaften zu den größten Einlegern der Bank, während ihr Kreditgeschäft die Richtung der Expansion des Poroschenko-Imperiums andeutet.

Kreditkunde der IIB ist etwa der erwähnte Automobilhersteller Bogdan. Ihren ursprünglichen Geschäftszweck, die Produktion von 150.000 ukrainischen Pkw pro Jahr, hat die Gesellschaft wegen fehlender Nachfrage aufgegeben. Wäre nicht der Krieg gekommen, wäre sie pleite gewesen. Denn während Bogdan 2015 noch einen Verlust von umgerechnet 33 Millionen US-Dollar schrieb, ist das Unternehmen aktuell wieder in der Gewinnzone, gestützt von umfangreichen Staatsaufträgen zugunsten der Armee. Der Chef des mit Bogdan konkurrierenden Lastwagenwerks in Krementschuk, Konstantin Schewago, beschwerte sich unlängst öffentlich, dass sein Betrieb seine Lkw im eigenen Land nicht loswerde, obwohl er in 80 Staaten der Welt exportiere – während das in der Branche unerfahrene Bogdan-Werk mit seiner Lizenzproduktion »zusammengeschraubter belorussischer Lkw« Aufträge abräume. Eine Tochtergesellschaft von Bogdan liefert Autoersatzteile an Armee und Nationalgarde und ist einer der größten Kreditnehmer der Poroschenko-Bank. Eine der Holding Prime Assets Capital gehörende Schiffswerft – sie heißt ironischerweise nach wie vor »Leninsche Schmiede« – profitiert von Aufträgen zum Wiederaufbau der ukrainischen Kriegsmarine, Agrounternehmen aus dem Imperium des Präsidenten liefern Rohstoffe für die Rationen der Armee.

Die britischen Finanzspezialisten sprechen es nicht aus, weil politische Bewertungen nicht ihre Aufgabe sind. Aber das Schema scheint folgendermaßen auszusehen: Poroschenko recycelt Geld aus seinen Offshore-Unternehmen in eine Bank, die dann Kredite an innerukrainische Betriebe vergibt, die wiederum aus ukrainischen Staatsmitteln – sowie internationaler »Finanzhilfe« – zurückgezahlt werden. Man kann auch sagen: So wäscht man Schwarzgeld. Und verdient an einem Krieg, der das Land als Ganzes ruiniert.