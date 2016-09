Im Visier der EU-Sanktionen: Russlands Präsident Wladimir Putin (links) und Gasprom-Chef Aleksej Miller (rechts) auf dem G20-Gipfel im türkischen Antalya am 16. November 2015 Foto: EPA/YURI KOCHETKOV

Eigentlich könnte man das Ganze belächeln. Seit mehr als zwei Jahren gelten die Sanktionen der EU gegen eine ausgewählte Gruppe von etwa 150 russischen Spitzenpolitikern, Funktionären und Managern staatlicher Unternehmen. Sie dürfen eventuell vorhandene Auslandskonten nicht nutzen und die EU-Länder nicht aufsuchen. Betroffen sind aber auch die Führer der beiden ostukrainischen Volksrepubliken, denen vieles vorgeworfen wird, aber nicht, dass sie Schwarzgeldkonten in Zypern oder Österreich besäßen.

Was soll also der ganze Zirkus, dass die EU-Kommission diese Kontensperrungen und Einreiseverbote jetzt wieder um ein halbes Jahr verlängert hat? Der offizielle Grund, Russland zu einer Revision seiner Ukraine-Politik zu veranlassen, hat sich langsam abgenutzt. Es ist erkennbar, dass dieser Mechanismus nicht funktioniert hat, zumal - und dies könnte man daraus schließen - Russland offenbar nicht so funktioniert, wie sich das der kleine Moritz in Brüssel vorstellt: Gasprom-Chef Aleksej Miller geht zu Putin und sagt: Wladimir Wladimirowitsch, wir müssen was machen, ich komme nicht mehr an meine Auslandskonten. Und der antwortet: Alles klar, Aleksej Borissowitsch, wir ziehen uns zurück. Lächerlich. Russland ist weder eine Monarchie noch eine Clanwirtschaft so primitiver Bauart.

Warum also diese Sanktionsverlängerung, von der man sich in den letzten zwei Jahren hat überzeugen können, dass sie nicht wirkt? Erstens sicherlich deswegen, weil man sich in Brüssel erhofft, dass steter Tropfen den Stein höhlt. Insbesondere auf persönlicher Ebene. Westliche Thinktanks suchen beinahe schon verzweifelt nach Anzeichen für Brüche in der russischen Führung, für Konflikte, die sie ausnutzen könnten, um den im Inland nach wie vor überaus populären (82 Prozent, sagt die letzte Umfrage des westlich finanzierten Levada-Instituts, Angela Merkel erreicht mit Mühe die Hälfte davon) Präsidenten schwächen oder womöglich sogar stürzen zu können. Vielleicht, so die Logik hinter den persönlichen Sanktionen, vielleicht lässt sich ja irgendeiner dieser Führungsrussen doch beim Portemonnaie erwischen?

Natürlich ist das nicht auszuschließen, auch wenn es im Augenblick keine Anzeichen dafür gibt. Aber es lohnt festzustellen, worauf die angeblich auf Rechtsstaat und »gute Regierungsführung« programmierte EU hier ihre Politik abstellt: auf die niedrigsten korrupten Instinkte. Glaubt sie wirklich, russischen Politikern, die ihre Geliebten zum Shoppen genausogut in die Boutiquen von Dubai wie in die von London, Paris oder Rom einladen können, so kommen zu können? Oder geht es um etwas ganz anderes: angesichts wachsender Sanktionsunlust in den Mitgliedsstaaten die Fahne der »Strafmaßnahmen« mit doppeltem Fanatismus hochzuhalten? Denn sonst müsste man ja eine Niederlage einräumen. Das kann Brüssel derzeit überhaupt nicht gebrauchen.