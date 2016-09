Die Beschäftigten der Charité Facility Management kämpfen um einen Tarifvertrag – und gegen Lohnunterschiede im Betrieb Foto: Christian-Ditsch.de

Am Mittwoch streikten die Beschäftigten der Charité Facility Management GmbH (CFM), einer Tochtergesellschaft der Berliner Universitätsklinik Charité. Zum Warnstreik hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Gut 100 der mehr als 2.000 Beschäftigten beteiligten sich am Ausstand. Anlass des Arbeitskampfes ist das Ringen der Belegschaft um einen Tarifvertrag: Die für die Charité gültige Vereinbarung soll auch den Arbeitern und Angestellten der Servicegesellschaft zugute kommen. Zwei Verhandlungsrunden mit der CFM-Geschäftsführung waren bislang ergebnislos verlaufen. Eine dritte steht an diesem Freitag an.

Einer von denen, die am Mittwoch streiken, ist Sascha Kraft. Seit 2008 arbeitet er in der Servicegesellschaft, ist im Bereich Logistik beschäftigt. In seinem Fall heißt das endlose Papierberge verwalten: Kraft ist im Archivdienst tätig, muss Lastwagen voller Akten transportieren. In einem Umzugslager der Klinik seien bereits mehr als 100.000 Kisten gestapelt, erklärt Kraft gegenüber jW. Viel Lohn erhält er nicht. Lediglich 1.600 Euro seien es am Ende des Monats, brutto. »Dann gewährt man uns noch eine Anwesenheitsprämie von 150 Euro. Doch für jeden Tag, den wir krank sind, zieht man davon wieder 15 Euro ab.« Gemeinsam mit vier anderen erledigt er seine Arbeit – zum Streik habe ihn aber nur einer begleitet. Denn die Mehrheit der Kollegen mache die gleiche Arbeit zu ganz anderen Bedingungen: Für drei der fünf Arbeiter gelte der Tarifvertrag der Charité.

Tatsächlich sind die Verhältnisse in der CFM unübersichtlich. Für die der 2.200 direkt im Unternehmen Beschäftigten gilt der Tarifvertrag der Charité nicht. Hinzu kommen aber 600 sogenannte Gestellte, die einen Vertrag mit der Charité abgeschlossen haben, allerdings in der CFM arbeiten. Für sie gilt die Tarifvereinbarung des Uniklinikums. Zwischen den Gruppen bestehen deutliche Lohnunterschiede.

»Die ungleiche Behandlung demotiviert uns«, sagt Kraft. »Meine Arbeit ist doch nicht weniger wert als deren.« Die im Vergleich bessergestellten Kollegen würden bis zu 1.200 Euro brutto im Monat mehr verdienen. Stören würden die Unterschiede sämtliche Beschäftigten. Doch diejenigen, für die bereits der Tarifvertrag gelte, seien weniger stark in der Gewerkschaft engagiert. Auf alle treffe das aber nicht zu: Der Kollege, der Kraft zum Ausstand begleitet, profitiert selbst vom Tarifvertrag.

Ähnlich sieht es auch in anderen Teilbereichen der Servicegesellschaft aus – das zumindest legen die Aussagen von Mitarbeitern gegenüber jW nahe. Unter den Sicherheitskräften bestünden etwa Unterschiede beim Urlaubsanspruch. Während die Mehrheit 24 Tage im Jahr freimachen kann, können jene, für die der Charité-Tarif gilt, 30 Tage nehmen. Arbeiterinnen in der Reinigung beklagen, dass ihr Lohn in den vergangenen Jahren nicht annähernd so stark gestiegen sei wie der Arbeitsdruck.

»Auf unserem Rücken spart sich die CFM gesund. So geht es nicht weiter«, sagt Maik Sosnowsky, der im Logistikbereich beschäftigt ist. Der Kampf um einen Tarifvertrag sei aber komplizierter, als er zunächst scheine. Der Streik richte sich gegen die CFM-Geschäftsführer. Doch da die Servicegesellschaft eine ausgelagerte Tochterfirma der Charité ist, sei die Leitung des Klinikums für die schlechten Arbeitsbedingungen bei CFM verantwortlich. Die Charité stelle CFM schlicht nicht genügend Mittel zur Verfügung, um bessere Löhne zu zahlen. »Und dann kämpfen wir gegen den Berliner Senat, der wiederum der Charité nicht genügend Geld zuweist«, so Sosnowsky weiter.

Die Servicegesellschaft wurde im Jahr 2006 ausgelagert, also zur Zeit des »rot-roten« Senats von SPD und PDS (heute: Die Linke). Mehrfach wurde am Mittwoch betont, dass ein Senatsbeschluss die Grundlage für die Ausgliederung gewesen sei. Am frühen Nachmittag zogen die Streikenden vor den Berliner Regierungssitz, das Rote Rathaus. Dort forderten sie die Parteien dazu auf, sich für eine Rückführung der Tochterfirma zur Charité einzusetzen. Zudem müsse der dort geltende Tarifvertrag für alle Beschäftigten gelten.

Den eigenen Ausstand betrachten die Anwesenden kritisch. Die Teilnahme an ihm sei »durchwachsen«, wie sowohl der Gewerkschaftssekretär Kalle Kunkel wie auch die Arbeiter und Angestellten erklären. Beispielhaft dafür sei die Beteiligung der Belegschaft am Charité-Standort Benjamin Franklin. Noch bis zum Ende der vergangenen Woche hatten mehr als hundert der dort eingesetzten CFM-Kräfte ihre Teilnahme am Warnstreik zugesagt. Bis zum Mittwoch schrumpfte die Zahl dann zusammen – auf nur sechs Kollegen und Kolleginnen. Grund dafür seien auch Repressalien der Charité. Doch nicht nur: »Wir müssen mehr Aktive werden, jeder einzelne von uns muss sich überlegen, ob er nicht Vertrauensperson an seinem Standort sein kann«, ruft Maik Sosnowsky seinen Kollegen bei einer Versammlung am Mittag zu.