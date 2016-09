Stigmatisierende Datensammelwut

Law-and-Order-Kapriolen: NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) will daran festhalten, dass Fälle von HIV- sowie Hepatitis-B- und -C-Infektionen im polizeilichen Auskunftssystem (POLAS) gespeichert werden. Wie am Mittwoch bekanntwurde, verweigert der Minister der örtlichen AIDS-Hilfe sogar jedwedes Gespräch darüber. Erst aufgrund einer Anfang dieser Woche veröffentlichten Antwort der NRW-Landesregierung auf eine kleine Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Daniel Schwerd (Die Linke) hatte sich herausgestellt, dass die Polizei insgesamt 871 Personen in ihrer Datenbank gespeichert hat, deren Datensatz mit dem Merkmal »ANST« für »ansteckend« gekennzeichnet ist. 840 Personen wurden außerdem mit dem Merkmal »PSYV« für »psychische und Verhaltensstörung« versehen. Diese Speicherpraxis sorgt unter anderem bei der Linkspartei und der AIDS-Hilfe für Unverständnis. Schließlich ist bekannt, dass HIV nicht über Alltagskontakte übertragen wird und auch bei Infektionen mit Hepatitis B und C im normalen Polizeikontakt kein nennenswertes Übertragungsrisiko existiert.

»Die Kennzeichnung von Menschen mit HIV in Polizeidatenbanken ist stigmatisierend und von der Sache her unsinnig«, kritisierte daher auch Holger Wicht, Sprecher der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH), am Mittwoch gegenüber jW. Sie verletze »das Recht auf informationelle Selbstbestimmung« und schüre »unnötige Ängste«. Die AIDS-Hilfe NRW hatte den SPD-Innenminister bereits mehrfach zu einem Gespräch eingeladen – bislang jedoch ohne Erfolg.

Die bisherige Speicherpraxis war bisher auch vom SPD-Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen, der sich in der Öffentlichkeit gern als Verteidiger von Minderheitenrechten zu inszenieren versucht, akzeptiert worden. Erst nachdem die Linkspartei die Datensammelwut thematisiert hatte, kündigte der grüne Landesparteichef Sven Lehmann an, diesbezüglich Einfluss auf die Landtagsfraktion seiner Partei ausüben zu wollen. »Es ist aus Sicherheitsgründen unverständlich und völlig überflüssig, solch persönliche Daten zu speichern«, ließ sich Lehmann bei Queer.de zitieren.

Derlei Ankündigung reicht der Linkspartei hingegen nicht. So verwies Frank Laubenburg, Sprecher der »Landesarbeitsgemeinschaft queer« der Linken in NRW, auf das Schweigen der Grünen-Gesundheitsministerin Barbara Steffens. »Da wird ein Schmierentheater aufgeführt: Steffens ist zuständig für Sonntagsreden zur Selbstbestimmung. Aber sie schweigt da, wo ihr Amtskollege Jäger genau dieses Recht auf einen selbstbestimmten Umgang mit intimsten persönlichen Daten verletzt. Dabei sollte Barbara Steffens als Mitglied im Stiftungsrat der Deutschen AIDS-Stiftung doch wohl eher den Interessen HIV-Positiver als den Law-and-Order-Kapriolen ihres Kabinettskollegen verpflichtet sein«, kritisierte er am Mittwoch im Gespräch mit jW.

Jasper Prigge, innenpolitischer Sprecher der Linken in NRW, erinnerte daran, dass »auch auf Druck der Linken im Landtag 2012 ein Erlass abgeschafft« worden sei, auf dessen Grundlage HIV-positive Häftlinge 15 Jahre lang zwangsgeoutet worden waren. »Innenminister Jäger nutzt längst widerlegte Argumente, um HIV-Infektionen in Datenbanken zu speichern«, konstatierte Prigge gegenüber jW.