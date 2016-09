Weniger Angst vor deutschem Großmachtstreben: Rechter Aufmarsch gegen die »Islamisierung Europas« am 6. Februar in Warschau Foto: EPA/JAKUB KAMINSKI

Ende August erschien auf dem polnischen Webportal nacjonalista.pl ein Video mit dem Titel »Manifest der deutschen Patrioten«. Der Spot warnte davor, dass infolge der Immigrationspolitik der Bundesregierung und der EU »unser Europa« sterbe. Als Hersteller war die »Identitäre Bewegung« angegeben. In Österreich ermittelt gegen sie die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf »nationalsozialistische Betätigung«.

Die polnische »Bewegung für Nationale Wiedergeburt« verbreitet nicht nur Statements der »Identitären« weiter. Sie veröffentlichte unlängst auch ein Interview mit dem NPD-Vorsitzenden Frank Franz. Darin rief dieser die »polnischen Nationalisten« dazu auf, mit der NPD »gemeinsam gegen gemeinsame Feinde« zu kämpfen. Dass die NPD in Vorpommern Plakate gegen den Zuzug polnischer Einwohner aus dem benachbarten Szczecin aufhängt, ficht die polnischen Rechten offenbar nicht an. Die »Nationale Wiedergeburt« ist nicht die einzige derartige Gruppe, die Kontakte zu deutschen Rechten pflegt. Deutsche Rechtsrockbands gastieren regelmäßig in rechten Musikclubs in Polen. Anfang August wurde in der rechten Szene halbherzig konspirativ ein Konzert unter dem Motto »Polnisch-deutscher Widerstand« mit Bands aus beiden Ländern beworben – der genaue Ort sollte kurzfristig bekannt gegeben werden. Die angegebene Kontakttelefonnummer für die Veranstaltung war in Polen beheimatet. Neben den Bands »Sturmbrüder« aus dem Raum Stuttgart, »Verboten« und »Sista Bataljen« waren die polnischen Combos »LTW«, »Odwet« und »Nordica« aufgelistet.

In Wroclaw verstärkten vor einiger Zeit sächsische Neonazis eine Kundgebung polnischer Fußballfans gegen die Unterbringung von Sinti und Roma aus Rumänien in städtischen Wohnungen, und die »Allpolnische Jugend« zum Beispiel hatte im Februar Tatjana Festerling, damals noch eine Galionsfigur der asylrechtsfeindlichen Pegida-Bewegung, in Warschau auf einer Kundgebung »Gegen die Islamisierung Europas« zu Gast. Wenig später trat im Gegenzug der Chef der Allpolnischen Jugend, der Parlamentsabgeordnete Robert Winnicki, auf einer Pegida-Veranstaltung in Dresden auf und schloss seine Ansprache mit dem Aufruf »Habt Mut, Deutsche! Deutschland, erwache«. Dass er damit eine Naziparole im Original wiederholte, war ihm angeblich »nicht bewusst« gewesen. Dies jedenfalls erklärte er, als ihn die konservative Tageszeitung Rzeczpospolita deshalb zur Rede stellte. Seine Gruppe sei zur Zusammenarbeit mit »nichtchauvinistischen« deutschen Nationalisten bereit. Als Kriterien hierfür nannte er die Anerkennung der polnischen Westgrenze, Gegnerschaft zu Liberalen und Linken und ein Eintreten für ein »deutsches« Deutschland anstelle eines multikulturellen. »Trotz der Geschichte habe ich hinter der Oder lieber Deutschland als Nachbarn als ein Kalifat.«

Diese schöpferische Anwendung der Lehre Mao Tse Tungs vom Haupt- und Nebenwiderspruch entspricht, grob gesagt, der allgemeinen Entwicklung des polnischen Nationalismus. Unter den unmittelbaren Nachbarvölkern Polens sind heute Litauer und Ukrainer die im rechten Milieu unbeliebtesten, gar nicht unbedingt Russen. Denn Wladimir Putin gilt in großen Teilen der polnischen Rechten als ein »nationaler Führer«, wie sie in Polen auch gern einen hätten. Deutsche hingegen müssen schon mit offener Verherrlichung des Naziregimes daherkommen, um sich in Polen unbeliebt zu machen. Wer das vermeidet, kann bei Polens Rechten mit offenen Ohren rechnen. So erwies schon 1999 damalige NPD-Vorstandsmitglied Alexander von Webenau den polnischen Nationalisten der Vorkriegszeit seine Reverenz. »Erstmals seit 1936 sitzen deutsche und polnische Nationalisten wieder an einem Tisch«, erklärte er anlässlich eines Sommerlagers der »Nationalen Wiedergeburt Polens«. Vieles im Zweiten Weltkrieg Geschehene sei »ein schwerer Fehler« gewesen. Adam Gmurczyk vom Vorstand der »Wiedergeburt« schrieb der Zusammenarbeit mit von Webenau die Funktion zu, den deutschen Nationalismus zu »zivilisieren«. Polnische Antifaschisten, die sich zum Beispiel im Magazin Nigdy wiecej (Nie wieder) des gleichnamigen antifaschistischen Vereins äußern, rechnen damit, dass im Zeichen des gemeinsamen Feindbilds »Migranten und Muslime« die Zusammenarbeit der Rechten über die Oder hinweg mittelfristig enger werden wird.