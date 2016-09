Anlass für Zeit- und Geldverschwendung, Potlatsch also – eine gute Sache: Jack Huston als Judah Ben-Hur Foto: 2016 Paramount Pictures and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Heute kann man sich das kaum noch vorstellen, aber Ben Hur muss noch Jahrzehnte nach seinem erstmaligen Erscheinen anno 1880 eine ebenso verbreitete popkulturelle Figur wie Tarzan oder Harry Potter gewesen sein, nur eben ohne Fortsetzungen. Der Text von Lew Wallace war neben »Onkel Toms Hütte« wohl der meistgelesene US-amerikanische Roman des 19. Jahrhunderts. Obwohl als Genremixtur aus Historienschinken, »Sentimental novel« und Melodrama fest in bestimmten literarischen Traditionen stehend, war er gewissermaßen selbstbegründend: ein Novum, der ultimative Bestseller, der Roman der Romane, noch vor dem Schund in den Groschenheften eine Literatur für Leute, die außer diesem Roman und der Bibel kaum etwas gelesen haben.

Eine absonderliche Situation einer eben noch sehr jungen Massengesellschaft. Sie ist der heutigen gar nicht mal so unähnlich. Zwar ist die Bibel inzwischen allenfalls noch ein Text, von dem sogenannte Ethiklehrer raunen mögen, dass es ihn gäbe (neutestamentarisch gesagt: ein Buch mit sieben Siegeln, obwohl frei für alle »im Internet« zu haben; dasselbe gilt für »Ben Hur«), in den Buchhandlungen aber besteht die Weltliteratur aus »Harry Potter« und dem »Herrn der Ringe«.

Einer sehr populären Bühnenadaption von »Ben Hur« folgten einige Verfilmungen, darunter zwei wegweisende Großproduktionen, zunächst der Stummfilm von 1925 mit Ramón Novarro in der Titelrolle, Regie: Fred Niblo, und dann der elffache Oscargewinner von 1959, Regie William Wyler. Römer, Muskelmänner und edle Gefühle. Von da an stand fest: »Ben Hur«, das ist die Geschichte mit Charlton Heston und dem Wagenrennen. Mehr muss man nicht wissen. Und so geht auch die Neuverfilmung von Timur Bekmambetow vor. Ein Mann fürs Grobe, Wesentliche, garantiert unempfindlich für historische Nuancen. Bekmambetows russische Vampir-Action-Filme »Wächter der Nacht« (2004), »Wächter des Tages« (2006) waren noch angemessen wirr, manieriert und großspurig; seine Hollywoodkarriere hingegen führte mit Zeug wie »Abraham Lincoln: Vampirjäger« (2012) zielsicher ins Desaster. Für das große Wagenrennen und die totale Pleite also genau der richtige Mann.

Die »Ben Hur«-Filme von 1925 und 1959 waren für das Studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Wegmarken. Der Standard war also gesetzt. Es muss geklotzt, darf nicht gekleckert werden. Nun ist der brüllende MGM-Löwe aber längst nicht viel mehr als ein nostalgisches Zitat im Vorspann. Das bombastische Erbe darf verschleudert werden. Lasst uns mit einem weiteren sinnlosen Remake für noch besinnungslosere Generationen einen Haufen Geld verlieren, scheint das neue Motto von dem zu sein, was bald einmal eine Filmindustrie gewesen sein wird. Filme werden anscheinend nicht mehr dafür gemacht, dass jemand sie sieht, sie sind zum Anlass für Zeit- und Geldverschwendung geworden. Potlatsch. Eine gute Sache also.

Mit der notwendigen Albernheit gesehen, ist Bekmambetows »Ben Hur« vollkommen zeitgemäß und gar nicht mal so schlecht. Die Story wurde noch mal sorgfältig entkernt. Der ganze amerikanisch-pietistische Predigtballast ist mehr oder minder beseitigt worden. Das Buch heißt ja im Untertitel nicht umsonst »A Tale of Christ«. Ursprünglich war es als Parallele zum Passionsweg Christi gedacht. Im Film taucht nun beiläufig hin und wieder ein recht hippiemäßiger Jesus (Rodrigo Santoro) auf, der mit Tischlerarbeiten beschäftigt ist und einen von Liebe und gewaltlosem Widerstand erzählt. Die Aufmerksamen unter den römischen Besatzern im Jerusalem um das Jahr 20 herum ahnen, dass da irgendwas im Busch ist. Dabei ist zunächst weder Jesus noch Judah Ben-Hur (Jack Huston) ihr Feind, letzterer ist ohnehin Abkömmling der lokalen Eliten, die ihr Schäfchen im Trockenen haben. Der Feind, das ist die örtliche Befreiungsguerilla – die Zeloten, mit denen weder Ben Hur noch Jesus oder die Eliten etwas zu tun haben wollen. Wie ihr Name schon sagt, sind das religiöse Eiferer, Fundamentalisten, wenn man so will, die vor terroristischen Aktionen nicht zurückschrecken, in deren Folge Ben Hur unter falscher Anschuldigung zum Dienst auf der Galeere verurteilt wird. Die Nebengeschichte, in der er dort von einem römischen Aristokraten aufgegabelt und später adoptiert wird, lässt man sicherheitshalber weg.

Dieser »Ben Hur« erzählt vornehmlich von Besatzern und Besetzern. Auf irgendeine historische Schlüssigkeit oder auch nur eine Spur des Versuchs von Herstellung einer authentischen Ausstattung wird – glücklicherweise! – keinerlei Wert gelegt. So steigt etwa Ben Hurs spätere Ehefrau Esther (Nazanin Boniadi) in einer weißen Hose aufs Pferd wie beim Strandurlaub in einem Modekatalog jüngerer Vergangenheit. Das ist fraglos ziemlich lustig und sieht auch noch gut aus.

Leicht irritierend ist die Unterdrückung der örtlichen jüdischen Kultur durch eine offenbar barbarische imperialistische römische. Dabei sprechen die Protagonisten wie die US-Amerikaner von heute ganz offen von »religiösen und kulturellen Differenzen« (als ob einen klassischen Römer Religion groß gekümmert hätte). Aber auch im hier und jetzt sprechen ja viele Idioten allerlei Couleur wieder vom »Kulturkampf« (direkt aus dem ideologischen Kramladen des 19. Jahrhunderts).

Ben Hurs Jugendfreund und Rivale beim Wagenrennen, Messala, ist plötzlich sein römischer Adoptivbruder mit religiösen Differenzen (möglicherweise um die homoerotischen Andeutungen des Films von 1959 von Beginn an zu unterbinden). Das Wagenrennen ist hübsch brutal und lang und unspannend. Morgan Freeman schaut kurz als arabischer Rennstallbesitzer mit Dreadlocks vorbei. Bescheid wissen ohnehin alle, römische Chefs wie jüdische Untertanen: So oder so gewinnt am Ende das Prinzip »Brot und Spiele« (römische Kultur). Was auch sonst? Römer wie wir.