Kanadas Provinzialismus

Schwermaschinenauktion in Nisku, Alberta, Dezember 2015. Heimische Anbieter haben es bei Bergbaukonzernen aufgrund des Regulierungswahns der kanadischen Provinzregierungen schwer. Auch Ölförderer bevorzugen weniger aufwendige Importe aus Asien Foto: Topher Seguin/Reuters

Am 17. September sind in sieben deutschen Großstädten Demonstrationen gegen die sogenannten Freihandelsabkommen CETA und TTIP geplant. Während TTIP, der Pakt zwischen der Europäischen Union und den USA, auch unter den Regierenden in der EU immer mehr an Rückhalt verliert, soll CETA, der Vertrag mit Kanada, im Oktober unterzeichnet werden. Die neue Regierung des von Gewerkschaftern als progressiver Hoffnungsträger gefeierten Liberalen Justin Trudeau hat sich dafür genauso ins Zeug gelegt wie die seines rechtskonservativen Amtsvorgängers Stephen Harper. Dabei droht dieser Deal die Probleme des nordamerikanischen Landes weiter zu verschärfen.

Das zweite Quartal 2016 war wirtschaftlich das schlechteste seit dem Höhepunkt der Finanzkrise 2009. In der Folge senkte die Bank of Canada ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr auf nur noch 1,3 Prozent. Eine spürbare Verbesserung erwartet Zentralbankgouverneur Stephen Poloz frühestens für Ende 2017. Und selbst diese Schätzung halten etliche Ökonomen für zu optimistisch. Denn das Handelsdefizit summierte sich im ersten Halbjahr 2016 bereits auf 17,1 Milliarden kanadische Dollar. Im gesamten vergangenen Jahr waren es »nur« 11,7 Milliarden. Zugleich verringerte sich die Zahl der Vollzeitarbeitsstellen um 71.400, während die der prekären Teilzeitjobs um 40.200 zunahm. Die Erwerbslosenquote stieg auf offiziell 6,9 Prozent.

Das alles, obwohl sich der Erdölpreis im Berichtszeitraum leicht erholte und die im Volksmund »Loonie« genannte kanadische Währung im Vergleich zum US-Dollar abwertete – normalerweise eine Hilfe für Lieferungen an den wichtigsten Handelspartner. Von einer weiteren Senkung der Leitzinsen, die derzeit bei 0,5 beziehungsweise 0,75 Prozent liegen, raten Finanzmarktexperten einhellig ab, da sie die gefährliche Blase auf dem Immobilienmarkt insbesondere der Metropolen Vancouver und Toronto weiter anschwellen lassen würde. Statt mit noch mehr billigem Geld soll die Wirtschaft durch staatliche Investitionen ins Verkehrswesen stimuliert werden.

Eine »Geldschwemme« für Arme wird es auf keinen Fall geben, obwohl sie bitter nötig wäre. In der Provinz Ontario zum Beispiel sind drei von zehn Beschäftigten Geringverdiener. Vor 15 Jahren waren es nur halb so viele. Dank der neoliberalen Reformen von Konservativen und Liberalen in den 1990er Jahren kommen zudem immer weniger Erwerbslose in den Genuss von Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Erhielten vor den entsprechenden Gesetzesänderungen 85 Prozent der Betroffenen Geld, so sind es jetzt nur noch 40 Prozent.

Das 36-Millionen-Einwohner-Land ist, obwohl es zu den G-7-Staaten gehört, also zum Kreis der selbsternannten führenden Industrienationen, nach wie vor extrem von Rohstoffexporten abhängig. Erdöl, Erdgas, Gold, Kupfer, Nickel, Zink, Eisenerz und die bei der Handyproduktion unentbehrlichen seltenen Erden machen fast ein Viertel der Ausfuhren aus. Die Einnahmen daraus sind entsprechend stark von den Schwankungen der Weltmarktpreise abhängig. Mit erheblichem Abstand folgen Autos und insbesondere Bauteile für die US-Produktion mit 14,6 sowie Nahrungsmittel mit neun Prozent der Exporte. Umgekehrt bilden hochwertige Industrieprodukte wie Kraftfahrzeuge, Maschinen, Chemieerzeugnisse und Elektronik mit 46,5 Prozent den Löwenanteil der Importe.

Von einem zügellosen Handel mit der EU hat Ottawa wenig zu erwarten, denn die EU-Staaten mit Deutschland an der Spitze erzielen bereits jetzt permanent hohe Überschüsse im Warenaustausch. Eine Stärkung der kanadischen Wirtschaftskraft könnte die Behebung der uralten Strukturprobleme bringen. Bislang verfügt das Land noch nicht einmal über einen funktionierenden Binnenmarkt. Eine wesentliche Ursache dafür: das »große provinzielle Hindernisrennen«, wie es der Economist kürzlich nannte. Das britische Wirtschaftsmagazin zitierte den Logistikexperten Don Dean, der erläuterte, warum zum Beispiel Öl- und Bergbaufirmen in der Provinz Alberta schweres Gerät lieber aus Asien einführen, als es bei Anbietern in Ontario zu kaufen. Schwertransporter benötigen in Kanada entlang der Strecke Genehmigungen von jeder Provinzregierung, Kommunalbehörde und von jedem Versorgungsbetrieb. Eine Fahrt von Ontario nach Alberta könne daher schon mal 27 Wochen dauern. Aus Asien via USA importiert, bedarf es hingegen nur einer Lizenz. Die Kosten derartiger Standortnachteile und Produktivitätseinbußen wurden vom Senat in Ottawa auf 130 Milliarden Loonies (99 Milliarden US-Dollar) jährlich geschätzt. Immerhin sprach im April ein Gericht in New Brunswick einen Mann frei, der im benachbarten Quebec günstiges Bier und Spirituosen für den Eigenbedarf gekauft hatte und vom Neubraunschweiger Zoll erwischt wurde. Die Provinzregierung legte gegen das Urteil allerdings Berufung beim Obersten Gerichtshof ein.

Nach Einschätzung von Thomas Marshall, einem früheren Regierungschef von Neufundland und Labrador, würde CETA kanadische Betriebe gegenüber europäischen Firmen auf dem heimischen Markt benachteiligen. Das Vorantreiben des Abkommens ist offenbar auch ein – riskanter – Versuch, die im Inland bestehenden Handelshemmnisse endlich zu beseitigen. So beschlossen die Handelsminister der Provinzen am 8. Juli, die bisherige »Positivliste« deregulierter Sektoren durch eine »Negativliste« zu ersetzen, mit der nur noch eine begrenzte Zahl von Branchen vom »Freihandel« ausgenommen bleiben soll.