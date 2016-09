Foto: Oliver Berg dpa/lnw

Fremdsprachenlernende kennen das Problem der »falschen Freunde«. Hört sich fast so an wie »zu Hause«, heißt aber was ganz anderes. Klassisches Beispiel ist die Frage eines deutschen Touristen im englischsprachigen Ausland: »May I become a beefsteak?« – »Kann ich ein Beefsteak werden?«

In Polen ist jetzt im Geiste der konterrevolutionären Wachsamkeit ein neues erschreckendes Beispiel sprachlicher Heimtücke entdeckt worden. Durch Adam Kalita, einen Krakauer Lokalpolitiker der Regierungspartei PiS. Der Mann hat gefordert, gemäß dem »Entkommunisierungsgesetz« die Krakauer Bahnhofstraße (Ulica Dworcowa) umzubenennen. Sie heiße nämlich gar nicht, wie in 800 weiteren polnischen Gemeinden, nach dem Bahnhof (Dworzec), sondern nach einem außerhalb der engeren Fachwelt unbekannten sowjetischen Schriftsteller namens Nikolai Dworzow (1917–1985). In einer Zeit, in der in Poznan die nach dem sowjetischen Dichter Wladimir Majakowski (1893–1930) benannte Straße nun nach einem Erzbischof namens Antoni Baraniak (Hammel) (1904–1977) heißt, also »Erzbischof-Hammel-Straße«, ist Polens Rechten kein Argument hammelig genug, eine Vergangenheitsdebatte anzuzetteln. Und das, obwohl der Meister Proper von Krakau selbst zugibt, dass er über den Schriftsteller Dworzow nichts weiß: »Aber man müsste seine Vergangenheit mal überprüfen«. Das erinnert an den guten alten Polizeigrundsatz: Erst mal verhaften, die Straftat findet sich dann schon. Paranoia ist nicht nur eine polnische Nationaleigenschaft.

Bei der Gelegenheit stellen wir einen Antrag an die Sprachendienste der EU. Sie mögen in ihre endlosen und für Heerscharen von Übersetzern und Dolmetschern verbindlichen Terminologielisten die Vorschrift aufnehmen, die deutsche Redensart »Ich verstehe nur Bahnhof« auf polnisch künftig offiziell mit »Ich verstehe nur Kommunismus« wiederzugeben. (rl)