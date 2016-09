Wenn »man etwas erobert hat, dann muss man noch härter kämpfen, um es zu behalten«, war eine Lebensweisheit, die Albert Schwertman gerne unter die Leute brachte. Vor einer Woche starb der niederländische Kommunist im Alter von 90 Jahren in seinem Heimatdorf Finsterwolde bei Groningen, wie das Dagblad van het Noorden berichtet. Die kommunistische Bewegung in den Niederlanden verliert mit ihm einen großen Streiter für Gerechtigkeit.

Schwertman saß seit 1966 viele Jahre für die Kommunistische Partei der Niederlande (CPN) im Gemeinderat von Finsterwolde, wo bis heute das Herz der kommunistischen Bewegung im Königreich schlägt. Hier können Kommunisten noch Wahlen gewinnen. Keine Gegend ist so rot wie das platte Land am Dollart. Auf den ersten Blick erstaunlich, denn die Region lebt seit Menschengedenken von Ackerbau und Viehzucht, Industrie gibt es kaum.

Aber auf den Wiesen und Feldern schufteten schlechtbezahlte Landarbeiter, die im 19. Jahrhundert begannen, sich gegen die Bauern aufzulehnen. Es kam zu Hungerrevolten. 1929 streikten 5.000 Menschen fünf Monate lang gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen – es ist bis heute der größte Landarbeiterstreik in der niederländischen Geschichte, und vorneweg marschierte die Kommunistische Partei. Der Arbeitskampf war hart, der Staat erließ ein Versammlungsverbot, Streikende kamen ins Gefängnis, weil sie sich handfeste Auseinandersetzungen mit Streikbrechern lieferten. In Finsterwolde erschoss die Polizei damals einen Unbeteiligten.

In den 1950ern wurde das Dorf unter staatliche Aufsicht gestellt, weil der von Kommunisten dominierte Gemeinderat einige Beschlüsse fasste, die nicht ganz im Einklang mit den niederländischen Gesetzen waren. Konkret ging es darum, dass die Gemeinde auf eigene Faust Geld an Streikende zahlen wollte. Ein Beamter, der sich weigerte, den Beschluss auszuführen, wurde entlassen. »In einem demokratischen Staat ist Finsterwolde ein totalitärer Ort, der herausgeschnitten werden muss«, zitierte die Parteizeitung De Waarheid den damaligen Bürgermeister, einen Sozialdemokraten. Die Regierung in Den Haag setzte den Beamten kurzerhand wieder ein und erklärte Finsterwolde als unregierbar. Den Haag ernannte den Bürgermeister zum Regierungskommissar und enthob den Gemeinderat zwischen 1951 und 1953 seines Amts.

Die rigide Maßnahme stand im Zusammenhang mit der weltweit aufziehenden Ost-West-Konfrontation, dem sogenannten Kalten Krieg und dem damit einhergehenden massiven Antikommunismus in den Niederlanden. Der streitbare Genosse Harm Haken (1919–1972), ein Weggefährte Schwertmans, löste im fernen Den Haag Angst und Schrecken aus, weil er im Eifer des Gefechts gesagt haben soll, dass er die Rote Armee in Finsterwolde mit offenen Armen empfangen würde.

Aus Finsterwolde und den umliegenden Dörfern wurde 1990 die neue Gemeinde Reiderland, die seit 2010 Teil von Oldambt ist, und aus der CPN 1991 die Ökopartei GroenLinks. Schwertman wollte die politische Richtungsänderung nicht mitmachen und gründete mit anderen die Neue Kommunistische Partei der Niederlande (NCPN), die bei den Gemeindewahlen weiterhin ausgezeichnete Ergebnisse erzielte. Doch dann gab es 1999 einen internen Streit über ein Naherholungsgebiet, und die Vereinigte Kommunistische Partei (VCP) spaltete sich schließlich ab.

Die NCPN spielt heute praktisch keine Rolle mehr in Oldambt. Nach der Abspaltung verlor sie ihre Sitze im Gemeinderat an die VCP, die bei der letzten Kommunalwahl vor zwei Jahren satte 16 Prozent holte und hinter der Sozialistischen Partei (SP) zweitstärkste Kraft wurde. Schwertman blieb seiner alten Partei dennoch treu und kümmerte sich vor allem um Alltagsprobleme in der Gemeinde. 2004 zog er sich altersbedingt aus der aktiven Politik zurück, »als einer der letzten aus der Generation von Kommunisten, die ihre Ideale immer am Leben hielten«, schreibt das Dagblad van het Noorden.