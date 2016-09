Mitglieder der polnischen Gemeinde bei einem Schweigemarsch im Gedenken an den von Rassisten ermordeten Arkadiusz Jozwik in Harlow am 27. August Foto: EPA/SEAN DEMPSEY

In der Nacht vom 27. zum 28. August wurde der polnische Fabrikarbeiter Arkadiusz Jozwik in der nahe London gelegenen Stadt Harlow von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und ermordet. Die mutmaßlichen Täter, es handelt sich um fünf 15jährige und einen 16jährigen, befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die örtliche Polizei bezeichnet den Mord noch nicht als »Hassverbrechen«, ermittelt aber auch in diese Richtung.

Am vergangenen Samstag beteiligten sich Hunderte Menschen an einem Trauermarsch durch die Stadt. Am Ort des Verbrechens wurden Blumen und polnische Fahnen niedergelegt. Kurz nach dem Trauermarsch, an dem sich auch polnische Staatsbürger aus ganz Großbritannien beteiligten, kam es in Harlow wieder zu einen Angriff auf zwei polnische Männer.

Die Regierung in Warschau nahm diese Gewalttaten zum Anlass, eine Delegation in die britische Hauptstadt zu schicken. Man mache sich große Sorgen über die Sicherheit von Polen in Großbritannien, heißt es in einer Stellungnahme, die unter anderem von der Rundfunkanstalt BBC am Montag aufgegriffen wurde. Und weiter: »In den letzten Wochen hat die polnische Gemeinschaft zahlreiche fremdenfeindliche Vorfälle erlebt. In 15 Fällen haben sich polnische Konsulate eingeschaltet. Bei den schlimmsten Fällen ging es um Brandstiftung, körperliche Angriffe, hasserfüllte Graffiti und Einschüchterung.«

Der polnische Außenminister Witold Waszczykowski, Justizminister Zbigniew Ziobro und Innenminister Mariusz Blaszczak wurden in London zu Gesprächen mit ihren britischen Amtskollegen Boris Johnson und Amber Rudd geladen. Wahrscheinlich ging es dabei auch um die zukünftigen Bleiberechte der 800.000 in Großbritannien lebenden polnischen Staatsbürger.

In den ersten Wochen nach dem EU-Referendum vermeldete die britische Polizei einen Anstieg sogenannter Hassverbrechen. In den Tagen zwischen dem 16. und 30. Juni wurden 3.219 Anzeigen registriert, 37 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres, heißt es in einem Bericht des Thinktanks »British Future« vom 1. September. Ob die Zahl seitdem ab- oder zugenommen hat ist noch nicht statistisch belegt.

Ignoriert wird, dass Großbritannien schon viele Jahrzehnte ein Problem mit strukturellem Rassismus hat, für dessen Verschärfung auch die neoliberale Politik vergangener Jahrzehnte verantwortlich ist. So sind laut einer Studie des britischen Gewerkschaftsbundes vom 22. August Arbeiter mit einem sogenannten »Black, Asian and minority ethnic (BAME)«-Hintergrund bedeutend stärker von Unterbeschäftigung betroffen als ihre weißen Kollegen. 15,3 Prozent aller Lohnabhängigen mit BAME-Hintergrund arbeiten weniger Stunden als gewünscht im Vergleich zu 11,5 Prozent ihrer Kollegen mit weißer Hautfarbe.

Demgegenüber waren britische Unternehmen mehr als glücklich, sich seit der Öffnung des Arbeitsmarktes kurz nach der Jahrtausendwende billiger ausländischer Arbeitskräfte bedienen zu können. EU-Richtlinien machten es möglich, dass Zeitarbeitsfirmen polnische Arbeitskräfte zwar zu höheren Löhnen als in Polen, aber deutlich niedrigeren Löhnen als in Großbritannien vermitteln konnten. Eine solche Zeitarbeitsfirma, Easypoland, hatte dazu einen Artikel des walisischen Portals Wales Online aus dem Jahr 2006 auf ihrer Webseite gepostet: »Polen übernehmen die Jobs, die die Eingeborenen nicht machen wollen«, steht dort zu lesen.

Dennoch sind laut »British Future« mehr als 70 Prozent aller »Brexit«-Befürworter für einen Verbleib der Osteuropäer in Großbritannien. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich Potential für eine Bewegung gegen Rassismus. Diese müsse aber von klassenkämpferischen Initiativen begleitet werden, fordert Clive Heemskerk vom linken Wahlbündnis TUSC (Gewerkschaftliche und sozialistische Koalition), welches gemeinsam mit den Gewerkschaften RMT, ASLEF und BFAWU für den EU-Austritt gestritten hatte. »Gerade in Harlow haben in den letzten Jahren viele Fabriken geschlossen. Die örtlichen Jugendclubs fielen Einsparungen zum Opfer. Jetzt brauchen wir einen gemeinsamen Kampf aller hier lebenden Menschen gegen die Politik, die das verursacht hat.«