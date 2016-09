Ein Ehrenmann: Nicolas Sarkozy auf dem Sommerlager seiner Partei »Les Républicains« am 4. September in La Baule Foto: Stephane Mahe/Reuters

Auf der Liste gewesener oder amtierender europäischer Staats- und Regierungschefs, die in den vergangenen Jahren mit der Justiz über Kreuz lagen oder noch liegen, steht der Name des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy inzwischen ganz oben. Sarkozy ist einer der aussichtsreichsten Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur der politischen Rechten jenseits des Rheins. Am kommenden Freitag wird voraussichtlich mehr als ein Dutzend Kandidaten – unter ihnen eine einzige Frau – den obligatorischen Antrag im Parteibüro der »Républicains« abgeben. Sarkozy, der den Parteivorsitz vorläufig an seinen Leutnant Laurent Wauquiez abgab, hat dabei nicht nur eine zweite Präsidentschaft im Blick.

Seine Bewerbung reicht er ein, während die Justizbehörden in Paris und Bordeaux immer noch versuchen, ihm einige hässliche Delikte nachzuweisen. Er hat sich, so muss es derzeit gesehen werden, aus dem kriminellen Bereich der Politik nie wirklich lösen können. Die Affären, die ihm anhingen oder ihn immer noch verfolgen, sind den Franzosen unter verschiedenen Stichworten geläufig: »Karatschi« (Schmiergeldzahlungen an pakistanische Militärs im Rahmen eines U-Boot-Geschäfts), »Bygmalion« (illegale Finanzierung seines Präsidentschaftswahlkampfes im Jahr 2012) oder auch »Ghaddafi« (Finanzierung des Wahlkampfes 2007; der libysche Herrscher soll damals 50 Millionen nach Paris überwiesen haben). Nicht nur französische Medien mutmaßen, dass Sarkozy aus einem einzigen Grund wieder Präsident werden will, ja muss: Als Staatschef wäre ihm strafrechtliche Immunität sicher, es könnte ihm bis ins Jahr 2022 kein Prozess mehr gemacht werden.

Seine größten innerparteilichen Konkurrenten sind inzwischen auch persönliche Gegner. An erster Stelle sein früherer Ministerpräsident François Fillon, der während eines Wahlkampfauftritts in der nordwestfranzösischen Provinz vor zwei Wochen lästerte: »Es bringt nichts, von Autorität zu quatschen, wenn man selbst nicht unangreifbar ist (…). Wer könnte sich auch nur einen Moment lang vorstellen, dass gegen den General de Gaulle (auf den sich Sarkozy oft bezieht; jW) ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wäre?« Die Satirezeitung Le Canard enchainé ergänzte: »Wer könnte sich vorstellen, dass de Gaulle hohe Absätze getragen hätte?« Fillon, der fünf Jahre lang unter dem kleingewachsenen Sarkozy diente, gilt dem alten Chef inzwischen als »der schlimmste Verräter meiner Politikerlaufbahn«.

Das könnte auch für seinen damaligen Außenminister Alain Juppé gelten, der allerdings selbst mit alten Geschichten zu kämpfen hat. Als zweiter Bürgermeister von Paris und Stellvertreter des späteren Staatschefs Jacques Chirac war Juppé, der in Umfragen bislang weit vor Sarkozy liegt, im Jahr 2003 zu 14 Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung und zu einem zweijährigen Verlust des passiven Wahlrechts verurteilt worden. Die Anklage: Veruntreuung öffentlicher Gelder, mit denen die Parteikasse der Pariser Rechten gefüllt werden sollte. Bis heute hält sich allerdings die Meinung, dass Juppé für seinen damaligen Chef Chirac den Kopf hinzuhalten hatte. Etwas, das ihm mit Sarkozy sicher nicht noch einmal passieren wird.

Während sich Juppé um die vom amtierenden Staatschef François Hollande »enttäuschten Wähler« aus sozialdemokratisch-liberalem Umfeld kümmern will, vermeidet der in Meinungsbildern zuletzt aufgestiegene Sarkozy streng den Blick nach links. Für ihn gilt: dem Kurs des antiislamischen, mit rassistischen Parolen arbeitenden, immigrationsfeindlichen »Front National« der Marine Le Pen folgen und ihm Stimmen am äußersten rechten Rand abjagen. Am Montag musste der bei seinen Wahlkampfauftritten bisweilen – bildlich gesprochen – mit Schaum vor dem Mund gegen politische Gegner austeilende Sarkozy einen schweren Schlag hinnehmen: Die Pariser Untersuchungsrichter werden zumindest im Fall »Bygmalion« weiter gegen ihn ermitteln und wollen den Prozess. Seine Bewerbung für das höchste Staatsamt reicht er daher als »Verdächtigter« ein.