Bayer erhöht Offerte für Monsanto

Bisher eine relativ kleine Sparte im Konzern: Die Saatgutherstellung, hier im Weizenzuchtzentrum der Bayer CropScience AG in Gatersleben (Sachsen-Anhalt) Foto: Jens Wolf/dpa-Bildfunk

Bayer lässt nicht locker. Der Leverkusener Konzern hat sein Übernahmeangebot für Monsanto, US-Saatgutmulti und größter Verkäufer des Unkrautvernichters Glyphosat, erhöht. Statt 125 US-Dollar will das Dax-Unternehmen nun 127,50 US-Dollar pro Anteilsschein zahlen. Das teilte das Management in der Nacht zum Dienstag mit. Sollte es zur Fusion kommen, würde der deutsche Chemie- und Pharmakonzern zum Weltmarktführer bei Pestiziden und Saatgut aufsteigen. Es wäre zudem die bislang größte Übernahme durch einen deutschen Konzern im Ausland überhaupt.

Bayer wäre nach eigenen Angaben nur »unter der Voraussetzung einer einvernehmlichen Übernahme bereit«, den erhöhten Aktienpreis zu zahlen. Ein Vertragsabschluss der beiden Parteien, die in »fortgeschrittenen Verhandlungen« stünden, sei bislang nicht gewährleistet. Die Konditionen seien im Detail noch nicht festgezurrt. »Die genauen Bedingungen einer endgültigen Transaktionsvereinbarung müssen vom Aufsichtsrat der Bayer AG genehmigt werden«, erklärte die Konzernführung. Vorstandschef Werner Baumann hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Mai überraschend bekanntgegeben, Monsanto kaufen zu wollen. Zuletzt hatte er sein Angebot Mitte Juli auf 64 Milliarden Dollar (rund 57 Milliarden Euro) erhöht (siehe jW vom 18.7.). Die beiden bisherigen Offerten hatte das Monsanto-Management für »finanziell unzureichend« befunden. Das nun vorgelegte dritte Angebot dürfte sich – die Übernahme der Schulden von Monsanto eingerechnet – auf 66 Milliarden Dollar belaufen. Aus St. Louis hieß es dazu, man prüfe diesen, aber auch andere »Vorschläge« sowie »alternative Strategien«.

Nach einem Bericht der Rheinischen Post (Dienstagausgabe) könnte Bayer sein Gebot noch weiter auf bis zu 130 Dollar je Aktie erhöhen. Um die Übernahme zügig und »freundlich« zu Ende zu bringen, sei möglicherweise auch dieser Preis nötig, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Konzernkreise. Für einen solchen Schritt brauche der Vorstand grünes Licht vom Aufsichtsrat. Grundsätzlich sei dieser aber nicht abgeneigt. Das Kontrollgremium will dem Bericht zufolge am 14. September über den Stand der Verhandlungen und die weiteren Schritte beraten. US-Anleger setzen darauf, dass Bayer bis zu 135 Dollar bietet. Der Börsenspezialist Peter Spengler von der DZ Bank sieht diesen Wert als »Obergrenze« für eine einvernehmliche Fusion.

Bayer zeigte sich bisher überzeugt, dass eine Fusion nicht an den Kartellbehörden scheitern werde, weil sich beide Unternehmen bei Produkten und geographischer Präsenz ergänzten. Ein Grund für die angestrebte Elefantenhochzeit dürften weitere Megafusionen in der Branche sein. So hatten zuletzt die US-Behörden die geplante Übernahme des Schweizer Agrarchemieriesen Syngenta durch das chinesische Staatsunternehmen ChemChina genehmigt. Die US-Regulierungsbehörde Committee on Foreign Investment (CFIUS) stimmte dem 43-Milliarden-Dollar-Deal Mitte August zu. Zuvor hatte Monsanto vergeblich versucht, die Schweizer aufzukaufen. Im Dezember 2015 hatten auch die US-Unternehmen Dow Chemical und Dupont verkündet, über einen Zusammenschluss zu verhandeln. Nach der Fusion soll der neue Gigant in drei börsennotierte Unternehmen für Spezialchemikalien, Kunststoffe und Agrarchemikalien aufgespalten werden.

Die Pläne von Bayer sehen nicht nur die eigenen Aktionäre mit Sorge ob der Risiken. Monsanto steht in Europa seit Jahren wegen des Handels mit gentechnisch verändertem Saatgut und wegen seiner aggressiven Geschäftspraktiken in der Kritik. Insbesondere in den USA, aber auch in Südamerika und Südost­asien, werden Landwirten häufig Knebelverträge aufgenötigt, in denen sie sich langfristig verpflichten, neben dem Saatgut auch Pestizide des Konzerns zu kaufen. Gegen Bauern, auf deren Feldern sich genveränderte Pflanzen unkontrolliert ausbreiten, wurde wegen unberechtigten Verwendens solchen Saatguts prozessiert. (dpa/AFP/Reuters/jW)