Staatsmonopolistische EU

Gewinne zu besteuern grenzt für den Chef von Apple an »Antiamerikanismus« Foto: Robert Galbraith/Reuters

Im Kapitalismus werden Kirchen zu Warenhäusern. Heute abend (Ortszeit) stellt der Computergigant Apple in San Francisco ein neues Handy vor. Wenn das iphone 7 am 16. September zum Verkauf freigegeben wird, werden viele Menschen bereits seit Tagen vor den »Apple Stores« campen, um als erste eines der Smartphones zu erwerben.

Um ihre beliebten Produkte herstellen zu können, bedienen sich Großkonzerne wie Apple eines wichtigen Vorteils. Sie zahlen kaum Steuern. Am 30. August trat die Wettbewerbskommissarin der Europäischen Union Margrethe Vestager in Brüssel vor die Presse und forderte die irische Regierung auf, von Apple Steuerrückzahlungen für den Zeitraum 2003 bis 2014 in Höhe von 13 Milliarden Euro zu verlangen. Die Gewinne am Firmensitz im irischen Cork seien viel zu niedrig besteuert worden. »Wenn mein Steuersatz auf 0,005 Prozent sinken würde, hätte ich das Gefühl, dass ich einen zweiten Blick auf meine Steuerrechnung werfen sollte«, sagte Vestager.

Der Konzern sah sich ungerecht behandelt. Der Vorstandsvorsitzende Timothy Donald Cook attackierte die EU-Kommission. Die Anschuldigungen aus Brüssel seien »totaler politischer Mist«, sagte er dem Irish Independent. Er werde mit der Regierung in Dublin eng zusammenarbeiten, um sich dagegen zu wehren. Dublin kündigte am 2. September an, gegen die Entscheidung der EU-Kommission zu klagen. Die Regierung habe »einstimmig« beschlossen, in Berufung zu gehen, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Und Cook beschwor: »Niemand hat etwas falsch gemacht, und wir müssen zusammenstehen.« Irland werde schikaniert. »Ich glaube, dass der Antiamerikanismus einer der Gründe sein könnte, warum wir zur Zielscheibe wurden«, sagte er. Cook warf der EU-Kommission darüber hinaus vor, an Steuereinnahmen kommen zu wollen, die eigentlich dem amerikanischen Fiskus zustünden. Im Sender RTE kündigte er an, im Ausland erzielte Gewinne in Milliardenhöhe in die USA zu bringen. Dies werde voraussichtlich im kommenden Jahr geschehen. Apple steht auch in seiner Heimat wegen des Umgangs mit diesem Geld in der Kritik. Einer 2015 veröffentlichten Studie zufolge bunkert der iPhone-Hersteller im Ausland über 181 Milliarden Dollar an Gewinnen und damit mehr als jede andere US-Firma.

Irland ist dabei kein Einzelfall. Die belgische Regierung wurde von Vestager im Januar aufgerufen, von 35 Unternehmen insgesamt 700 Millionen Euro an Steuernachlässen zurückzufordern. In Belgien konnten Konzerne tatsächlich erzielte Gewinne mit einem geschätzten Durchschnittsgewinn vergleichen. Die Differenz aus den beiden Werten konnte als Gewinnüberschuss abgesetzt werden und so die Körperschaftssteuer um 50 bis 90 Prozent reduziert werden. Unter den Konzernen waren British American Tobacco und Inbev. Belgiens Finanzminister Johan Van Overtveldt hatte in Erwartung des EU-Urteils bereits im Februar 2015 diese Praxis ausgesetzt, als die Kommission ihre Ermittlungen aufgenommen hatte.

Auch Luxemburg gewährt Konzernen Steuervorteile. Laut Angaben der FAZ vom November 2014 schlummerte in dem Fürstentum im Jahr 2014 ein Fondsvolumen von drei Billionen Euro. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entwarfen Steuerschlupflochmodelle für Konzerne. Zwei ehemalige Mitarbeiter von Pricewaterhousecoopers veröffentlichten solche »Steuervorbescheide«, was als »Lux Leaks« bekannt wurde. Luxemburg reagierte auf die Vorwürfe mit dem Hinweis auf die Legalität der meisten Vorgänge und auf gleichartige Praktiken anderer EU-Staaten wie Großbritannien und Deutschland. Unter den Unternehmen befinden sich Google, Apple, Amazon, Fed-Ex, Ikea, Pepsi-Co, Heinz, Procter & Gamble, Deutsche Bank, E.on und Fresenius Medical Care. Bei Starbucks und Fiat prüft die EU-Kommission noch, ob illegale Beihilfen geleistet wurden.