Mitglieder des britischen Ablegers der Bewegung »Black Lives Matter« haben am Dienstag morgen die Landebahn des Flughafens London City besetzt. Durch die Aktion kam es zu erheblichen Verzögerungen im Betrieb. Auf Transparenten machten die Aktivisten auf die Umweltverschmutzung durch den massenhaften Flugverkehr aufmerksam. »Die Klimakrise ist eine rassistische Krise«, war dort zu lesen. In einem über Twitter veröffentlichten Video beklagten sie, dass die in erster Linie von westlichen Staaten verantwortete Klimakrise vor allem afrikanische Länder bedrohe. (jW)