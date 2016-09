»Der Bundeswehr jetzt noch mehr Geld zu geben, schafft mehr Sicherheit für die Besitzer von Aktien der Rüstungskonzerne, aber weniger Sicherheit für Deutsche, Afghanen, Syrer und Millionen Menschen, die vor Kriegen fliehen.« – Gesine Lötzsch (Die Linke) Foto: Patrick Seeger/dpa-Bildfunk

Am Dienstag wurde der Haushalt 2017 in den Bundestag eingebracht. Was sind Ihre Kritikpunkte?

Der Haushalt ist nicht gerecht. Die Regierung spaltet unsere Gesellschaft weiter, statt die Spaltung aufzuheben. Die Vermögenden werden weiter verschont. Die Erbschaftssteuer ist ein Witz. In jedem Jahr werden bis zu 200 Milliarden Euro vererbt, von denen nur ein lächerlicher Betrag versteuert wird.

Auch auf Kapitalerträge werden weiterhin weniger Steuern bezahlt als auf geleistete Arbeit. Und die Finanztransaktionssteuer, die uns die Bundesregierung nach der Finanzkrise 2008 versprochen hat, ist bis heute noch nicht eingeführt. CDU und CSU haben schon den Steuersenkungswahlkampf begonnen. Sie wollen angeblich kleine und mittlere Einkommen entlasten. Einverstanden, doch wo ist die Gegenfinanzierung? Unser Vorschlag lautet: Die Vermögenden belasten, um die kleineren und mittleren Einkommen zu entlasten.

Wer ist vermögend? Ist das beispielsweise nicht schon der Ingenieur bei VW?

Nein. Ich spreche von dem einen Prozent der Bevölkerung in unserem Land, das über ein Drittel des gesamten Eigentums verfügt. Und es hat die Macht, Steuererhöhungen zu verhindern. Da können sich die Vermögenden auf CDU und CSU verlassen. Wenn nur noch dieses eine Prozent sie wählt, dann haben sie vielleicht verstanden, dass sie etwas falsch gemacht haben.

Die Bundeswehr soll mehr Geld bekommen, schafft das mehr Sicherheit?

Wir müssen uns doch die Frage stellen, ob die Bundeswehr in den vergangenen Jahren einen Beitrag geleistet hat, diese Welt sicherer zu machen. Die militärische Beteiligung Deutschlands am Afghanistan-Krieg hat weder in dem Land noch in Deutschland die Sicherheit erhöht. Der Kampf gegen den Terror hat den Terror auch nach Deutschland geholt. Der Bundeswehr jetzt noch mehr Geld zu geben, schafft mehr Sicherheit für die Besitzer von Aktien der Rüstungskonzerne, aber weniger Sicherheit für Deutsche, Afghanen, Syrer und Millionen Menschen, die vor Kriegen fliehen.

Die Bundesregierung hat bewiesen, dass sie nicht in der Lage ist, den Menschen in unserem Land mehr Sicherheit zu bieten. Wir sagen, die gibt es nur durch Verzicht auf Kriegsbeteiligungen und Waffenexporte.

Aber wie schafft man mehr soziale Sicherheit?

Die Menschen haben reale Ängste, die man ihnen nicht mit militärischen Mitteln nehmen kann. Sie haben Angst vor Altersarmut. Sie haben Angst vor steigenden Mieten. Sie haben Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Sie haben Angst vor steigenden Gesundheitskosten. Diese Angst will Die Linke den Menschen nehmen, indem wir in Solidarität investieren. In eine solidarische Rente, in ein solidarisches Gesundheitssystem und in einen solidarischen Wohnungsbau.

Freuen Sie sich nicht über die »schwarze Null«?

Die Bundesregierung hat einen »Nach-mir-die-Sintflut-Haushalt« vorgelegt. Seit drei Jahren lässt sich der Finanzminister für die schwarze Null feiern. Er erinnert mich an das Märchen »Hans im Glück«. Hans hält einen Goldklumpen in den Händen und weiß damit nichts anzufangen. Dem Finanzminister fliegt das Geld von selbst zu. Er muss gar nichts tun: Niedrige Zinsen, niedriger Wechselkurs und billiges Öl sind großartige Voraussetzungen für einen Finanzminister, eine Gerechtigkeitsoffensive zu starten. Seit 2008 haben wir wegen sinkender Zinsen rund 100 Milliarden Euro eingespart. Ich frage mich, warum der Finanzminister aus diesen guten Rahmenbedingungen nichts Vernünftiges gemacht hat. Mit Herrn Schäuble verbindet sich kein Zukunftsprogramm, keine gerechte Reform des Steuersystems, sondern nur eine schwarze Null. Das ist ein mageres Ergebnis.

Wir hingegen sagen, wir brauchen ein starkes Programm für bessere Arbeit und bessere Infrastruktur. Wir brauchen mehr Erzieher, Lehrer, Polizisten und Pflegekräfte. Wir müssen unsere Brücken sanieren und bezahlbare Wohnungen bauen. Und wenn die Länder mit ihren eigenen Aufgaben überfordert sind, dann müssen wir die Steuern zwischen Bund und Ländern gerechter verteilen.

Also wollen Sie mehr Schulden machen?

Wenn wir den Reichtum gerecht verteilen, brauchen wir keine Schulden zu machen. Wir könnten sogar welche abbauen.