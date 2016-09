Eine Rentnerin hält einige Cent-Münzen in ihrer Hand. Damit es künftig mehr werden, will sich der DGB vor den Bundestagswahlen ins Zeug legen Foto: Malte Christians/dpa-Bildfunk

Am Dienstag hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Berlin eine Kampagne gestartet, um das Rentenniveau anzuheben. Nötig sei ein »Kurswechsel in der Rentenpolitik«, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. Zunächst ginge es darum, das gesetzliche Rentenniveau zu stabilisieren. Langfristig müsse es aber deutlich höher werden.

Momentan liegt das Rentenniveau – es bezeichnet das Verhältnis zwischen der Durchschnittsrente und dem Durchschnittslohn – bei knapp 48 Prozent. Bis 2030 soll es jedoch auf 43 Prozent absinken. Die Senkung beschädige »die bisher beste, stabilste und vertrauenswürdigste Altersvorsorge, die wir haben – die gesetzliche Rentenversicherung«, sagte Hoffmann. Werde nun nicht gegengesteuert, »werden 2040 oder 2050 Millionen der heute noch jungen Menschen von sozialem Abstieg oder gar Altersarmut betroffen sein«.

Der DGB schlug vor, alle versicherungsfremden Leistungen voll aus Steuermitteln zu erstatten. Würde so mit der Mütterrente verfahren, spare die Rentenversicherung jährlich sieben Milliarden Euro ein. Zudem solle der Beitragssatz »maßvoll, in kleinen Schritten« auf 22 Prozent angehoben werden. Mit den zusätzlichen Mitteln könne das Rentenniveau gesichert werden.

Wie stark aber die »deutliche Erhöhung« des Rentenniveaus ausfallen soll, die der DGB »langfristig« erreichen will, erklärte Hoffmann nicht. Der Gewerkschaftsbund sagte auf Nachfrage von jW, dass man noch keine entsprechende Zahl habe. Bevor sich der DGB hier festlege, wolle er zunächst auf neue Daten zur Rentenentwicklung warten, die im Laufe des Herbsts veröffentlicht werden. Zuletzt hatte sich auch der Sozialverband Deutschland zum Thema geäußert und eine möglichst rasche Erhöhung des Rentenniveaus auf mindestens 50 Prozent verlangt (siehe jW vom 24. August).

Unterstützung erhielt der Deutsche Gewerkschaftsbund am Dienstag von der Linkspartei. Deren Vorsitzender, Bernd Riexinger, erklärte in einer Mitteilung, das Rentenniveau müsse auf 53 Prozent angehoben werden. Wichtig sei eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro »als universales soziales Netz für alle Seniorinnen und Senioren«. (AFP/jW)