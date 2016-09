Mehr Lohn für Männer

Vorgesetzte scheinen Frauen weniger Engagement und Produktivität als Männern zuzuschreiben, selbst wenn sie ihre Leistung mit flexiblen Arbeitszeiten vergleichbar steigern. Foto: Wolfgang Kumm/dpa-Bildfunk

Gleitzeit oder die sogenannte Vertrauensarbeitszeit bedeutet für Beschäftigte nicht nur mehr Autonomie, sondern auch ein höheres Gehalt – allerdings nur wenn sie männlich sind. Das ist das Ergebnis einer Auswertung von Daten des sozio-ökonomischen Panels (SOEP) von Yvonne Lott und Heejung Chung, über die die Hans-Böckler-Stiftung am Montag informierte. Veröffentlicht haben die Soziologinnen ihre Arbeit bereits in der Augustausgabe der European Sociological Review.

Knapp ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland konnte demnach in den Jahren 2003 bis 2011 im Rahmen von Gleitzeit über Anfang und Ende des Arbeitstags bestimmen, ein Zehntel hat volle Autonomie. Hier gab es noch keine Geschlechterunterschiede. Doch bei den Folgen machen sich diese bemerkbar. So machen Männer, die in Gleitzeit wechseln, durchschnittlich eine Überstunde mehr pro Woche und, dürfen sie vollkommen frei bestimmen, sogar zwei Stunden. Bei Frauen sind es durchschnittlich eine halbe beziehungsweise eine Stunde mehr. Diese Differenz ergibt sich allerdings nur aus der unterschiedlichen Teilzeitquote. Werden lediglich Vollzeitbeschäftigte miteinander verglichen, gibt es keine Unterschiede bei der Mehrarbeit.

Allerdings profitieren Frauen von der Mehrarbeit nicht. Während bei männlichen Beschäftigten der Jahresbruttolohn im Schnitt um 1.200 Euro bei Gleitzeit und um 2.400 Euro bei vollständiger Arbeitszeitautonomie steigt, hat das bei Frauen keine signifikanten Auswirkungen, auch nicht bei der Gruppe der Vollzeitbeschäftigten. Selbst wenn man Überstunden berücksichtigt, bleiben bei Männern Zuwächse von 1.100 und 2.100 Euro. Das Lohnplus beruht nicht nur auf der Vergütung der Mehrarbeit, sondern dürfte auch eine Belohnung für höheres Engagement und mehr Produktivität sein, schlussfolgern die Autorinnen.

Lott und Chung legen dar, dass Frauen generell flexible Arbeitszeiten eher für familiäre Verpflichtungen nutzen als Männer. Doch auch wenn sie dies nicht tun, bliebt es ihnen als Vorurteil anhaften. Dass Frauen in Vollzeit ihre Überstunden ebenso stark ausbauen wie Männer, ohne finanziell davon zu profitieren, deutet für die Soziologinnen darauf hin, dass auch Diskriminierung eine Rolle spielt: Vorgesetzte scheinen Frauen weniger Engagement und Produktivität als Männern zuzuschreiben, selbst wenn sie ihre Leistung mit flexiblen Arbeitszeiten vergleichbar steigern.