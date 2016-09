Wie groß war der NSU?

Clemens Binninger (CDU), Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, am 2. April 2015 in Stutgart Foto: Wolfram Kastl/dpa-Bildfunk

Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Clemens Binninger (CDU), vermutet, dass der extrem rechten Gruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« mehr Mitglieder als bislang bekannt angehört haben. Er sei »zutiefst davon überzeugt«, dass der NSU nicht nur aus drei Leuten bestanden habe und dass es neben angeklagten Helfern und Unterstützern auch Mittäter gegeben habe, sagte Binninger der Frankfurter Rundschau (Montagausgabe).

Dem »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) werden zehn Morde zugerechnet. Aufgeflogen war die neofaschistische Terrorgruppe durch den Tod der beiden mutmaßlichen Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Jahr 2011. Das mutmaßliche dritte Mitglied Beate Zschäpe steht in München vor Gericht. Im Bundestag befasst sich bereits der zweite Untersuchungsausschuss mit dem NSU. Er wird am Donnerstag wieder zusammenkommen.

Binninger sagte, er teile die Auffassung der Bundesanwaltschaft nicht, »dass alle 27 Straftaten – zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge, 15 Banküberfälle – nur von den beiden Männern begangen wurden«. In einem dem NSU zugerechneten Mordfall in Kassel aus dem Jahre 2006 galt seinerzeit der Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme als Hauptverdächtiger der Polizei. Binninger äußerte im Interview erneut Zweifel am Hergang der Tat, wie ihn die Bundesanwaltschaft als gegeben sieht: Die dort gezeigte kaltblütige Professionalität passe nicht zu Tätern wie Mundlos oder Böhnhardt.

Der CDU-Politiker sagte, er habe die Sorge, »dass man sich sehr früh auf eine Hypothese festgelegt hat, nämlich dass das drei Leute waren«. Wenn man sich davon nicht mehr abbringen lasse, sei man nicht mehr offen für andere Spuren. Dieser Fehler sei schon gemacht worden, bevor der NSU aufgeflogen sei, »als man bei dessen Mordserie von organisierter Kriminalität ausging«. Binninger kritisierte, aus einem potentiellen NSU-Unterstützerkreis von rund hundert Menschen gebe es nur von 19 die DNA, um sie mit Tatortspuren abzugleichen. (AFP/jW)