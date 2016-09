Neuer Bürgerblock

Foto: dpa

Die AfD ist eine Partei, die nichts gegen die Bundeswehr hat, im Gegenteil. In ihren Reihen tummeln sich Richter, Professoren, Polizisten, vornehmlich ehemalige CDU-Kader und ausgewiesene Neonazis. Werden deutsche Soldaten in Kriege geschickt, dann ist das laut AfD allein auf die USA zurückzuführen. Als hätte das deutsche Kapital nicht die Interessen an Rohstoffen, dem sicheren Zugang zu ihnen und an Handelswegen, die in den Verteidigungspolitischen Richtlinien aller Bundesregierungen seit 1990 offenherzig aufgezählt werden. Als Begründung für die Aufstellung von Streitkräften, auch wenn im Grundgesetz etwas anderes steht. In den Zielen unterscheidet sich die AfD nicht von den anderen deutschen Kriegspartein, von CDU/CSU bis Grünen. Sie will allerdings rein deutsche Kriege.



In den Bürgermedien wird jedoch so getan, als sei die AfD ein völlig neues Phänomen. Erzählt einer ihrer Spitzenfunktionäre, dass er sich eine Zusammenarbeit mit der NPD vorstellen kann, erhält er in den öffentlich-rechtlichen Sendern rauf und runter Gelegenheit, breit darüber zu reden. Wenige Tage vor dem Wahltermin. Prompt kommt wie am vergangenen Mittwoch das Echo aus der CDU , man dürfe Koalitionen mit der AfD nicht ausschließen. So bildet sich ein deutschnationaler Bürgerblock heraus, in dem Neofaschisten ihren Platz haben werden. Die CSU und Teile der CDU hatten damit noch nie ein Problem.



Dieser Block wird zusammengehalten durch Geschrei über »Volksaustausch« durch Flüchtlinge und Halluzinationen über »Islamisierung«. Am lautesten ist das dort, wo die wenigsten Flüchtlinge untergebracht werden oder bleiben wollen. Für die Dauersorgen der Einheimischen seit dem Anschluss – Arbeitslosigkeit, Raub von Grund und Boden durch Geld- und Stammbuchadel aus westlichen Gefilden, Inkompetenz in Wirtschaft und Verwaltungen, Vertreibung ganzer Generationen – interessieren sich die an der Spitze dieses Klüngels ebenso wenig wie die Medien. Die haben extensiv zu vermelden, wenn jemand in der AfD hustet. Diejenigen, die mit dem Wahl- einen Denkzettel erteilen wollen, interessiert das umgekehrt auch nicht. Sie wissen, dass sie von der Mischung aus gutbetuchten Bürgern und Krawallprekariat nichts zu erwarten haben.



Die FAZ, eines der für die AfD kostenlosen Reklameblätter, beschwor daher am Sonntagabend nach dem Erfolg der Partei eine Art Weltuntergang: Das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern sei ein »Scherbengericht über die Politik der etablierten Parteien«. Zu denen zählen die Frankfurter offenbar auch die NPD, die verlor fast soviel wie die CDU.



Die größten Verluste aber haben die von den deutschen Leitmedien als links oder alternativ verkauften SPD, Linke und Grüne (zusammen ein Minus von mehr als 15 Prozent), die sich selbst von Zeit zu Zeit als »linkes Lager« bezeichnen und damit Regierungsambitionen verbinden. Am meisten von allen Parteien ging es mit 6,3 Prozent für Die Linke in den Keller – Quittung für eine Landespartei, die nach massiven Verlusten und nach dem Ausscheiden aus der Regierung in Schwerin, der sie zwei Legislaturperioden angehörte, schon vor zehn Jahren die NPD in den Landtag einziehen sah. Wer wie damals der erneute Spitzenkandidat von 2016, Helmut Holter, in Regierungsverantwortung dadurch Schlagzeilen macht, dass er sich von Gerhard Schröder Rentenabbau im Tausch für den Ausbau einer Bahnstrecke überhelfen lässt, der darf sich getrost eine Scheibe vom Erfolg der Neonazis wie von dem der AfD abschneiden. Mehr soziale Drangsalierung als durch SPD und Grüne war nicht zu haben und die Linke im Nordosten machte mit. Mehr Hilfe kann der neue Bürgerblock nicht bekommen.



Das besagt aber auch, dass seine Zukunft offen ist. Die Linke hat als Hilfstruppe der neoliberalen Gesellschaftszerstörung mit sozialdemokratischem oder ökologischem Anstrich ausgedient. Auf Bundesebene lässt sich dieser Block nur etablieren, wenn Merkel weg ist. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aber hat die Union nicht.