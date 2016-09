Freunde, Freunde, Freunde, das beste, was es gibt auf der Welt. Rotarier bei einem Treffen im US-amerikanischen Hampton – eine Aufnahme deutscher »Freunde« hielten die Agenturen leider nicht bereit Foto: Jessica Rinaldi/Reuters

Überliefert ist, dass herrlich angenehmes Sommerwetter herrschte, als am 4. Juli Dirk Stötter sein Amt als Präsident des Rotary-Clubs zu Naumburg übernahm. Er- und gewählt ward er freilich schon im vergangenen Dezember, wenige Wochen nachdem er zusammen mit seinen Richterkollegen vom Oberlandesgericht, Gerhard Henss und Thorsten Becker, (siehe jW vom 3./4.9.) das »Jahrhunderturteil« (so das neonazistische Webportal National-Journal) sprach. Um zu verstehen, wie all dies im verehemaligten Land des verordneten Antifaschismus ermöglicht wurde, bedarf es allerdings einer kleinen Reflexion, zu der uns fern in der Türkei der von deutschen Raketen, von deutschen Soldatinnen und Soldaten behütete große Staatsmann Recep Tayyip Erdogan verholfen hat.

Er verglich seine »Säuberungen«, den Begriff verwandte er tatsächlich, im Staats- und insbesondere im Justizapparat mit dem freiheitlichen Prozess der deutschen Wiedervereinigung. »Hunderttausende Staatsbedienstete mit Verbindungen zum SED-Regime sind damals entlassen worden. Ihr habt das gemacht, und dann wollt ihr uns belehren«, schimpfte Erdogan an die Adresse Deutschlands gerichtet, und biss in unsere schützende Hand: »Ihr habt das bei der Wiedervereinigung in noch größerem Ausmaß betrieben. Ihr habt das gemacht, und dann wollt ihr uns belehren.«

Solche Äußerungen sind ein wenig infam, weil hier Dinge, beziehungsweise Menschensorten miteinander verglichen werden, die unvergleichbar sind. Deutschland sah sich bei seiner, ja, Wiedervereinigung einem Problem gegenüber, das mit einer bloßen Säuberung nicht mehr zur lösen war.

Niemand hat das schon damals besser begriffen als der inzwischen von der Freien Universität emeritierte bedeutende Historiker, Politologe und Jurist Arnulf Baring, dessen donnernde Fernsehauftritte – er hatte ein Abonnement auf einen ständigen Talkshowsitz bei ARD und ZDF – keiner je vergessen wird, der so etwas erleben durfte. Diese wichtige Persönlichkeit, die auch von Henry Kissinger hoch geschätzt wurde, hat frühzeitig auf die große Verantwortung hingewiesen, die die Bundesrepublik Deutschland auf sich nahm mit dem Anschluss des endlich erlösten Ostens. Wenige Monate schon nach dem Vollzug dieser Vereinigung nannte Baring es in seiner Bekenntnisschrift »Deutschland, was nun?« eine »Schönfärberei«, wenn man den Ostdeutschen verschweigt, dass sie nichts taugen. In der DDR herrschte im Grunde »polnische Wirtschaft und so sind ›aus den Menschen dort‹ weithin ›deutsch sprechende Polen‹ geworden«. Da war nichts zu retten, die Leute drüben sind »verzwergt«, sie sind »verhunzt«. Baring über das minderwertige ostdeutsche Menschenmaterial: »Ob sich heute einer dort Jurist nennt oder Ökonom, Pädagoge, Psychologe, Soziologe, selbst Arzt oder Ingenieur, das ist völlig egal: Sein Wissen ist auf weite Strecken unbrauchbar.« Und wenn sie da auch mit ihrer »kompensatorischen Arroganz des unterlegenen Schwächeren« so weitermachten, dann, so drohte er: »Wir setzen Euch raus.«

Das war die Lage, als mutige und unverdrossene Menschen aus Deutschland sich auf den Weg nach Osten zu den Verzwergten und Verhunzten machten, um ihnen bei ihrer Rückkehr in die zivilisierte Menschheit beizustehen. Nach des Tages schwerer Arbeit aber sehnten sich die Pioniere aus dem Westen danach, wenigstens am Abend unter richtige Menschen zu kommen. So blühten die allüberall im Anschlussgebiet neugegründeten Rotary-Clubs auf, in denen man damals unter sich war.

Die rotarische Idee hatte schon 1927 den Atlantik bis nach Deutschland überquert, bis nach Dresden in die DDR hinein. Aber nur, weil es die damals noch nicht gab. Erfunden wurde der Rotary-Club 1905 von ehrbaren Geschäftsleuten und Rechtsanwälten in Chicago. In Köln waren es 1928 Oberbürgermeister Konrad Adenauer, sein Bankier Robert Pferdmenges und dessen zukunftsfroher Kollege Kurt von Schröder, von dessen Villa aus der Weg in die am 30. Januar 1933 etablierte Koalitionsregierung Hitler/Papen führte.

Befehlshaber von der Bundeswehr

Heute gibt es in Deutschland weit mehr als tausend Rotary-Clubs mit über 50.000 Mitgliedern. Und natürlich werden jetzt auch im Osten Eingeborene aufgenommen. In Naumburg konnte ein einheimischer Apotheker unter dem aus dem Westen importierten Präsidenten Stötter dessen Stellvertreter werden. Ein Vierteljahrhundert Elitenaustausch im Osten hat am ursprünglichen Menschenmaterial manches verbessert. Und Rotary bürgt für die Qualität seiner Mitglieder. In Chile etwa wurde, nachdem Allende tödlich abserviert war, der neue Präsident Augusto Pinochet in den Kreis der Freunde aufgenommen. »Freund« – so müssen sich die Rotarier untereinander nennen. Widrigenfalls ist eine Geldbuße fällig. General Pinochet ließ sich gern mit US-Freunden, vor allem Geschäftsleuten, fotografieren.

»Unsere Governors: Die Crews im Überblick« steht auf der »Rotary in Deutschland«-Website. Dahinter ist ein Vorhängeschloss abgebildet: Zugang nur für Mitglieder, die sich mit einem Code ausweisen können.

Ganz Deutschland ist in 15 Rotary-Distrikte unterteilt, an deren Spitze die Governors stehen. Wie viele hohe Militärs sich darunter befinden, ist nicht bekannt. Bekannt wurde nur: Unmittelbarer Vorgesetzter des Richters Stötter in Naumburg ist der, einst auch bei der NATO tätige Bundeswehroberst a. D. Friedel H. Eggelmeyer. Er ist als Governor der Oberbefehlshaber des Rotary-Distrikts 1.800, der sich im Herzen Deutschlands von Lüneburg bis Naumburg und vom Weserbergland bis zur Lutherstadt Wittenberg erstreckt. Eggelmeyer hat von 1980 bis 1982 eine Generalstabsausbildung erfolgreich absolviert, arbeitete drei Jahre im Generalstab der NATO und war auch an strategisch wichtigen Stellen wie dem Planungsstab des Auswärtigen Amtes tätig.

Am liebsten war er Kommandeur des anrüchigen Panzerbataillons 33, das laut Süddeutscher Zeitung alte Wehrmachtssymbole als Verbandabzeichen benutzte. Noch als Gründer des Freundeskreises Panzerbataillon 33 Neustadt nahm der jetzige Governor 1.800 sich die Palme als Vereinssymbol. Unter diesem Zeichen rückte Generalfeldmarschall Erwin Rommel, lange Zeit Hitlers Liebling, in Afrika vor.

Schön war auch Eggelmeyers nur halbwegs zivile Zeit im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das sein Bundeswehr-Kumpel Dirk Niebel von der FDP eingeheimst hatte, der als Minister stets ein Militärkäppi auf dem möglicherweise leicht zu beschädigenden Kopf trug. Die Aufregung über Niebel und seine Leute war groß. Das Personal im Ministerium fühlte sich »von einer Horde Ahnungsloser überrannt« (SZ vom 17.5.2010). Und Eggelmeyer machte für seinen Minister die Drecksarbeit. In Afghanistan bedrängte er die zivilen Helfer: Sie sollten mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten. Das allerdings wäre ihr sicherer Tod gewesen.

Freund Globke

Nach 1945 trat Adenauer, obwohl er als Rotary-Ehrenmitglied betrachtet wurde, nicht wieder persönlich bei. Auch dies ließ er von seiner unentbehrlichen rechten Hand erledigen. Hans Maria Globke, sein Staatssekretär, der praktisch für ihn auch das Regieren besorgte, übernahm die Geschichte mit dem Rotary-Club. Der hocherfahrene Kommentator der Rassegesetze, durch dessen Einteilung (Jude, Halbjude, Vierteljude) eine ordnungsgemäße und maßvolle Judenvernichtung überhaupt erst ermöglicht wurde, war Vizepräsident im 1950 wiedergegründeten Bonner Rotary-Club. Das allerdings stieß bei einigen Rotariern, die sich von aus dem Gründerland USA eingeschleppten rein humanitären Erwägungen gängeln ließen, dann doch auf Diskussionsbedarf. Man musste jetzt sogar auf etwaige jüdische Mitglieder, so umgänglich sie auch waren, Rücksicht nehmen.

2001 warf K. M. Roscher, der inzwischen verstorbene Ehrensekretär, zwecks Jubiläum einen Blick zurück auf die Wiedergründung des Rotary-Clubs Berlin 1951. Launig klagte er: »Es waren halt nicht nur Sentiments und Ressentiments im Ausland zu überwinden – verständlich, denn schließlich konnte niemand wissen, ob es sich bei den deutschen Rotary-Embryos schon um wirkliche Rotarier handeln würde oder nur um noch immer wilde Arier.« Wirklich verblüfft habe ihn »ein historisch amüsantes Dessin«. 1950, kurz vor der Wiedergründung, kam zwecks Prüfung der politischen Verhältnisse aus Oslo der Vizepräsident von Rotary International Conrad Bonnevie-Svendsen nach Berlin und meinte, da ein Club Spiegelbild der Stadt und ihrer wirtschaftlichen und politischen Situation sein soll, sei auch gegen eine im politischen Sinne recht bunte Klassifikationspalette nichts einzuwenden: »So würde auch die Aufnahme eines prominenten Kommunisten durchaus möglich sein.«

Roscher: »Die Stellungnahme des Berliner Clubs formulierte unser Freund Erik Reger, der Chefredakteur des Tagesspiegels: Man werde sich wohl damit abfinden müssen, dass die Berliner Freunde diese Anregung kaum beherzigen werden.«

»Und so ging es dann«, sprach Freund Roscher in seiner Jubiläumsrede, »auch ohne Kommunisten«. Stimmt. Obwohl die Gebietsgrenzen des neuen Westberliner Clubs »recht euphorisch«, wie Roscher meinte, bestimmt waren. Sie wurden nämlich definiert wie die des alten Berliner Clubs als »Großberlin und Umgebung«.

Da hätten also ganz viele prominente Kommunisten um ihren Eintritt als »Freunde« bitten können. Doch es ist nicht einmal etwas bekannt von einem Aufnahmeantrag Walter Ulbrichts oder wenigstens seines Staatssekretärs, bezeichnenderweise hatte er nicht einmal so einen. Und so wurde, während Freund Globke in Bonn Vizepräsident war, endlich am 20. Januar 1951, um 13.00 Uhr, im »Hotel am Zoo« die Wiedergründung des Rotary-Clubs Berlin durch den Sondervertreter von Governor Robert Haussmann, Vizepräsident Helmut Weising, Hamburg, vollzogen. Nicht einmal ein jüdischer Kommunist ist seither eingetreten.

Juden raus

Diese Juden waren allerdings für das Rotary-Deutschland schon immer ein Problem. Immerhin erwies sich bei seiner Bewältigung schon damals Dresden – wo Helmut Kohl wenige Tage nach der »friedlichen Revolution« seine von den Massen umjubelte Rede hielt, von wo aus Pegida ihren Marsch ins ganze Land angetreten hat – als Avantgarde. Dresden hatte im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten NSDAP-Mitglieder. Allenfalls Breslau konnte da konkurrieren, aber das ist ja gottlob schon weg. Kurz: Am 19. Dezember 1933 beschwerte sich der Präsident des RC Dresden beim Rotary-Bezirksleiter Süd-Ost, dass in Dresden die Judenfrage nicht gelöst werden könne, solange jüdische Mitglieder in anderen Klubs bleiben. Und solange die Distriktleitung ausdrücklich erklärt, »dass Rotary in Deutschland nicht von RI [Rotary International; O. K.] anerkannt werde, wenn wir den Arierparagraphen in die Satzung aufnehmen«.

Der RC Berlin heute begütigend: »Charakteristisch für die abwartende Haltung von Rotary in der damaligen Zeit dürfte die Aussage des Rotary-Bezirksleiters Krüger gewesen sein, der in einem Brief vom 6. März 1936 an den Chef der Kanzlei des Führers, Reichsleiter Philipp Bouhler, schreibt: ›Die Frage nichtarischer Mitglieder in den deutschen Rotary-Clubs ist bedeutungslos, da deren Zahl sehr gering ist und nach menschlichem Ermessen in kurzer Zeit weiter zurückgehen wird. Rotary will in seinen Reihen nur führende Persönlichkeiten haben, in Deutschland werden in absehbarer Zeit Nichtarier nicht mehr in führenden Stellungen sein; also löst sich die Frage nichtarischer Mitglieder in den deutschen Rotary-Clubs automatisch.‹«

Weiter im heutigen Text: »Diese offizielle Haltung der deutschen Rotarier wurde offensichtlich auch geteilt vom Präsident RI. In einem Brief vom 5.8.1936 an ihn zitiert der damalige Governor des 73. Distrikts wie folgt: ›I think it best to keep to the decision which you gave me: you don’t wish to interfere in the autonomy of the clubs. Besides in Germany itself the question is practically solved and intervention from outward seems not to be admissable‹«.

Falsch: Praktisch wurde die Frage erst endgültig gelöst, als Oswiecim Auschwitz hieß. Aber auch zu dieser Zeit ging es in den deutschen Rotary-Clubs bis zum Kriegsende ganz idyllisch zu. Sie lösten sie sich zwar 1937 selbst auf – aus Protest dagegen, dass Reichsinnenminister Wilhelm Frick seinen Beamten die Mitgliedschaft im Club verboten hatte. Aber sie machten ohne größere Schwierigkeiten weiter unter anderen Namen – meist als »Freundeskreis«. In Hamburg als »Seniorenkreis« im Rathaus, andere tagten im »Hotel Atlantik«, dem besten Hotel der Stadt – es gab schon vorher mehrere Rotary-Clubs in der Hansestadt. In Berlin nannte man sich jetzt »Beuth-Tisch« nach dem 1853 verstorbenen antisemitischen Geheimrat im preußischen Finanzministerium, Peter Beuth.

Anständig bleiben

Am kuscheligsten fand man sich in der Stadt der Reichsparteitage, in Nürnberg, zusammen. Die Chronik über den nunmehr »Runder Tisch« genannten Rotary-Club: »Auf Einladung seines Gründers. Geheimrat von Petri, fanden sich mehr und mehr Rotarier zu den Sonntag-Abend-Zusammenkünften ein, so dass zuweilen ein Kreis von zwanzig Herren zusammen war.« Das hörte erst auf, als das Stammtischhaupt Geheimrat von Petri am 26. Mai 1944 starb und die Luftangriffe immer schlimmer wurden, so dass sich solche Veranstaltungen im prominenten Kreis »von selbst verboten«.

Wer aber hat sie nicht verboten? Die Nürnberger Chronik: »Die Sonntag-Tagungen fanden auch in den schlimmsten Kriegszeiten keine Unterbrechung, umso mehr, als dass dafür gesorgt war, dass alle Luftlagemeldungen an den Tisch gelangten, an dem Polizeipräsident Dr. Martin und der jeweilige Garnisonsälteste sich fast regelmäßig einfanden.«

In einer englischen Übersetzung auf der Website von »Rotary Global History Fellowship« ist der Name des Rotary-Polizeipräsidenten unterschlagen. Doch Rotary-Autor Manfred Wedemeyer, kein Historiker – er verfasste vor allem Sylt-Bücher – hat aus diversen deutschen Rotary-Club-Chroniken eine reich illustrierte Festschrift – »Den Menschen verpflichtet. 75 Jahre Rotary in Deutschland 1927–2002« zusammengeschrieben. Er hat ahnungslos den Nachnamen genannt: Martin.

Es war Dr. Benno Martin. Ob dieser Polizeipräsident bei den rotarischen Klubabenden den SS-Ehrendegen trug, den ihm Heinrich Himmler verliehen hatte, ist nicht überliefert. Aber den SS-Totenkopfring vom selben Spender wird der SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei wohl kaum extra für die Freunde abgezogen haben. Schon am 9. November 1938 kam Polizeipräsident Martin verspätet aus München zurück, weil Goeb­bels dort erst anordnete, die Polizei solle nicht eingreifen, wenn die Volkswut die Synagogen in Brand setzt. Doch seine Polizisten hatten das auch ohne ihn begriffen. Das war am Mittwoch – wir wissen nicht, wie er am Sonntag beim Clubabend mit seinen Freunden darüber geplauscht hat. Die Züge mit den eingesperrten Juden fuhren jedenfalls planmäßig nach Dachau. Und das Kapitel, in dem Rotary-Chronist Wedemeyer noch 2002 über die sonntäglichen Rotary-Untergrundabende mit Polizeipräsident Martin berichtet, heißt: »Überleben im Dritten Reich oder Innere Emigration 1937–1945«.

Anständig bleiben – das ist ein Grundsatz, dem sich jeder Rotarier verpflichtet weiß. Der rotarische SS-Gruppenführer Benno Martin war am 4. Oktober 1943 dabei, als Heinrich Himmler, der Architekt der »Endlösung«, vor 95 hohen SS-Führern in Posen sein große Rede hielt: »›Das jüdische Volk wird ausgerottet‹, sagt ein jeder Parteigenosse‚ ›ganz klar, steht in unserem Programm, Ausschaltung der Juden, Ausrottung, machen wir.‹ […] Von allen, die so reden, hat keiner zugesehen, keiner hat es durchgestanden. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn 1.000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht und ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte.«

Das war am Montag in Posen. Am darauffolgenden Sonntag in Nürnberg konnte Dr. Martin beim inneren Emigrieren im Rotarier-Kreis davon erzählen. Ob er es tat, ist nicht überliefert. Schon vorher hat der Rotarier mit Anstand für die Deportation der fränkischen Juden in die Vernichtungslager gesorgt. Das soll er – nach dem Rotarier-Motto »Den Menschen verpflichtet« – human gestaltet haben. Die »Evakuierung«, so habe er befohlen, solle in »menschlich schonendster Weise« durch »Zusammenarbeit der Gestapo mit der jüdischen Kultusgemeinde erfolgen«. Ein in der Schriftenreihe des Nürnberger Stadtarchivs herausgegebener Bericht von 1974 (Utho Grieser: Himmlers Mann in Nürnberg. Der Fall Benno Martin) weiß: »Welche Gewissenskonflikte für ihn daraus entstanden, kann man nur ahnen.« Jedenfalls soll der Rotary-Humanist dafür – so Grieser – gesorgt haben, dass der Reichsbahndirektionspräsident Dr. Geyer »statt Güterwagen Personenwagen zur Verfügung gestellt« habe. So reist es sich bequemer in die Vernichtung. Eine, da ist sich der Nürnberger Archiv-Autor Grieser 1974 sicher, »heute geringfügig erscheinende Verbesserung, die in der damaligen Situation von den Betroffenen jedoch geschätzt wurde«. Grieser hätte Jurist werden sollen, um in Naumburg mit dem schon sehr erfolgreichen Rotary-Präsidenten Stötter in einen Nazifreisprechungswettbewerb zu treten; wer gewinnt, wird in der mutmaßlich kommenden Weltkulturerbestadt Oberlandesgerichtspräsident.

Und nun auf den Golfplatz

Nach der, ja, Katastrophe von 1945 wurde Benno Martin mehrfach angeklagt. Aber es endete immer wieder mit dem Freispruch. Denn damals gab es auf dem Gebiet der Bundesrepublik noch mehr echte »nationalsozialistische Richter«, nach denen sich Hans Püschel heute so sehr sehnt. Dieser geniale (siehe Kasten) Dichter der NPD, von dem das alles ausging. Er wird inzwischen gelernt haben, sich mit Convenienceprodukten zufriedenzugeben, wenn die schönen schwarzen Roben mit dem Hakenkreuz nun mal alle sind. Etwas Besseres als das Naumburger »Jahrhunderturteil« kriegt er nicht.

Ach ja, der Rotary-Club in der Domstadt veranstaltet »Exkursionen an die Arbeitsplätze« seiner derzeit 42 Mitglieder. Auch zum nächsten Nazifreispruch ans Oberlandesgericht? Das muss nicht sein, denn am Montag nächster Woche wird im Rahmen der Mitgliederbetreuung des Naumburger Rotary-Clubs als Präsident eben desselben der frei sprechende Richter Dirk Stötter referieren und sich wohl auch einer Aussprache stellen. Wie an jedem Clubabend, montags um 19.30 Uhr im Hotel »Zur Alten Schmiede«, leider nicht mehr – wie früher – im Hotel »Mutiger Ritter«. Wen es aber vorher schon nach einem Gedankenaustausch verlangt, der Naumburger Club lädt dazu ein – schon diesen Freitag trifft man sich bei der 34. Norddeutschen Rotary-Golfmeisterschaft auf Schloss Lüdersburg. Man sieht sich.