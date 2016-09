Wer Deutschland nicht liebt ...

Köln, 31. Juli: Polizei räumt bei der Pro-Erdogan-Kundgebung »Illoyale« ab Foto: Vincent Kessler / Reuters

So offen und unbekümmert wurde in Deutschland seit dem 8. Mai 1945 nicht mehr darüber gesprochen, das Aufenthaltsrecht von mehreren hunderttausend »fremdstämmigen« Staatsbürgern zur Disposition zu stellen. Genauer gesagt: Die NPD und andere Rechtsextremisten haben auch schon früher mit »Ausländer raus!« um Anhänger geworben. Neu ist der Einstieg von Politikern aus den etablierten Parteien, hauptsächlich aus der CDU/CSU, bei dem jahrzehntelang gemiedenen Thema. Abgesehen von Einzelstimmen, ist eine adäquate Reaktion der Linken bisher ausgeblieben.

Es gab keinen verbalen Aufruhr, als Angela Merkel am 23. August in den Ruhr-Nachrichten verkündete: »Von den Türkischstämmigen, die schon lange in Deutschland leben, erwarten wir, dass sie ein hohes Maß an Loyalität zu unserem Land entwickeln.« Zwar gelte die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit auch für »Türkischstämmige«, setzte die Kanzlerin hinzu, »aber natürlich müssen alle ihre Meinungsverschiedenheiten friedlich austragen«.

Das ist wahr. Aber das Hervorheben dieser allgemeingültigen Banalität gegenüber einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung ist stigmatisierend und beleidigend. Man stelle sich zur Veranschaulichung vor, die Kanzlerin würde in ihre nächste Neujahrsansprache eine Ermahnung speziell an die deutschen Katholiken einbauen, dass sie sich beim Autofahren an die Promillegrenze halten müssten.

Und die von Merkel geforderte »Loyalität zu unserem Land«? Sie gehört nicht zu den einklagbaren staatsbürgerlichen Pflichten, ist durch kein Gesetz geregelt und ist nicht einmal eindeutig definierbar. Menschen können zu völlig gegensätzlichen Meinungen kommen, was für dieses Land oder irgendein anderes am besten sei. Das ist keine hypothetische Feststellung, sondern es passiert hier und weltweit tatsächlich ständig. Nur in autoritär regierten Staaten wird dieses Recht eingeschränkt oder aufgehoben.

Von einer bestimmten Gruppe ein höheres »Maß an Loyalität« zu fordern als von den übrigen Teilen der Bevölkerung, wie Merkels Formulierung nahelegt, geht in einem demokratischen Rechtsstaat, der dieses Land immerhin sein sollte, selbstverständlich überhaupt nicht. Aber auch ohne diesen fatalen Fehler der Kanzlerin bliebe ihre Loyalitätsforderung eine unerträgliche Provokation. Sie erinnert an die Zeit, als der deutsche Kaiser Wilhelm II die Anhänger der SPD als »vaterlandslose Gesellen« beschimpfte.

Was den »Türkischstämmigen« blühen könnte, die das abverlangte »hohe Maß an Loyalität« ihrer Ansicht nach nicht aufbringen, ließ Merkel offen. Andere Unionspolitiker sprachen es aus: ab mit ihnen in die Türkei. Es fehlte nur noch der aus den letzten Tagen der DDR bekannte Spruch: »Wir weinen ihnen keine Träne nach.«

»Wer sich in der türkischen Innenpolitik engagieren will, dem steht es frei, unser Land zu verlassen.« Dieser Ausspruch kam freilich nicht aus der CDU/CSU, sondern von Sebastian Kurz, dem österreichischen Außenminister. Er gehört der ÖVP an, der Schwesterpartei der deutschen Christdemokraten. In Deutschland klingt der Satz so: »Wenn jemand hier lebt und die Vorteile genießt, aber das Geschäft der türkischen Innenpolitik betreiben will, soll er das in der Türkei tun.« So formulierte es CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, den die liberale britische Tageszeitung Guardian am 28. August in einem langen Porträt als Merkels möglichen Nachfolger vorstellte. Zur Zeit ist der 36jährige Staatssekretär im Finanzministerium.

Natürlich geht es bei Kurz und Spahn um die Kundgebung von 30.000 bis 40.000 Türken, die am 31. Juli in Köln stattfand. Viele Teilnehmer, vermutlich die meisten, waren Anhänger Erdogans. Aber auch für oppositionelle Türken gab es plausible Gründe, gegen den Versuch eines Militärputsches auf die Straße zu gehen. Dagegen schrieb Spahn am 28. Juli in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel: »Wessen Herz aber für Erdogan schlägt, wer findet, dass er die Türkei wieder groß und stolz mache, wer für ihn und seine AKP auf die Straße geht und seine Gegner mundtot zu machen sucht, der sollte das besser in der Türkei tun – und nicht in Köln. Und dem müssen wir eine klare Entscheidung abverlangen. Unser Staatsoberhaupt jedenfalls heißt Joachim Gauck.«

Spahn hat einige pauschale Unterstellungen einfließen lassen, um die gesamte Kundgebung zu kriminalisieren. Nach diesem Muster könnte man zu gegebener Zeit auch »Russlanddeutsche«, die nicht mit der deutschen Außenpolitik gegenüber Moskau übereinstimmen, zur Auswanderung auffordern. Mit Recht und Verfassung hat das nichts mehr zu tun. In Deutschland darf man für oder gegen Erdogan, für oder gegen Putin, für oder gegen Netanjahu demonstrieren, sofern man sich an die Gesetze hält. Wo das in Frage gestellt wird, sollten nicht nur »Türkischstämmige« alarmiert sein. Hier gerät man in die Nähe der Neonaziparole »Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen!«

Von besonderer Brisanz ist, dass Spahns Impulse zur »Reinigung« Deutschlands von vermeintlich »Illoyalen« anscheinend nicht in einem dumpfen deutschnationalen Chauvinismus begründet sind, der mit reaktionären Gesellschaftsvorstellungen einhergeht. Der Politiker, der sich vor einigen Jahren als schwul geoutet hat, bezeichnete sich gegenüber dem Guardian als »burkaphob« und äußerte als seine »größte Furcht«, dass »die neue Offenheit«, die sich in den letzten zehn Jahren in Deutschland durchgesetzt habe, unter einen doppelten Druck von zwei verschiedenen Seiten gerate: »Durch eine sehr konservative Form des Islam und durch eine rechte Reaktion gegen die Einwanderung.«

Diese scheinbar fortschrittliche Motivlage könnte dem ausländerfeindlichen Klima in Deutschland auf Dauer mindestens ebenso förderlich werden wie die Agitation von rechts. Spiegel-Redakteurin Anna Reimann schrieb am 23. August online an die Adresse aller Gegner eines Verbots von Burka und Nikab: »Deutschland ist dann vielleicht nicht das Land, in dem ihr leben solltet. Auch dann nicht, wenn ihr Deutsche seid« – das geht heute erschreckend schnell und leichtfertig von der Hand. Mit Sicherheit hält die Journalistin sich für liberal. Vielleicht sogar für links.