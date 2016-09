Der Feind meines Feindes

Die türkische Armee fällt wieder in Syrien ein und will dort vor allem die Kurden schwächen Foto: Sedat Suna/dpa - Bildfunk

Die Türkei ist wieder mit Panzern in Syrien eingerückt. Diese hätten von der Provinz Kilis aus bei dem Dorf Cobanbey die Grenze überquert, meldete die Nachrichtenagentur Dogan. Sie seien auch in den Grenzort Al-Rai eingedrungen, um den von Ankara und Washington unterstützten »Sultan-Murad-Brigaden« im Kampf gegen den »Islamischen Staat« (IS) und die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten YPG zu helfen.

Al-Rai liegt etwa 55 Kilometer südwestlich von Dscharabulus, wo türkische Truppen in der vergangenen Woche ihre erste größere Offensive in Sy­rien, »Euphrat-Schild«, begonnen hatten. Das nun eingenommene Al-Rai befand sich lange Zeit in der Hand des IS. Vordergründiges Ziel ist es, von dort in Richtung Osten vorzurücken und damit den IS in die Zange zu nehmen.

Bei den militärischen Aktionen Ankaras handelt es sich um den Versuch, das Entstehen eines einheitlichen kurdischen Gebietes entlang der Grenze zur Türkei zu verhindern. Das würde auch die Kurden im eigenen Land stärken, so die Befürchtung. Nach offiziellen Angaben will das türkische Militär deshalb einen 90 Kilometer breiten Korridor in Syrien schaffen, in dem weder der IS noch die Kurden das Sagen haben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters ist es in den vergangenen Tagen zu Protesten gegen das Vorgehen der Türkei gekommen. Die türkischen Sicherheitskräfte reagierten demnach am Freitag mit Tränengas und Wasserwerfern darauf.

Der britische Reporter Anthony Loyd zeigte sich am Samstag in der Londoner Times davon überrascht, wer dort von Ankara und Washington unterstützt wird. Auf Facebook hatte der 2014 in Syrien gekidnappte und gefolterte Journalist seinen mutmaßlichen Peiniger auf einem Video erkannt, in dem dieser mit einer Kalaschnikow hantiert und den Sieg einer von den USA unterstützten Rebellengruppe in der Grenzstadt Al-Rai feiert.

Als Loyd damals gemeinsam mit dem Fotografen Jack Hill von einem Reportereinsatz in Syrien zurück in die Türkei wollte, waren die beiden von Aufständischen verschleppt worden. Er sei von seinem Peiniger, der ihn nach gescheiterten Fluchtversuchen brutal geschlagen und zweimal in den linken Knöchel geschossen hatte, als »CIA-Spion« beschimpft worden. Sein Entführer habe damit geprahlt, ihn verkaufen und von dem erzielten Preis Waffen kaufen zu wollen.

Auf Anfrage der Times, wie es sein könne, dass ein so »bekannter Kidnapper mit Verbindungen zu Extremisten die US-Sicherheitschecks besteht«, äußerte sich die US-Armee nicht. Dass Hakim Abu Dschamal, der auch unter den Namen Abd Al-Hakim Al-Jassin und Hakim Ansa bekannt ist, ein gefürchteter Geiselnehmer ist, wussten zahlreiche westliche Geheimdienste. Loyd schreibt, der britische MI6 und der türkische Geheimdienst MIT hätten davon Kenntnis gehabt. Auch Abu Dschamals Verbindungen zu Extremisten seien bekannt gewesen. So hätten zwei seiner Brüder sich der islamistischen, von Al-Qaida unterstützten Fatah-Al-Scham-Front angeschlossen. Die New York Times hatte zudem bereits im Jahr 2012 über ein Kriegsverbrechen Abu Dschamals berichtet.

Die Rebellengruppe »Sultan Murad« ist laut Times auch als »syrische Turkmenenbrigade« bekannt und deckt ideologisch ein breites Spektrum ab. Zu finden sind dort Anhänger eines säkularen türkischen Nationalismus genauso wie Islamisten. Abu Dschamal habe in der Gruppe den Rang eines Unteroffiziers inne, so Loyd.