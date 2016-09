Sozialismus 2.0

Womit beginnen? Joachim Bischoff und Klaus Steinitz verabschieden den »sakralen« Teil des Marxismus-Leninismus Foto: Maxim Zmeyev/Reuters

Der Kapitalismus steckt in einer Dauerkrise, ist »ohne Sicherheit und Solidarität, von Zynismus zerfressen … zusammengehalten von grenzenloser Konsumlust am Rande der ökologischen Möglichkeiten – das kann nicht gutgehen« (Bischoff/Steinitz). Was kommt nach ihm? Die Ideen der Linken können gegensätzlicher nicht sein: Zentrale staatliche Steuerung oder Marktsozialismus? Ein kleinbürgerlicher Sozialismus, der das Kolossale auf das Gemäßigte stutzt? Oder ein »Aktienmarkt­sozialismus«, der alle am Eigentum beteiligt? Sozialismus aus dem Computer, der weder Staates noch Marktes bedarf? Die selbstorganisierte, freiwillige Produktion gleichberechtigter Konsumenten, die ohne Ware, Preis, Geld und Profit auskommt und die Bedürfnisse unmittelbar befriedigt – quasi eine Selbstversorgung urgemeinschaftlicher Art auf höherer Ebene?

Am realistischsten erscheint der Vorschlag von Joachim Bischoff und Klaus Steinitz: eine Symbiose aus Plan- und Marktregulierung sowie ein Eigentumspluralismus, der privates Eigentum an den Produktionsmitteln einschließt. Die Demokratie würde umfassend gewahrt. Starke genossenschaftliche und öffentliche Sektoren prägten die Volkswirtschaft. Der Markt, seine Kategorien und Mechanismen würden genutzt.

Im ersten Teil ihrer »Flugschrift« widmen sich die Autoren der Analyse der »systemischen Krise« des Kapitalismus. Sie äußere sich in Funktionsstörungen: das Wirtschaftswachstum lässt nach, die soziale Ungleichheit nimmt zu, die finanzielle Instabilität wird größer, die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Schulden steigen, ein Sparwahn erfasst die Politik, Klima- und Umweltkrisen gefährden die Erde. Es stelle sich die Frage, ob der Kapitalismus an der Zuspitzung seiner Widersprüche zugrunde geht oder sein Anpassungspotenzial noch einmal mobilisieren kann. Wenn nicht – und vieles spreche dafür, dass er die Kraft zur Erneuerung mehr und mehr einbüße – gäbe es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: »Entweder er endet in einem chronischen Niedergang und Chaos, oder es gelingt, ihn in eine nichtkapitalistische, lebens- und zukunftsfähige alternative Gesellschafts- und Produktionsweise zu transformieren.« Bischoff und Steinitz fragen, ob nach dem Scheitern und der Diskreditierung des Realsozialismus die sozialistische Transformation eine Alternative sein kann. Sie geben darauf eine positive Antwort, die jedoch daran geknüpft ist, dass eine Erneuerung der sozialistischen Theorie gelingt sowie die strukturellen Fehlentwicklungen des gescheiterten Staatssozialismus durch eine neue Sozialismuskonzeption vermieden werden.

Einer von vielen Vorzügen des Buches: Indem die Autoren die Gründe für den Untergang des realen Sozialismus systematisieren – historische, äußere, strukturelle, genetische und subjektive -, zeigen sie, wie eine sozialistische Alternative nicht sein kann. Abschied zu nehmen sei von »sakralen« Teilen der marxistisch-leninistischen Gesellschaftstheorie: der führenden Rolle und Unfehlbarkeit der Partei, ihres Politbüros und ihres Generalsekretärs, der historischen Mission der Arbeiterklasse, die den Kapitalismus gesetzmäßig stürze, vom Glaube, die Verstaatlichung des Eigentums an den Produktionsmitteln sei die höchste und beste Form des sozialistischen Eigentums. Eine überdimensionierte zentrale Planung, die viel zu detailliert in wirtschaftliche Entscheidungen eingriff, müsse vermieden werden. Demokratie- und Freiheitsdefizite, die Behinderung von Emanzipation und Selbstbestimmung dürfen nicht zugelassen werden. Klar sei: Die Ergebnisse einer sozialistischen Entwicklung müssen durch eine kluge Politik, enge Verbindung mit dem Volk und die Verhinderung von Personenkult und Korruption stets neu gesichert werden.

Bischoff und Steinitz erläutern, worauf es bei der Transformation zu einer alternativen, demokratischen sozialistischen Gesellschaft ankomme: Die Eigentumsstruktur müsse umgestaltet, die Herrschaft der Konzerne, Großbanken und Finanzinvestoren gebrochen, ein sozial-ökologischer Umbau sowie eine demokratische Teilnahme der Belegschaften an den Entscheidungen im Unternehmen ermöglicht werden. Die gesellschaftliche Planung sei sinnvoll mit der Regulierung durch den Markt zu verbinden. Die Beschäftigten und das Management in Unternehmen, die sich im gesellschaftlichen Eigentum befinden, müssten wirkungsvoll für eine bedarfsgerechte, innovative und effektive Produktion motiviert werden. Auch eine auf Gleichberechtigung, gegenseitigem Vorteil und Solidarität beruhende internationale Arbeitsteilung sei notwendig.

Auch wenn sich der Leser mitunter fragt, was die Unterschiede zwischen der empfohlenen sozialistischen und der »sozialen (kapitalistischen) Marktwirtschaft« sind: Das Buch ist lesenswert und anregend.