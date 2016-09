Selber tun: jW-Verteilaktion bei TTIP-Demos

Argumente dafür gibt's in der jungen Welt Foto: Wolfram Steinberg/dpa-Bildfunk

Um sich ein Bild von der jungen Welt machen zu können, ist es immer noch am besten, die Zeitung selbst in Händen zu halten und zu lesen. Deshalb liefern wir an alle Orte der Anti-TTIP-Demos am 17. September eine große Anzahl der aktuellen Ausgabe, um sie gemeinsam mit Leserinnen und Lesern vor Ort an Demonstranten und Passanten zu verteilen und den Abschluss eines kostenlosen Probeabos zu ermöglichen. Wer uns dabei helfen will, meldet sich bitte unter ihm@jungewelt.de oder 0 30/53 63 55-50, damit wir den Kontakt zu den örtlichen Aktivisten herstellen können. Aktionsbüro