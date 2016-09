Nachschlag: CIA-TV

Foto: Ali Jasim/Reuters

Arte ist sich nicht zu schade, in einer Dokumentation fast nur Vertreter von US-Geheimdiensten und Mitglieder der Regierungsadministration zu Wort kommen zu lassen. Sie erklären den Aufstieg des »Islamischen Staates« als Hagiographie. Abu Mussab Al-Sarkawi wuchs in der Nähe eines palästinensischen Flüchtlingscamps in Jordanien auf, dealte mit Drogen und ging der Zuhälterei nach. Er wird fanatischer Islamist, schneidet sich mit einer Rasierklinge die Tattoos vom Leib. Die Geschichte ist in Szene gesetzt. Das personifizierte Grauen hat ein Gesicht.

Außenminister Colin Powell versuchte eine Verbindung zwischen Sarkawi und Saddam Hussein herzustellen, als Vorwand, um den Irak mit Bomben zu überziehen. Nach dem Abzug der Invasoren wird der IS größer. Zum Glück seien die Schlächter unter General David Petraeus zurückgekommen und »vernichteten« den Al-Qaida-Ableger. »Sie waren erledigt, lagen mit dem Gesicht zum Boden und hatten unsere Stiefel im Nacken«, erklärt Patraeus, der das Massenmorden befahl. (sz)