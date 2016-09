Auftrieb in Fernost

Mehr Kooperation: Wladimir Putin und Shinzo Abe am Freitag in Wladiwostok Foto: EPA/YURI KOCHETKOV/dpa-Bildfunk

Zwei Städte im Fernen Osten standen zu Beginn dieses Wochenendes im Fokus der globalen Aufmerksamkeit. Nach Wladiwostok hatte Staatspräsident Wladimir Putin am Freitag und Sonnabend Gäste geladen, mit denen neue Geschäfte verabredet werden sollten. Ein paar tausend Kilometer südlich, in der alten chinesischen »Seidenmetropole« Hangzhou, wurden für Sonntag und Montag die Staats- und Regierungschefs der informellen G-20-Gruppe erwartet. Während es beim Eastern Economic Forum (EEF) in der russischen Hafenstadt um die Belebung der (durch westliche Sanktionen) gestörten ökonomischen Zusammenarbeit zwischen Russland und wichtigen Partnern ging, dürfte das zweite Format kaum mehr als eine Protokollveranstaltung werden. Das hat in erster Linie mit den unterschiedlichen Zielen zu tun, die sich beide Veranstaltungen stellen: Belebung der Geschäfte da, eine Art Weltwirtschaftsregierung zu simulieren dort.

Entsprechend sind die Erwartungen an den G-20-Gipfel eher gering. Die Nachrichtenagentur Reuters überschrieb ihren Vorabbericht zum Treffen mit »Lahme Enten« im Anflug und bezog sich damit auf den politischen Verfallsstatus des US-Präsidenten, dessen Nachfolger im Herbst gewählt wird. Doch nicht nur der Repräsentant der »Supermacht«, eine Bezeichnung, die auch ökonomisch weiterhin durchaus nicht falsch ist, gilt als »Lame duck«. Zahlreichen weiteren Anführern der G-20-Mitgliedsstaaten könnte ein ähnlicher Status unterstellt werden. Beispielsweise François Hollande, der große Mühe hat, die frühere »Grande Nation« mit Notstandsgesetzen und allerlei Scheinaktivitäten vor weiterer Erosion zu bewahren. Als politisch angeschlagen gelten auch die Chefs der BRICS-Staaten Brasilien und Südafrika, Michel Temer (durch Putsch an die Macht gekommen) und Jacob Zuma (Korruptionsvorwürfe). Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien und Russland oder die USA, Deutschland bzw. Großbritannien über die NATO sind in einen unübersichtlichen Krieg in Syrien verwickelt, dessen Verlauf derzeit offenbar von keiner der Seiten bestimmt werden kann. Die Briten kommen zudem mit der Bürde des »Brexit« nach China, einer Trennung von der EU, von der noch keiner weiß, was sie tatsächlich bedeutet und bewirkt.

Inzwischen gelten schon Staatspleitekandidaten wie Italien unter dem sich dynamisch gebärdenden Regierungschef Matteo Renzi oder Mexiko, das den Zerfall durch den jahrelangen Drogenkrieg ein wenig bremsen konnte, als stabile G-20-Mitglieder.

Dagegen steht China wie ein Leuchtturm des Fortschritts da. Trotz »gebremsten« Wirtschaftswachstums (von immer noch sechs bis sieben Prozent pro Jahr) haben sich die Führer in Beijing bei der grundlegenden Umorientierung auf die Stärkung des Binnenmarktes und den Ausbau der technologischen Basis (zu Ungunsten der Billigfertigung für Westkonzerne) bislang nicht überhoben. Auch wenn die Exporte langsamer wachsen und gelegentlich sinken, ist China weiterhin die dynamischste Region der Erde – ein Ziel, dass sich die EU-Granden einst euphorisch gestellt hatten und an dem sie kläglich gescheitert sind. Aber es bringt den Gastgebern wenig, sich in ihrem eigenen Glanz zu sonnen, während die Abnehmer chinesischer Waren fast allesamt kriseln.

Politisch stabil, aber wirtschaftlich desolat steht auch Japan da. Die Weltwirtschaftsmacht Nummer drei ist hoffnungslos überschuldet, Ministerpräsident Shinzo Abe lanciert ein »Stabilisierungsprogramm« nach dem anderen und kann mit Gelddruckaktionen (»Abenomics«) im großen Stil dennoch jene ökonomische Dynamik nicht zurückkaufen, die Japan einst auszeichnete. Doch Abe tut immerhin etwas, ebenso wie die südkoreanische Staatsführung unter Präsidentin Park Geun Hye . Immerhin vereinbarten beide in Wladiwostok, die Zusammenarbeit mit Russland zu intensivieren. Japan hofft, mit russischem Erdgas und Öl seine Abhängigkeit von Lieferungen aus Nahost zu verringern. Auch die exportstarke Wirtschaft Südkoreas ist daran interessiert, die Kooperation mit dem großen nördlichen Nachbarn zu vertiefen.

Für Dauergipfelbesucherin Angela Merkel ist das Treffen in Hangzhou eher eine willkommene Ablenkung. In China kann sie wieder auf schöne gestellte Bilder hoffen, die sie als »mächtigste Frau der Welt« darstellen. Deutschlands Wirtschaft steht weltweit gesehen stabil da, die Steuereinnahmen fließen, Reichen und Mittelklasse geht es gut. Dennoch ist Merkels Nimbus dahin. Während sie mit Barack Obama und Xi Jinping Smalltalk macht, muss sie am Sonntag mit einer Wahlklatsche für ihre Partei im »Merkel-Land« Mecklenburg-Vorpommern rechnen. Aussitzen dürfte da schwer werden.