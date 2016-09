Fabio De Masi: Söder spielt falsches Spiel

Der Europaabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungssauschusses zu den Panama Papers (PANA) des Europäischen Parlaments, Fabio De Masi (Die Linke), erklärte am Donnerstag zur Kritik des bayerischen Finanzministers an der Beihilfeentscheidung der EU-Kommission gegenüber Apple in einer Pressemitteilung:

Es gibt viel berechtigte Kritik an der EU-Kommission und der europäischen Integration. Söders Kritik an der Kommission wegen der Rückzahlung von 13 Milliarden Euro durch Apple ist aber dreist. Söder hat offenbar ein Herz für gewöhnliche Diebe und meint, Steuern zahlen ist was für kleine Leute.

Apple hatte 2014 einen Steuersatz von 0,005 Prozent auf seine Milliardengewinne, während die Wirtschaft und die Bevölkerungsmehrheit in Europa unter Kürzungsdiktaten ächzen. Ein bayerischer Mittelständler würde selbst nach zehn Maß auf dem Oktoberfest nicht von einem solchen Steuersatz träumen. Für Söder und seine Amigos, wie den rechtskräftig verurteilten Steuerbetrüger Uli Hoeneß, gelten offenbar andere Regeln. Denn die Entscheidung gegen Apple beinhaltet nicht einmal eine Strafe, sondern nur die Rückerstattung eines unlauteren Steuervorteils.

Markus Söder spielt ein falsches Spiel: Er prügelt die EU-Kommission, will jedoch mehr vom falschen Europa. So fordert er, Handelsabkommen wie CETA und TTIP mit der Brechstange durchzusetzen. Markus Söder steht somit auch auf Kriegsfuß mit der bayerischen Verfassung, wonach Eigentum verpflichtet.

Zur Aussprache mit der NSU-Regierungskommission am Donnerstag im hessischen Innenausschuss erklärte die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Wiesbadener Landtag, Janine Wissler, in einer Pressemitteilung:

»(...) Insbesondere teile ich die Einschätzung der Kommission, wonach eine parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste de facto nicht stattfindet und auch mit dem schwarzgrünen Gesetzentwurf nicht hergestellt würde. Zudem sprach die Kommission zu Recht von einem ergebnisoffenen Prozess, da viele der vom Bundestag beschlossenen Handlungsempfehlungen noch ihrer Umsetzung harren und die Geheimdienste ihre Akten weiterhin mit viel zu langen Sperrfristen belegen.«

Einige Verwunderung haben aus Sicht der Linken die Darstellungen der Kommission ausgelöst, wonach V-Leute unverzichtbar und an eine distanzierte Fachaufsicht gebunden seien. Auch die Lesart, die Behörden hätten eine neue Fehlerkultur entwickelt, sei mit den Eindrücken im NSU-Untersuchungsausschuss überhaupt nicht in Einklang zu bringen.

»Es zeigt sich trotz aller richtigen Hinweise der Kommission auch: Aufklärung und notwendige Konsequenzen aus dem NSU-Desaster können, wenn überhaupt, nur durch das Parlament selbst erfolgen. Für Die Linke steht fest: Geheimdienste lassen sich nicht demokratisch kontrollieren, an die Stelle der Pleiten-Pech-und-Pannen-Behörde ›Verfassungsschutz‹ sollte eine von der Linken vorgeschlagene, demokratisch kontrollierbare Dokumentationsstelle treten.«