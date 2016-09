Imperialisten sind nicht immer die, die am brutalsten Krieg führen. Das machen auch Uganda, Marokko und der Sudan. Imperialisten können, im Unterschied zu den drei genannten und zu den allermeisten anderen Staaten, erhebliche Teile der restlichen Welt derart zurichten, dass diese sich in die eigene Verwertungslogik fügen – und keine Chance haben, dort wieder herauszukommen.

In Südosteuropa hat die deutsche Exportwalze dies ohne jeden Schuss vollbracht; im Gegensatz zu 1914 oder 1939 mussten ihr – bislang – keine Panzerspitzen folgen, um die Pax Germania aufrechtzuerhalten. Der Ruin der EU-Peripherie hat Deutschland volle Kassen, den hiesigen Konzernen Traumrenditen und den Verwertern der Ware Arbeitskraft satte Weidegründe verschafft. Der »Braindrain«, die Massenflucht der jüngeren, besser ausgebildeten Bevölkerungsteile Griechenlands, Spaniens und Portugals führt hiesigen Altersheimen und Baumärkten eine wahre Springflut an qualifizierten Akademikern zu, die nun den Deutschen den Hintern waschen oder den neuesten Akkubohrer anpreisen dürfen. Damit sich das nicht ändert, werden die Staatshaushalte der unter Kuratel gestellten Länder ebenfalls aus der BRD diktiert. Nationale Souveränität: noch so ein exklusiver Luxus für Imperialisten.

Wenn nötig, dann wird natürlich scharf geschossen. Und auch das soll sich lohnen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat am Donnerstag einen Vertrag mit der Arbeitsagentur unterzeichnet. Die Herrin der – aktuell in 15 Einsätzen auf drei Kontinenten eingesetzten – Truppe reicht ihre Kollateralschäden direkt an den Endabnehmer weiter: Nun soll die Armee den Kriegsflüchtlingen »gute, auch zertifizierte Qualifikationen« verschaffen, so Agenturchef Frank-Jürgen Weise: Grundkenntnisse in den Bereichen Handwerk, Sanitätsdienst, Technik und Bau. Schließlich, und das interessiert den Mann vom Arbeitsamt besonders, ist das Humanmaterial recyclebar: Rund 70 Prozent der Migranten seien erwerbsfähig, weiß Weise.

Unnötig zu erwähnen, dass Weises Maßnahme mit Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, vergütet wird. Zwar musste von der Leyen einräumen, nicht genügend Interessenten für den Modellkurs mit geplanten 100 syrischen Teilnehmern gefunden zu haben. Doch die Disziplinierungsmittel liegen bereit. Dem deutschen Hartz-IV-Bezieher wird schließlich nicht ohne Grund eingebläut, dass der ausländische Konkurrent im Wettlauf um den Verkauf der eigenen Arbeitskraft an seiner Lage schuld ist. Wie wenig selbst ein jahrzehntelanges Arbeitsleben zu einem Mindestmaß an gesellschaftlichem Respekt berechtigt, erleben gerade die Deutschtürken.

Fachkräfte und Handlanger herbeibomben, für wenig mehr als nichts schuften lassen, nach getaner Arbeit abschieben. Krieg mag die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sein. Doch bürgerliche Politik ist selbst nur eine Chiffre für imperialistische Ökonomie.