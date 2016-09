Der US-Präsident zu Gast bei Freunden: Ankunft von Barack Obamas Flugzeug in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad am 3. Juni 2009 Foto: Fahad Shadeed/Reuters

Im US-Kongress nimmt der Widerstand gegen Barack Obamas Unterstützung für den saudiarabischen Interventionskrieg im Jemen zu. Am Dienstag wurde ein offener Brief von 60 Abgeordneten aus beiden Parteien an den Präsidenten bekannt. Die Unterzeichner fordern Obama darin auf, seine Absicht zu verschieben, dem saudischen Königshaus Waffen und Munition im Wert von 1,15 Mil­liarden zu verkaufen, die zerstörtes und verbrauchtes Kriegsmaterial ersetzen sollen.

Der Friedensnobelpreisträger hatte Abgeordnetenhaus und Senat gemäß der Verfassung am 8. August über das geplante Waffengeschäft informiert. Ab diesem Datum hat der Kongress 30 Tage Zeit, Widerspruch einzulegen. Die 60 Abgeordneten schreiben, das Timing dieser Mitteilung während der Parlamentsferien lasse dem Parlament kaum Zeit für eine ernsthafte Debatte. Die beiden Kammern des Kongresses tagen erstmals wieder am 6. September.

Früher geäußerte Bedenken gegen die saudische Kriegsführung im Jemen seien von Obama ignoriert worden, klagen die Abgeordneten. Sie verweisen darauf, dass Kongressmitglieder schon im Oktober 2015 größere Anstrengungen zur Vermeidung ziviler Opfer und zum Erreichen einer diplomatischen Lösung gefordert hatten. Sie erwähnen ferner, dass sich im Juni mehr als 200 Kongressmitglieder gegen den Verkauf von Streubomben an Saudi-Arabien aussprachen.

Erst vor wenigen Tagen, so heißt es weiter in dem Brief, seien bei saudischen Luftangriffen zehn Kinder, einige von ihnen nicht älter als sechs Jahre, und elf Menschen in einem Krankenhaus getötet worden. Amnesty International habe mindestens 33 »unrechtmäßige« Luftangriffe der saudisch geführten Kriegskoalition dokumentiert. Allem Anschein nach seien bewusst Zivilpersonen und zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Märkte und Moscheen attackiert worden.

Indessen hat die UNO am Dienstag ihre bisherige Schätzung der Toten des Jemen-Krieges von 6.500 auf 10.000 – davon mehr als die Hälfte Zivilpersonen – erhöht. Die Zahlen beruhten auf neuen Informationen medizinischer Einrichtungen im Jemen, sagte eine UN-Sprecherin. Sie lägen immer noch weit unter der Realität, da es in manchen Landesteilen kein funktionierendes Gesundheitswesen mehr gebe.

US-Außenminister John Kerry hatte am vorigen Donnerstag bei einem Treffen mit seinem saudischen Kollegen in der Hafenstadt Dschidda eine neue »Friedensinitiative« angekündigt und die Bürgerkriegsgegner aufgerufen, »an den Verhandlungstisch zurückzukehren«. Beide Seiten haben darauf unverbindlich in der Sache, aber konziliant im Ton reagiert. Die in der saudischen Hauptstadt Riad residierende, aber international anerkannte Regierung erklärte, sie sei »bereit, sich positiv mit allen friedlichen Lösungsmöglichkeiten zu beschäftigen«. Die schiitische Organisation Ansarollah und die mit ihr verbündete Partei des früheren Präsidenten Ali Abdullah Saleh äußerten sich fast wortgleich, verwiesen aber darauf, dass ihnen Kerrys Vorschläge noch nicht schriftlich vorliegen würden.

Erhebliche Zweifel an Kerrys Kompetenz weckte seine in Dschidda geäußerte Behauptung, die Schiiten stellten nur »eine sehr kleine Minderheit« der jemenitischen Bevölkerung. Das aktuelle »World Factbook« des US-Auslandsgeheimdienstes CIA gibt ihren Anteil, vielleicht immer noch zu niedrig, mit 35 Prozent an.