Innensenator Frank Henkel (CDU) präsentierte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz sein Abschiedsgeschenk für ­Berlins Polizei Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Die Einführung sogenannter Taser für Polizeibeamte in der Bundeshauptstadt ist wohl die letzte Tat des noch amtierenden Berliner Innensenators Frank Henkel (CDU). Mit der Abgeordnetenhauswahl am 18. September dürften die Tage des erfolglosen Hardliners endgültig gezählt sein. Nicht nur Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und dessen Partei sind mittlerweile von den Alleingängen, Eskapaden und reaktionären Ansichten des Law-and-order-Mannes genervt. Selbst in der eigenen Partei gilt Henkel lediglich als Notlösung, zu dessen erneuter Kandidatur für das höchste Amt Berlins es nur aufgrund des Mangels an Alternativen kam.

Am Mittwoch hatte Henkel einen letzten Beitrag zur weiteren Militarisierung der Polizei angekündigt. So sollen Berliner Polizisten künftig am Alexanderplatz und in der Friedrichstraße im Rahmen eines dreijährigen Modellversuches mit Tasern ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um Elektroschockpistolen, mit denen Metalldrähte mit Widerhaken abgefeuert werden, die einen 50.000 Volt starken Stromstoß absondern, der die Muskulatur des Getroffenen lähmt und ihn bewegungsunfähig zu Boden fallen lässt.

Während der Einsatz dieser Waffen in den USA Alltag ist, sind in der Bundesrepublik nur Sondereinsatzkommandos in Nordrhein-Westfalen und einigen anderen Bundesländern mit ihnen ausgerüstet. Vor allem für Menschen mit Herz- und Kreislauferkrankungen und Drogennutzer können sie lebensbedrohlich sein. In den USA soll es bereits Hunderte Todesfälle durch die von ihnen bewirkten Elektroschocks gegeben haben. Dies ist nur ein Grund, warum Amnesty International sich strikt gegen Taser ausspricht.

Auch Karin Binder, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, die sich in den vergangenen Jahren intensiv mit den Gefahren von Tasern beschäftigt hat, zeigte sich am Donnerstag im Gespräch mit jW »entsetzt« über Henkels Pläne. Sie lehne »diese Militarisierung der Polizei entschieden ab«. Berlins Innensenator solle sich außerdem fragen, ob er in der AfD nicht besser aufgehoben sei. »Besonders perfide« nannte es Binder, dass Henkel die Einführung der Taser ausgerechnet mit den Vorfällen am 28. Juni 2013 am Berliner Neptunbrunnen in der Nähe des Alexanderplatzes begründe.

Damals hatte ein Polizist frei von jeder Notwendigkeit den damals 31jährigen Manuel F., der unter einer Schizophrenie litt, mit einem Lungendurchschuss getötet. Der junge Mann hatte sich zuvor unbekleidet mit einem Sägemesser im Becken des Neptunbrunnens selbst Verletzungen zugefügt. Statt jedoch beruhigend auf ihn einzuwirken, war ein Beamter in das Brunnenbecken gestiegen und hatte den Schuss abgegeben, da sich F. offenbar provoziert fühlte.

»Für genau solche Fälle sind Polizeibeamte mit Pfefferspray ausgerüstet. Es gab damals genügend Möglichkeiten, die Situation zu entschärfen«, so Binder gegenüber jW. Die Beamten hätten aber auf Konfrontation gesetzt, statt – wie in vergleichbaren Fällen üblich – den sozialpsychiatrischen Dienst zu verständigen oder den Delinquenten mit Pfefferspray außer Gefecht zu setzen.

Auch Mitglieder anderer Parteien kritisierten Henkels Vorgehen und sprachen sich gegen Taser für Streifenpolizisten aus. Ob sie nach der Abgeordnetenhauswahl dazu stehen, wird sich zeigen.

In den vergangenen Jahren war es nicht nur in Berlin zu tödlichen Schusswaffeneinsätzen der Polizei gekommen, die sich vor allem gegen psychisch Erkrankte richteten. Bodo Pfalzgraf, heute Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Berlin und 1990 auf einer Wahlkandidatenliste der rechten Partei »Die Republikaner« zu finden, hatte nach dem Todesschuss am Neptunbrunnen erklärt, man könne »nicht alle Konflikte dieser Welt sprachlich lösen«. Außerdem werde »nicht trainiert, auf Arme und Beine zu schießen«.