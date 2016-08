Fernsehstudios wie dieses sind das natürliche Biotop der medialen Rechthaber Foto: Ints Kalnins/Reuters

Fall eins: Am 10. März 2016 berichtete die deutsche Ausgabe der russischen Nachrichtenseite Sputniknews, Russland sei laut Erhebung der globalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton mit Abstand führend in der Welt beim Anteil von Frauen in Chefpositionen der freien Wirtschaft. Sie bekleideten dort 45 Prozent aller leitenden Stellungen, in Japan, dem Schluss­licht, seien es sieben Prozent, in Deutschland 15, in den USA 20 Prozent. In deutschen Medien kam diese Meldung nicht vor. Fall zwei: ZDF-»Heute« vom 27. Dezember 2015. Neben zur Weihnachtszeit passenden schönen Meldungen – der Papst betet für den Frieden, der Bundespräsident freut sich übers Fest – auch diese: »Schon wieder ist die Polizei in den USA wegen tödlicher Schüsse in den Schlagzeilen, und wieder sind die Opfer schwarze Bürger.« Anschließend wird die Polizeiversion des Vorfalls kurz wiedergegeben – das war’s. In der ARD-»Tagesschau«, die auch darüber berichtet, erwähnt Korrespondentin Ina Ruck immerhin, dass allein 2015 fast tausend Menschen von der US-Polizei getötet wurden. Ulrich Teusch hält in seinem Buch »Lückenpresse. Das Ende des Journalismus, wie wir ihn kannten« an dieser Stelle fest, dass die Fragen der Journalistin nach den Hintergründen, etwa nach Rassismus oder Polizeistrukturen, nicht sehr deutlich seien. Er selbst fragt mit Hinweis darauf, dass Frau Ruck viele Jahre Korrespondentin in Russland war: »Wären ihre Fragen unangenehmer ausgefallen, wenn die russische Polizei im vergangenen Jahr an die tausend Menschen erschossen hätte?«

Der Politikwissenschaftler und Publizist hält die beiden Sachverhalte neben anderen Fällen für »ganz alltägliche Beispiele«. Denn es geht noch schlechter. Teusch greift sich eine Sendung des ARD-Magazins »Fakt« vom 28. Juni 2016 heraus, in dem der berüchtigte Autor Tom Fugmann den deutschen Dokumentarfilmer Mark Bartalmai beschuldigt, in seinen Berichten über den Krieg im Donbass der »russischen Propaganda« in die Hände zu spielen. Aus der Sicht Teuschs »eine der übelsten Diffamierungen und Denunziationen, die je im deutschen Fernsehen vorgekommen ist«.

Um die antirussische Propaganda deutscher Medien und die Frage, wie solches Unisono zustande kommt, dreht sich dieses flott geschriebene Buch. Es ist Teil einer seit zwei Jahren rasch wachsenden Publizistik, die eine Generalkritik am Medienbetrieb übt. Teusch stützt sich auf die Arbeiten etwa des Leipziger Medienwissenschaftlers Uwe Krüger (»Mainstream. Warum wir den Medien nicht mehr trauen«) oder des früheren FAZ-Redakteurs Stefan Schulz (»Redaktionsschluss«), auf Gespräche mit kritischen deutschen Journalisten, auf Arbeiten legendärer englischsprachiger Autoren wie Seymour Hersh, John Pilger oder Robert Fisk, auf alternative Medien der USA (darunter das dort sehr erfolgreiche englischsprachige Programm von RT), vor allem aber auf eigene Wahrnehmungen.

Teusch geht es, wie er schreibt, um den »Mainstream innerhalb des Mainstreams«. Er meint damit vor allem jene, die er »Alphajournalisten« nennt. Unter fast jedem »Alphakommentar« könne ein »Ich weiß, dass ich recht habe« stehen. Der Autor führt viele Gründe für den Niedergang des Journalismus an – Besitzverhältnisse in den Medien, Arbeitsdruck, Selbstzensur usw. –, die Hauptschuld gibt er aber den Figuren aus den höheren Redaktionsetagen. In der Analyse ihrer Schlüsselfunktionen und in der Fülle der plastischen Beispiele liegen die starken Seiten dieses Buches.

Es endet pessimistisch für den Mainstream im Mainstream. Ihn erwarte »das gleiche Schicksal wie die Volksparteien: Sie nennen sich zwar noch so, sind es aber nicht mehr«. Und optimistisch für die Zukunft des Journalismus. Es bilde sich eine Gegenmacht, »zwischen den Alternativme­dien und dem Mainstream außerhalb des Mainstreams« gebe es Schnittmengen. Der Gegensatz bestehe zwischen gutem und schlechtem Journalismus, den ersteren finde man immer mehr im Alternativsektor.

Die Krise der Medien ist Teil der Krise zwischen denen oben und denen unten. Teusch geht darauf nicht ein, zeigt aber, dass zumindest in diesem Bereich das Ende der Art und Weise heutiger Herrschaft in Sicht kommt.

Ulrich Teusch: Lückenpresse. Das Ende des Journalismus, wie wir ihn kennen. Westend- Verlag, Frankfurt am Main 2016, 224 Seiten, 18 Euro