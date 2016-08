IT-Kapital steigt in die Automobilherstellung ein und tritt damit den etablierten Industrieunternehmen als Konkurrent gegenüber. Letzteren würden die Zukunftsperspektiven genommen. Deutsche Konzerne müssen sich daher IT-Fähigkeiten aneignen, die für die Beherrschung der vernetzten Fertigung technologisch komplexer Erzeugnisse nötig sind. (Automatische Produktion im Porsche-Werk Leipzig) Foto: Tobias Schwarz / Reuters

Unter dem Titel »Industrie 4.0« wird eine Zeitenwende verkündet, die dem Namen nach nur die Industrie betrifft, aber in der Sache die ganze Art und Weise verändern soll, wie in Zukunft produziert und konsumiert wird. Diese neue Welt lernt der Zeitungsleser vor allem als eine bunte Ansammlung von Stichworten kennen, die von »intelligenter Fabrik« über »Internet der Dinge« bis hin zu »Big Data« reicht und aus der die umfassende Bezeichnung »Digitalisierung aller Lebensbereiche« herausragt.

Einerseits wartet die neue digitale Ära mit lauter Verheißungen auf. Das gilt insbesondere für Arbeit, die sich künftig in »intelligenten Fabriken« abspielen wird, in der die »physikalische und die virtuelle Welt« zu »cyber-physikalischen Systemen« verbunden werden. Automaten werden immer mehr Tätigkeiten übernehmen – gerade der »körperlich schweren oder stumpfsinnigen« Art; Maschinen werden aus ihren Schutzkäfigen entlassen und mit ihren menschlichen Mitarbeitern Seit’ an Seit’, zunehmend sogar Hand in Hand, ihr Werk verrichten. Doch das ist nur die eine Seite der »neuen Welt« der Digitalisierung. Es handelt sich dabei nämlich um »Chancen«, und von denen weiß der moderne Mensch allzu gut, dass sie stets mit besorgniserregenden »Risiken« einhergehen. Auch das gilt vor allem für die Arbeitswelt. Denn wenn Roboter in weitgehend »menschenleeren Fabriken« immer mehr Tätigkeiten übernehmen, dann stehen womöglich immer mehr Beschäftigte erwerbslos auf der Straße. Und weil in der Marktwirtschaft das kreuzvernünftige Prinzip gilt, dass Arbeit nicht der nötige Aufwand ist, bei dem man froh ist, wenn er weniger wird, sondern die Einkommensquelle, von der der Großteil der Menschheit abhängt, ist die Vision von »menschenleeren Fabriken« eben nicht nur Verheißung, sondern auch »Horrorvision« (Arbeitsministerin Nahles). Und so wird der große digitale Sprung nach vorne zu einem weiteren Fall von »Fluch versus Segen« für die Menschheit.

Doch diesen potentiellen Wegfall von Arbeitsplätzen und die damit fortschreitende Verarmung als ein ungewolltes Nebenprodukt oder als »Schattenseite« der anrollenden Automatisierungswelle zu besprechen, ist ignorant. Denn es ist der Sinn der Sache, wenn Unternehmer ihre Produktionsprozesse derart digital aufrüsten, dass sie weitgehend autonom und automatisch abgewickelt werden können. Der damit erzielte Fortschritt besteht nicht darin, dass dann für Arbeiter immer weniger Aufwand anfällt, sondern darin, dass für Unternehmer der notwendige Einsatz von Geld für Arbeitskraft verringert wird. So sparen sie sich die Lohnkosten für den Lebensunterhalt der Beschäftigten, die nicht mehr gebraucht werden. Das ist in der Tat ein großer Fortschritt für Kapitaleigner, die zwar alle möglichen Gebrauchswerte herstellen, aber das alles nur als Träger für ihr eigentliches Produkt: den Überschuss an Geld über ihren Vorschuss. Gemäß der Vernunft, die die Marktwirtschaft regiert, heißt diese Effektivierung der Arbeit »Rationalisierung« – und sie verschafft den Unternehmen das wichtigste Mittel, ihre Preise zu senken und sich so in der Konkurrenz um Marktanteile zu bewähren. Das Stichwort »menschenleere Fabrik« macht deutlich, wie weit die Unternehmer diese Ratio nun voranzutreiben gedenken: Nicht nur die Arbeit soll fast gänzlich von Robotern ausgeführt werden, auch Entscheidungen im Produktionsverlauf sowie dessen Kontrolle können mehr und mehr von – entsprechend programmierten – Automaten übernommen werden. Neben der Einsparung an bezahltem Personal sorgt die fortschreitende Verringerung des Anteils menschlicher Arbeitskraft für eine erhebliche Verkürzung der Produktionszeit. Auch das ist ein Fortschritt für den kapitalbesitzenden Auftraggeber, für den bekanntlich Zeit auch Geld ist und für den deswegen jede überflüssige Minute, die während der Produktion verstreicht, eine zuviel ist. So lange bleibt nämlich ihr investiertes Kapital gebunden, statt wieder für die Fortsetzung und Erweiterung des Geschäfts zur Verfügung zu stehen – ein eindeutiger Widerspruch zum Zweck, für den das ganze Unternehmen überhaupt in Gang gesetzt wird. Was dieses Gebot der Beschleunigung für die Arbeiter bedeutet, die noch gebraucht werden, liegt auf der Hand: Sie müssen mit-, also das neue Tempo aushalten.

Jobvernichtung, Jobschaffung

Doch wie bei jedem technischen Fortschritt und jeder Runde »Rationalisierung« macht das industrielle Kapital auch bei diesem Sprung nicht nur viel Arbeit überflüssig. Es macht zugleich auch in neuer Form von seiner Macht über die Arbeit Gebrauch. Mit der digitalen Technik schafft das Kapital neue Jobs, beispielsweise Tätigkeiten, für die Computer entweder immer noch zu ungeschickt oder einfach zu teuer sind. Eine schöne Harmonie zwischen Mensch und Maschine: Roboter können die besonders unangenehmen Tätigkeiten übernehmen und gleichzeitig dafür sorgen, dass ihre menschlichen Kollegen ihre Arbeit im Sinne der gültigen betrieblichen Rechnung möglichst effizient verrichten: möglichst schnell, also möglichst billig für die bezahlende Firma. Die Maschinen dirigieren die Handgriffe am Band, bestimmen die Laufwege in der Lagerhalle und takten den Warenfluss; sie messen die Leistung der Beschäftigten und bringen ihnen damit praktisch bei, wieviel Arbeit wirklich in eine Stunde passt; sie halten die Menschen auf Trab und liefern zugleich der Firmenleitung eine nützliche Handreichung für die Personalentscheidungen, die noch von Menschen getroffen werden müssen, solange Roboter weder Verwarnungen noch Entlassungen verfügen können. »Revolutionär« ist das alles nicht. Dass ein Arbeitsplatz nichts anderes ist als ein Ensemble vergegenständlichter Leistungsanforderungen an den Arbeiter, wird bei dieser »industriellen Revolution« nur besonders anschaulich. Mit der enormen Rationalisierung der Produktion, die die Technik der »Industrie 4.0« ermöglicht, ist natürlich vom »verehrten« Mitarbeiter noch stärker verlangt, dass er sich als Rädchen in das System einfügt. Das ist aber bloß der kleinere Teil der Arbeitswelt im neuen Zeitalter. Denn in zunehmendem Maße nutzen Unternehmen freiberuflich tätige IT-Fachkräfte, die de jure selbst als »Unternehmer« auf eigene Rechnung tätig sind, und schließen mit ihnen Werk-, Dienst- oder Beraterverträge ab. So befreit sich das Unternehmen von den Kosten und Schranken eines regulären Beschäftigungsverhältnisses: von Arbeitszeitregulierungen jeglicher Art, von kontinuierlich zu zahlenden Gehältern, von Beitragsverpflichtungen für Kranken-, Alters- und Arbeitslosenversicherungen. Das sind alles Aufwendungen, die zum Erhalt einer Arbeitskraft zwar immer notwendig sind, für die jedoch die Unternehmen bei der Indienstnahme von freien Mitarbeitern vertragsgemäß nicht zuständig sind. Mit den Mitteln des Internets lässt sich für solche Tätigkeiten sehr reell ein weltweiter Arbeitsmarkt erschließen. Auf »People Clouds« – global zugänglichen Internetplattformen, die als transparente »Jobbörsen« fungieren – treten die freien Selbständigen gegeneinander an, durchaus auch gegen fest Angestellte in IT-Abteilungen. Dort bewerben sie sich um Aufträge, indem sie sich mit ihren Angeboten in Sachen Leistung gegenseitig über-, in Sachen Bezahlung aber unterbieten. Es wird auch einiger Aufwand darauf verwandt, größere und komplexe IT-Projekte in kleinste Teilaufgaben zu zerlegen, so dass die externen Zuarbeiter nur noch einzelne »Bausteine« produzieren. Auf dieser Basis wird der weltweite Arbeitsmarkt in noch umfassenderer Weise für die Erledigung von solchen Aufgaben erschlossen. Denn für die Beteiligung daran braucht es nicht viel mehr als einen Internetzugang, etwas Anwenderwissen und hinreichende Englischkenntnisse. So lässt sich eine weltweite »Crowd« zusammentrommeln, die darum konkurriert, von Auftraggebern »gesourced« zu werden. Das erlaubt es den Unternehmern, bei der Vergütung am Lohnniveau asiatischer, lateinamerikanischer und osteuropäischer Länder Maß zu nehmen, wenn sie mit Programmierern aus Erstweltnationen verhandeln.

Von wegen also, die Technik der »Industrie 4.0« würde die Arbeit überflüssig machen – ein ganzes Sammelsurium an vielen neuen Arbeitsplätzen tut sich im Zuge der Abschaffung der alten auf! Und die zeugen konsequenterweise davon, wie sehr das Kapital mit seinem technischen Fortschritt auch seine Macht steigert, die geforderte Tätigkeit den Kriterien seiner Rentabilitätsrechnung anzupassen.

Das Geschäft mit »Big Data«

Um diese allbekannte Rechnung geht es also bei der neuen »industriellen Revolution«; mit der ganzen Technik der »Industrie 4.0« bekommen die Unternehmer eine Reihe neuer Instrumente an die Hand, ihren immergleichen Zweck zu verfolgen. Sie »vernetzen« ihre Produktionsprozesse über Unternehmensgrenzen hinweg, tauschen so nicht nur allerhand Daten aus, sondern automatisieren z. B. die Bestellung und Bezahlung von Material, um das Ein- und Verkaufen zu effektivieren. Die Digitalisierung und Automatisierung ihres Geschäftsablaufs sorgt zudem für ein ganz anderes Maß an Flexibilität: Die Umrüstungszeit der Produktionslinien wird aufgrund der Beschaffenheit der neuen Maschinen und deren Soft­waresteuerung radikal verkürzt; Informationen, die fürs Ein- und Verkaufen relevant sind, fließen in »Echtzeit« in den Produktionsprozess ein und passen ihn automatisch an die Marktlage an. Dank der Inanspruchnahme der Leistungen von IT-Unternehmen wie Google, Amazon oder Facebook wird auf einen weltumspannenden, virtuellen Gesamthandelsplatz zugegriffen. Schließlich lässt sich aus den Unmengen an Daten, die durch die Vernetzung von Produktion und Konsum anfallen, ein eigenes Geschäft machen – und zwar ein so großes, dass solcherlei Informationen inzwischen als das »Öl des 21. Jahrhunderts« oder als »Kapital der Zukunft« gehandelt werden. Obwohl die Verkünder dieser neuen Geschäftssphäre namens »Big Data«, die alle Branchengrenzen sprengen soll, zum Teil selbst nicht wissen, womit da im einzelnen Gewinne zu machen sind, stachelt sie das nur umso mehr an, entsprechende künftige Geschäftsideen zu suchen und zu entwickeln.

Angesichts all der Möglichkeiten, die die »Industrie 4.0« eröffnet, ist für das industrielle Kapital klar: Wer als Industrieunternehmen seinen Erfolg sichern und ausbauen will, darf den großen Sprung nach vorne nicht verpassen, der sich auf dem digitalen Feld abspielt. Dort entscheidet sich letztlich die Tauglichkeit seiner Produktion als kapitalistisches Bereicherungsmittel. Das ist also die Wahrheit von »Fluch und Segen« der digitalen Revolution: Sie ist erstens ein riesiges Geschäftsmittel für Kapitalisten in ihrer Konkurrenz um Märkte, daher zweitens eine Notwendigkeit, genau diesen Nutzen mit allen Mitteln zu verfolgen. Die jeweiligen Belegschaften sind innerhalb dieser Konkurrenz eine abhängige Variable – was insofern alles andere als eine »neue Ära« bedeutet.

Dass der Fortschritt der Industrie auf ihrer Verschmelzung mit IT beruht, gibt vor allem hierzulande Anlass zu einer sehr prinzipiellen Sorge: Je umfassender die Leistungen der IT-Kapitale genutzt werden, desto größer wird auch die Befürchtung der Industrie-Kapitale, in eine schädliche Abhängigkeit von den Konkurrenten zu geraten, denen sie die Mittel ihres eigenen industriellen Fortschritts verdanken. Eine echte Schönheit der Arbeitsteilung im Kapitalismus: In dem Maße, wie eine Technologie ihre Nützlichkeit beweist, wird sie zu einem Machtmittel der Anbieter über diejenigen, die daraus ihren geschäftlichen Nutzen ziehen.

Konkurrenz der Kapitalgruppen

Die erste Form, in der das industrielle Kapital die Macht seiner IT-Partner teils schon zu spüren bekommt, teils für die Zukunft befürchtet, besteht in dem Preis, der für die diversen Leistungen des IT-Kapitals zu entrichten ist. Doch der Gegensatz, der aus der gewachsenen Bedeutung des IT-Kapitals erwächst, führt inzwischen weit über die Preisfrage hinaus. Denn in der neuen, digitalisierten Welt werden – so hört man – Autos zu »Apps auf Rädern« und so gut wie alle industriellen Produkte »hybrid«, d. h. eine Kombination aus industriell gefertigtem Gut und darin eingebauter digitaler Technik. Aber nicht nur das. IT-Unternehmen wie Google und Amazon vermitteln schon heute das Handelsgeschäft auf dem ganzen Planeten und werden in dieser Funktion umso attraktiver, je mehr sie es schaffen, den Weltmarkt lückenlos aufzubereiten, ihre Domäne also dermaßen umfassend zu beherrschen, dass kein Unternehmen und kein Kunde mehr an ihnen vorbeikommt. In der neuen, digitalen Welt kommt gerade bei deutschen Industriekapitalisten die Sorge auf, zur »verlängerten Werkbank« der IT-Unternehmen zu verkommen, gewissermaßen zu austauschbaren Lieferanten des Krimskrams, den die IT-Platzhirsche für ihr Big Business auch noch brauchen. So stellen sich deutsche Weltmarktführer ihre industrielle Revolution nicht vor, dass das wirklich große Geschäft mit ihren Produkten nicht sie, sondern die Zulieferer der IT-Anteile zur »Industrie 4.0« machen. Mit dem Selbstbewusstsein, das sie aus ihrem gewohnten Erfolg beziehen, nehmen sie den Kampf auf. Diese Auseinandersetzung dreht sich jetzt um die Frage, wer über die zunehmende Verzahnung zwischen IT, Industrie und Handel, also über den digitalisierten Produktionsprozess, überhaupt bestimmt. Um es in der Sprache der Experten auszudrücken: Wer ist hier »Lead Firm« und wer bloßer Zulieferer? Wer kann dem Konkurrenten den geschäftlichen Nutzen aus der Verschmelzung von IT und Industrie wegnehmen bzw. ihn zum Gehilfen des eigenen Business degradieren?

Diesen Kampf betreiben auf der einen Seite IT-Unternehmen zum Beispiel so, dass sie sich die Hardware einkaufen, wie Apple, das die physikalischen Anteile seiner Produkte im Billiglohnland China fertigen lässt, oder wie Google, das in die Automobilherstellung einsteigt und damit den etablierten Industrieunternehmen auf deren ureigenstem Feld als Konkurrent gegenübertritt. Mit der beeindruckenden Kapitalgröße, zu der sie es mittlerweile gebracht haben, ergänzen sie ihr Imperium um Produktionsbetriebe aller Art, um derart den überkommenen Konzernen vor allem auf dem Gebiet zukunftsträchtiger Erzeugnisse jede Zukunftsperspektive zu nehmen. Spätestens da wird deutschen Industriekapitalisten auf der anderen Seite klar: Das alles müssen sie selbst können. Sie müssen sich die IT-Fähigkeiten verfügbar machen, die für die Beherrschung der vernetzten Produktion nötig sind. So machen sie sich daran, den Spieß umzudrehen, sich die benötigte IT-Kompetenz zu verschaffen. Da geht es längst nicht mehr bloß darum, einer Abhängigkeit zu entgehen. Das wäre viel zu defensiv gedacht. Die Furcht, zur Werkbank degradiert zu werden, verwandelt sich beim ambitionierten deutschen Industriekapital zum Anspruch, selbst die Kapitalisten zu sein bzw. zu werden, die über den größten Anteil der »Wertschöpfungskette« verfügen, also den meisten Gewinn in einem Geschäft machen, das mit der Produktidee anfängt und mit dem Recycling des Produkts immer noch nicht aufhört, sondern mit der Verwertung der Daten weitergeht, die bei alledem so massenhaft anfallen. Sie widmen sich der »Datenhoheit«, besorgen sich die benötigten Informationen und Auswertungskapazitäten und werden darüber selbst ernstzunehmende Konkurrenten im Big-Data-Geschäft. Der ehrgeizige Chef einer deutschen Autofirma drückt auf seine lockere Art aus, worum sich die Konkurrenz der Kapitalisten in Zukunft drehen wird: »›Die Wertschöpfung verschiebt sich von der Hardware in Richtung Software und Services‹, sagt der BMW-Chef (Harald Krüger, Th. W.). Ein Satz, den man auch so übersetzen könnte: Bisher haben wir unser Geld nur mit Autos verdient. Demnächst werden wir unser Geld auch mit digitalen Diensten und anderen Dienstleistungen verdienen« (SZ, 17.3.16).

Der Kampf um die Beherrschung des zur Einheit von IT und Industrie verschmolzenen Geschäfts wird von beiden Kapitalfraktionen geführt. Das heißt allerdings nicht, dass in dieser Konkurrenz kein Platz für Kooperation wäre. Denn auch in der neuen digitalen Industriewelt bleibt das schlichte marktwirtschaftliche Prinzip in Kraft, dass der Sieg in der Konkurrenz von der Größe des Kapitals abhängt, mit dem man antritt. Wenn sich etablierte Marktführer der Industrie mit solchen aus der IT zusammentun und auf diese Weise herkömmliche Branchengrenzen auflösen, dann streben sie eine schier erdrückende Marktmacht an. Siemens und SAP, Google und Fiat/Chrysler, Apple und IBM sind prominente Beispiele dieser Kooperationen, die dem »hybriden« Charakter der zu »Ökosystemen« gewordenen Produktionsprozesse und Erzeugnisse so Rechnung tragen, wie sich das für Konkurrenten um das kapitalistische Geschäft mit ihnen geziemt: Ihr Anspruch auf Monopolisierung soll durch ihren Zusammenschluss gegen andere verfolgt und durch die zusammengeworfene ökonomische Macht unanfechtbar werden.

Eine Staatsangelegenheit

Die Frage, wer diesen Kampf um die Industrie und das Weltgeschäft der Zukunft gewinnt, ist nicht nur für deutsche Firmen, sondern auch und gerade für den deutschen Staat wichtig – viel zu wichtig, um es einfach dem »freien Wettbewerb« zu überlassen. In diesem Sinne ergreift die Kanzlerin das Wort:

»Wir sind jetzt an einer entscheidenden Stelle angelangt, bei der Frage: Wie durchdringt die Digitalisierung auch die industrielle Produktion? Das ist für uns volkswirtschaftlich von allergrößter Bedeutung, denn es ist nicht entschieden, ob die klassische industrielle Produktion eines Tages der hintere Teil der verlängerten Werkbank wird oder ob wir es schaffen, eine gleichberechtigte Balance von digitaler Technologie und klassischer industrieller Fertigung zu erreichen, mit der wir dann auch weiter weltweit reüssieren können (…)« (Merkel auf dem Kongress »Wirtschaft 4.0 – Chancen für Deutschland«, 4.11.15).

Gerade auf internationaler Ebene ist die digitale Revolution also kein Fall von bequemer Arbeitsteilung; alles Wissen über Informationstechnologie und alle Ingenieurskunst, die in der Kombination von IT- und Produktionstechnik steckt, haben ihren höheren Sinn darin, das einschlägige Wissen und die angewandte Kunst der anderen Länder in den Schatten zu stellen. Auch Merkel sieht es so, dass es bei der Produktion auf die Dominanz über die »Wertschöpfungskette« ankommt. Die äußerst unwürdige Rolle einer Nation, die als »Werkbank« bloß Zeug produziert, mit dem andere ihren Profit machen, kommt für die BRD nicht in Frage; die Rolle ist selbstverständlich für andere Nationen reserviert. Die »Balance«, die Merkel tatsächlich im Auge hat, herrscht genau dann, wenn es zwischen Deutschland und den anderen Nationen gerade keine »Balance« gibt, sondern die Überlegenheit der deutschen Industrie gewahrt wird. Zur Verteidigung des Status als führender Industriestandort verordnet die Regierung ihrer Nation eine umfassende »digitale Transformation« – allerdings nicht bloß ihrer Nation. Weil Deutschland seine globale industrielle Führungsrolle verteidigen will, braucht ganz Europa eine digitale Revolution unter deutscher Führung. Und so viel steht dabei fest: Angriff ist die beste Verteidigung.

Die Frage nach den Chancen und Risiken der Digitalisierung »für unsere Gesellschaft« ist also längst beantwortet: Die »Industrie 4.0« ist eine Herausforderung für die maßgeblichen Subjekte der marktwirtschaftlichen Konkurrenz. Sie ist ein Mittel und eine Notwendigkeit für das Kapital und den Staat in ihrer jeweiligen Konkurrenz. Was das für die absolut unmaßgeblichen Leute bedeutet, die um die Zukunft ihrer jetzigen und zukünftigen Arbeitsplätze bangen, werden die dann – auch hier wie gehabt – rechtzeitig zu spüren bekommen.