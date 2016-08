Vetternwirtschaft in Athen

Sollte sich die griechischen Mythologie zum Vorbild nehmen. Poseidon rammte seinen Dreizack in einen Fels und ließ eine Quelle sprudeln (Ministerpräsident Tsipras auf der Schiffsmesse Posidonia, Athen, 6. Juni) Foto: EPA/Alexandros Vlachos/dpa-Bildfunk

In Athen begannen am Dienstag die Versteigerungen der TV-Lizenzen. Von den acht landesweit empfangbaren Fernsehkanälen sollen am Ende vier übrigbleiben. Die Regierung ist der Ansicht, der griechische TV-Markt sei wegen des Rückgangs der Werbung im Zuge der Finanzkrise nicht in der Lage, alle bisherigen Privatsender zu finanzieren. Regierungschef Alexis Tsipras hat den Besitzern der Privatsender außerdem wiederholt vorgehalten, Teil des etablierten Vetternwirtschaftssystems zu sein. Mitgeboten werden durfte ab drei Millionen Euro. Unter den acht Bewerbern befänden sich vornehmlich Reeder und Bauunternehmer, meldete dpa.

Die griechische Regierung braucht Geld. Seit dem Ausbruch der Finanzkrise haben die Institutionen der Europäischen Union (EU) und der Internationale Währungsfonds (IWF) im Zusammenspiel mit Unternehmensberatungsfirmen Druck auf Athen ausgeübt. Die Kürzungsvorgaben führten dazu, dass das Bruttoinlandsprodukt von 320 Milliarden Euro 2008 auf 175 Milliarden Euro 2015 abgestürzt ist. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Am Montag hatte das nationale Statistikamt Elstat Quartalszahlen bekanntgegeben. Mit dem Ergebnis, dass Griechenland arm bleibt. Zwischen April und Juni stieg das BIP um minimale 0,2 Prozent. Im Verhältnis zum Vorjahr schrumpfte die Volkswirtschaft sogar um minus 0,4 Prozent. Die Arbeitslosenrate liegt immer noch bei 23,5 Prozent.

Tsipras hatte am Samstag scharfe Kritik an der Kürzungspolitik der EU geäußert. Sie schaffe immense Ungleichheit unter den Mitgliedern und drohe, die Union zu zerreißen. »Wenn das Dogma Schäubles von einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten und von Niedriglohnwirtschaftszonen nicht abgelegt wird, wird dies Europa an den Rand der Auflösung bringen«, zitierte Reuters Tsipras aus der Sonntagszeitung Real News. Für sein Land forderte der Ministerpräsident, die Schuldenlast auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Außerdem müsse der von Griechenland verlangte Haushaltsüberschuss reduziert werden, um Mittel für die Ankurbelung der Wirtschaft freizugeben. Nach den Vorgaben der Quadriga aus EU, Europäischer Zentralbank, Euro-Rettungsschirm ESM und IWF muss Athen bis 2018 jährlich einen Primärsaldo des Staatshaushalts von 3,5 Prozent erzielen. Dieser umfasst die Einnahmen des Staates, ohne laufende Kredite. Überschüsse können nur durch Privatisierungen, Kürzungen oder Steuererhöhungen erzielt werden.

Die Zerschlagung des Energiesektors ist laut Neuer Zürcher Zeitung (NZZ) vom Samstag ins Stocken geraten. Der staatliche aserbaidschanische Ölkonzern SOCAR sollte den griechischen Gasnetzbetreiber DES FA übernehmen. Zum Unwillen der EU. Denn der Verkaufserlös in Höhe von 188 Millionen Euro ist im Haushalt 2016 eingeplant und war eine Voraussetzung für die Bewilligung des laufenden Kreditprogramms der Quadriga. Bei der Ausschreibung der DES FA-Privatisierung verlangte die Regierung 68 Prozent Gebühren dafür, dass das Gas auf dem Weg in die westliche EU Griechenland passiert. Dies hätte SOCAR zusätzliche Einnahmen von 829 Millionen Euro beschert. Doch im Juli dieses Jahres hatte Energieminister Panos Skourletis die Transitsteuer auf 30 Prozent gesenkt, mit dem Argument, die heimische Industrie vor höheren Gaspreisen schützen zu wollen. In der Folge sei es zum offenen Streit zwischen Skourletis und dem Chef der Privatisierungsbehörde Taiped, Stergios Pitsiorlas, gekommen. Skourletis scheint dies nicht sonderlich zu kümmern. Falls es zum Bruch mit SOCAR käme, will er eine neue Ausschreibung in die Wege leiten. Dann soll laut NZZ-Informationen aber nur ein Minderheitspaket der DESFA ausgeschrieben werden.

Auch nicht zur Kasse bittet Tsipras die einflussreichen Reeder des Landes. Auf der internationalen Schiffsmesse Posidonia sei die Regierung als »›die reederfreundlichste‹ seit Beginn des Euro-Rettungsprogramms vor sechs Jahren« bejubelt worden, schrieb die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Dienstag. Tsipras weigert sich, die Forderungen der EU-Kommission nach dem Abbau von Steuerprivilegien von Schiffseignern umzusetzen. Die Reeder sind die einflussreichsten Unternehmer des Landes. Rückt ihnen der Fiskus zu nahe, drohen sie mit Umflaggung ihrer Flotte. Nur 21 Prozent der »griechischen Handelsarmada« tragen laut SZ die Fahne Griechenlands, 18 Prozent sind in Liberia steuerpflichtig, 17 Prozent auf den Marshallinseln und 15 Prozent in Malta.

Tsipras scheint ein Gentlemen-Aggreement anzustreben. Nur die politisch unliebsamen Oligarchen werden zur Kasse gebeten. Gegen Reeder Theodoros Veniamis ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen nicht deklarierter Einnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro. Veniamis ist derzeit Besitzer des einzigen landesweiten Fernsehsenders Skai TV. Die übrigen drei werden ja noch versteigert.