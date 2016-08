Vorheriges

Die Würfel sind gefallen. Brasiliens Senat hat Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff ihr Amt genommen. Mit 61 gegen 20 Stimmen wurde die für eine Amtsenthebung notwendige Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder klar übertroffen. Anschließend stimmten die Vertreter des rechten Lagers begeistert die Nationalhymne an.

Michel Temer hatte auf diesen Moment hin bereits gedrängelt. Mehrfach erbat der Interimspräsident eine Beschleunigung des Verfahrens. Dass es eine klare Sache würde, war auf den großen Titelseiten bereits vorab zu lesen. Erst einen Tag später als geplant kam die Sondersitzung des Oberhauses am Mittwoch zur Abstimmung über das Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei (PT). Fast keiner der 81 Senatoren wollte zuvor die Gelegenheit auslassen, als Redner beim historischen Liveereignis auf den Mattscheiben zu erscheinen. Darunter ehrliche Häute wie der konservative Senator Ronaldo Caiado, der die PT davon abhalten möchte, Brasilien in dieselbe menschenunwürdige Situation wie Venezuela zu bringen. Um Temers Tagesablauf nicht durcheinanderzubringen – noch am Abend wollte er, frisch gekrönt, zum G-20-Gipfel nach China abheben –, mussten mindestens 54 den Daumen über die 2014 direkt gewählte Präsidentin senken.

Der Prozess ist der Schlusspunkt einer Geschichte von Verrat und Intrige, inszeniert von rechten Medien. Im Hintergrund wurde bis zuletzt um Stimmen gerungen und gefeilscht. Die Verurteilung von Rousseff wegen angeblicher Budgettricks ist nur Mittel zum Zweck im politischen Machtkampf, soll dem kalten Staatsstreich Scheinlegitimität verleihen. Auffallend leer waren die Reihen beim Auftritt der von der Verteidigung bestellten Finanzexperten und Juristen. Am Dienstag hatte Rousseff selbst vor dem Senat mutig für ihre Sache gestritten. Sie warnte vor der Vollendung des Putsches, erinnerte die Beteiligten daran, dass die Geschichte ihr Urteil über sie fällen werde.

Während Rousseffs abtrünniger Vize Temer auf die Tischplatte trommelte, platzte eine andere Spitzenpersonalie hinein. Brasiliens stellvertretende Generalstaatsanwältin Ela Wiecko musste am Dienstag ihr Amt zur Verfügung stellen, nachdem das Wochenblatt Veja deren Teilnahme an einem Anti-Temer-Protest im Juni in Lissabon anprangerte. An der Aktion gegen den vielfach der Korruption verdächtigen Temer habe sie während ihrer Portugal-Ferien als einfache Bürgerin teilgenommen, erklärte sie gegenüber Veja. Aus einem politischen Blickwinkel handele es sich bei der Ersetzung Rousseffs um einen Putsch, und zwar einen »gut gemachten«

Unmittelbar nach seiner feierlichen Ernennung wollte Temer sein Kabinett zusammenrufen, um die weitere politische Marschroute abzustecken, und sich in einer kurzen Rede mit den üblichen Versöhnungsfloskeln an die Nation wenden. Die seit Mai suspendierte Staatschefin verfolgte die Abstimmung im Senat auf gepackten Kisten in ihrem Amtssitz Alvorada-Palast. An ihrer Seite waren Getreue wie Amtsvorgänger Lula da Silva und der Chef der Arbeiterpartei, Rui Falcão. Vor dem Kongress und an vielen anderen Orten wurde weiter gegen den Putsch demonstriert. Der Widerstand macht deutlich, dass sich im Brasilien von heute das Rad der Geschichte längst nicht mehr beliebig zurückdrehen lässt.