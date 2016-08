Autotuner des Tages: Rheinmetall AG

Foto: Armin Weigel dpa/lby

Vergessen Sie getönte Fensterscheiben, Heckspoiler und Rallystreifen. Wer sein Auto wirklich aufmotzen will, sollte sich an Rheinmetall-Chef Armin Papperger halten. Die Automobilsparte des Konzerns solle künftig enger mit den Rüstungsgeschäften des Düsseldorfer Unternehmens verzahnt werden, sagte er am Dienstag gegenüber dpa. »Wir wollen bis 2018 die Synergien heben, die wir heben können.« Was darf darunter verstanden werden? Serienmäßige Flakgeschütze für den VW-Golf? Rumst lauter als die frisierte Bassrolle im Kofferraum. Ziel sei es, dem operativen Gewinn auf die Sprünge zu helfen. »Fünf Prozent müssen es schon werden«, meinte Papperger. Hierfür stünden neue Technologien im Vordergrund, in die die Rheinmetall AG »kräftig« investieren will. So seien die Elektromobilität oder Hybridtechnologie nicht nur Themen der Autosparte, sondern auch in der Rüstung, betonte der Manager. Für dieses Jahr plant das Unternehmen einen Umsatz von insgesamt 5,5 Milliarden Euro.

Außer beim »klassischen Rüstungsgeschäft« weiten sich Pappergers Pupillen, wenn er »Terror« vernimmt. Vor dem Hintergrund einer potentiellen Anschlagsgefahr sieht er eine »riesige« Nachfrage. So habe das Unternehmen kürzlich einen Auftrag für die Polizei in Nordrhein-Westfalen erhalten. Bisher seien Schutzwesten oft nur dazu geeignet, Schüsse aus Handfeuerwaffen zu stoppen, die neuen Westen können nach Angaben des Konzerns selbst dem Beschuss mit Schnellfeuerwaffen widerstehen. Auch Drohnen wären ein mordsmäßiges Geschäft. Außerdem hofft das Unternehmen, die Landespolizeibehörden mit stärker gepanzerten Fahrzeugen versorgen zu können. Es gebe hier erkennbares Interesse bei den Beamten, hieß es im Unternehmen. Nur nicht tieferlegen, die guten Gefährte. Sonst bleibt noch die Frontschürze am Bordstein hängen. (sz)