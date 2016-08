Gegen Handelsabkommen verspürt Sigmar Gabriel keine so deutliche Abneigung, dass er seinen Mittelfinger braucht Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Verhaltene Ablehnung formulieren europäische Politiker zum transatlantischen Handelsabkommen zwischen der EU und den USA, TTIP. »Es gibt für diese Verhandlungen keine politische Unterstützung Frankreichs mehr«, sagte Außenhandelsstaatssekretär Matthias Fekl am Dienstag dem Radiosender RMC. Diese Position wolle seine Regierung beim Treffen der Außenhandelsminister im September vertreten und die EU-Kommission auffordern, die Gespräche einzustellen.

Zuvor hatte bereits der französische Präsident François Hollande erklärt, die TTIP-Verhandlungen seien festgefahren und könnten nicht wie ursprünglich geplant zum Jahresende abgeschlossen werden. Auch der deutsche Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel glaubt nicht mehr an einen Erfolg. Keine der wesentlichen Fragen sei nach dreijährigen Gesprächen und 14 Verhandlungsrunden auch nur im Ansatz geklärt, sagte der SPD-Chef am Dienstag in Berlin.

Im November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Sowohl Hillary Clinton, die Bewerberin der Demokraten, als auch Donald Trump von den Republikanern äußern sich stets vorsichtig ablehnend zu TTIP. Allerdings ist nicht klar, wieviel davon Wahlkampftaktik ist. Auf beiden Seiten des Atlantiks ist das Handelsabkommen zwar ein Anliegen der Politik, bei den Bürgern aber unbeliebt. Auch in Deutschland und Frankreich stehen im kommenden Jahr Wahlen an.

So bedeuten die Äußerungen aus Paris auch keine generelle Abkehr der Franzosen. »Die Amerikaner geben nichts oder nur Krümel«, so Fekl. Er plädierte aber dafür, die Verhandlungen »später wieder auf einer guten Grundlage anzufangen«. Die EU-Kommission hat ein einstimmiges Mandat für die Verhandlungen. Ob ein Land seine Zustimmung zurückziehen kann und was dann passiert, ist unklar.

Die ablehnende Haltung den Verhandlungen mit den USA gegenüber kann aber auch ein Versuch sein, das Abkommen mit Kanada zu retten und diejenigen zu beschwichtigen, die europaweit gegen TTIP und CETA mobilisieren. Letzteres muss in den kommenden Monaten von Regierungen oder Parlamenten ratifiziert werden. So wird auch Sigmar Gabriel nicht müde zu betonen, CETA sei ein gutes Abkommen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bezeichnete es gar als »wahrscheinlich das beste und fortschrittlichste Abkommen, das die Europäische Union jemals ausgehandelt hat«. Am 19. September wird die SPD auf einem nichtöffentlichen Parteikonvent über die eigene Position zu CETA beraten.

Derweil wird der Vertrag ein Thema für das oberste deutsche Gericht: Am heutigen Mittwoch reichen die Nichtregierungsorganisationen »Campact«, »Foodwatch« und »Mehr Demokratie« in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde gegen CETA ein, der sich mehr als 125.000 Menschen angeschlossen haben. Vier Punkte seien nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. So könnten Ausschüsse den Text verändern, ohne dass Parlamentarier einbezogen werden, und durch geplante Investitionsgerichte werde eine »unzulässige Paralleljustiz« eingerichtet. Außerdem werde das in Europa geltende Vorsorgeprinzip nicht hinreichend geschützt. Das besagt, dass Risiken für Verbraucher ausgeschlossen werden müssen, bevor ein Produkt auf den Markt kommt. Besonders wehren sie sich gegen die geplante »vorläufige Anwendung« des Abkommens: Damit würden Fakten geschaffen, bevor Parlamente, Regierungen oder Volksentscheide über das Inkrafttreten abstimmen konnten.